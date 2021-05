Fagforeningene satser stadig mer på ekstragoder

Alle de store arbeidstagerorganisasjonene opplevde økning i medlemstallet i fjor. Coronakrisen kan nok forklare noe, men et vell av medlemsfordeler blir også stadig viktigere for rekrutteringen.

EKSTRAGODENE har blitt viktigere i rekrutteringen av medlemmer til fagforeningene. Bildet er fra 1. mai-toget i Oslo i 2018. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

I Norge er over 1,9 millioner mennesker medlem i en fagforening, ifølge SSB. Det er en høy andel sammenlignet med mange andre land.

De fire største, LO, UNIO, YS og Akademikerne, økte alle sitt medlemstall i 2020.

Men det er ikke lenger bare hjelp med lønn og arbeidskonflikter som trekker folk til fagforeningene.

Som de to foregående årene, var økningen i absolutte tall størst for LO, med i underkant av 17.700 nye medlemmer, mens Akademikerne igjen hadde den sterkeste prosentvise økningen i medlemsmassen, med en økning på 5 prosent.

Totalt gikk det med 135.768 tapte arbeidsdager som følge av arbeidskonflikter i 2020. Det er et lavt tall sammenlignet med tidligere år.

De vanligste medlemsfordelene i tillegg til de som retter seg mot arbeidslivet gjelder billigere bank- og forsikringstjenester.

Man kan trekke fra inntil 3.850 kroner av kontingenten på skatten. Kilde: SSB, LO, Akademikerne Vis mer vg-expand-down

LO-sekretær Terje Olav Olssen sier at medlemmene er opptatt av gode fordeler både i arbeidslivet og i privatlivet. Vis mer byoutline Trond Isaksen

– Bidrar til rekruttering

LO er størst med over 970.000 medlemmer, som er organisert i en rekke av organisasjonens fagforbund.

I tillegg til at LO reklamerer med å sikre bedre lønns- og arbeidsvilkår, frister organisasjonen med tilbud på ulike forsikringer, blant annet bil-, innbo- og livsforsikring.

Du får også rabatter på flere ferie- og fritidstilbud, fordeler ved boligsalg og strømavtaler, banktjenester som bolig- og billån, kredittkort, advokatbistand både privat og på jobb.

Men det er ikke gratis. I Fagforbundet, som er den største under LO-paraplyen, koster det 1,45 prosent av brutto månedslønn, pluss enkelte tillegg for forsikringer, men med en maksimal sats på 736 kroner i måneden.

Til gjengjeld kan du trekke fra inntil 3.850 kroner av årlig kontingent på skatten.

LO-sekretær Terje Olav Olssen er ansvarlig for fordelsprogrammet LO favør.

– Vi er opptatt av å tilby medlemmene gode medlemsfordeler både i arbeidslivet og privatlivet, og at vi merker at medlemmene er opptatt av dette, sier han.

– Har dere inntrykk av at dette er viktig for medlemmene, og er det stor konkurranse på dette feltet?

– De gode medlemsfordelene i privatlivet bidrar også sterkt til rekruttering og lojalitet i forbundene. Vi opplever at andre arbeidstagerorganisasjoner også fokuserer i større grad enn før på disse medlemsfordelene.

Størst prosentvis vekst hos Akademikerne

Akademikerne har i overkant av 231.000 medlemmer fordelt på 13 ulike foreninger og hadde den største prosentvise veksten i medlemmer i 2020, ifølge SSB.

Generalsekretær i Akademikerne, Bengt Holmen, tror medlemsfordelene er viktige for å tiltrekke og holde på medlemmer. Han viser til en undersøkelse der 24 prosent av medlemmene oppgir at fordeler er en viktig del av medlemskapet.

– Blant annet er bankavtalen vår en av de beste i markedet, og du slipper å forhandle betingelsene selv. Det sørger din medlemsforening for, sier han.

Akademikernes medlemmer får spesielt gunstige boliglån fra Danske Bank. I tillegg tilbys det også her rabatterte forsikringer, fordeler knyttet til kjøp, leie og abonnement på bil, pensjonsavtaler, mobilabonnement og rabatt på trening og fritidstilbud.

I tillegg til de vanlige rabattene, har enkelte fagforeninger også særskilte ordninger:

Gunstig hytteutleie

Tannhelseforsikringer

Drivstoffabatt

Rabatt på mat og klær

Gravferdsstøtte til etterlatte etter medlemmer

Akademikernes generalsekretær Bengt Holmen. Vis mer byoutline Thomas B Eckhoff / Akademikerne

Coronaeffekt

Holmen understreker at det er flere grunner til at de vokser.

– En viktig forklaring er at stadig flere tar en mastergrad, og de hører hjemme hos oss. Høyt utdannede er ikke bare opptatt av å være en del av det organiserte arbeidslivet, de ønsker også å være en del av et faglig miljø. Våre 13 medlemsforeninger er både fagforeninger og faglige foreninger. Å være organisert gir et faglig fellesskap, trygghet og fordeler.

Han tror også det har vært en viss coronaeffekt.

– Krisen har vist hvor viktig fagforeningene og flinke tillitsvalgte er for å skape trygghet i usikre tider. Undersøkelsen vi gjennomførte etter at krisen var et faktum i fjor viser at høyt utdannede mener det er viktig å være organisert i krisetid.

I Tekna, som er største forening hos Akademikerne, ligger full kontingent på 420 kroner i måneden, med mulighet for visse rabatter.

– Viktig jobb

En Fafo-undersøkelse fra i fjor viser at den vanligste begrunnelsen for medlemskap i en fagforening er at arbeidstagere ønsker hjelp og støtte hvis de får problemer på arbeidsplassen.

I tillegg legger mange vekt på at arbeidstagerorganisasjonene gjør en viktig jobb for arbeidstagerne, og at de mener det er riktig å være organisert.

Det er færre som legger stor vekt på om det er vanlig å være organisert på arbeidsplassen eller i yrket, selv om dette også dette teller for en del.

Andelen som legger stor vekt på individuelle medlemsgoder, er langt lavere enn for de øvrige begrunnelsene for et medlemskap, ifølge Fafo-undersøkelsen.

Rundt 60 prosent av de uorganisert oppgir ønsket om å forhandle lønn og arbeidsvilkår selv som viktigste årsak til at de ikke er fagorganisert, mens 30 prosent mener at medlemskapet er for dyrt.

