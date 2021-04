Siste frist for skattemeldingen: Husk dette i dag

Det kan være penger å spare ved å fylle ut skattemeldingen skikkelig, også i siste liten. Tre ting er helt nytt i år.

Det er viktig å se over forhåndsutfylte opplysninger i skattemeldingen før en leverer inn. En har selv ansvar for at opplysningene er riktig. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ved midnatt natt til lørdag går fristen ut for å levere skattemeldingen.

– Det er viktig at du sjekker mer enn om du har foreløpig skatt til gode eller skatt å betale. Spør deg selv om det noe du selv må fylle inn. Slik som ekstra inntekter, eiendom eller annen formue du har i andre land, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten.

– Sjekk også at du har fått med deg fradragene du har krav på.

Foreldrefradrag er en typisk post folk har glemt i tidligere år. Alle kostnader for pass av barn slik som SFO og barnehage kan føres opp.

Dersom du har felleslån er det lurt å sjekke at gjeld og gjeldsrenter er ført opp riktig. Hvis ikke kan du gå glipp av rentefradrag.

Du kan også sjekke skatteetatens fradragsveilederen for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe.

Les på E24+ – Personlige konkurser rammer altfor hardt

Tre ting er nytt i år

Reisevei er en ting som mange pleier å glemme, ifølge Jebsen. Hun mener det er ekstra viktig å være nøye nå.

– I år er ikke fradrag for reisevei mellom hjem og arbeidssted forhåndsutfylt i skattemeldingen, dette fordi færre reiste til arbeidsplassen enn vanlig i 2020 på grunn av coronapandemien. De som i løpet av 2020 reiste til jobben som vanlig, bør være spesielt oppmerksom på reisefradraget, sier Jebsen.

For det andre kan en i år få utbetalt penger til gode tidligere enn en kunne tidligere. Det gjelder dem som leverer skattemeldingen innen leveringsfristen 30. april, og er av dem som har fått skattemelding i den nye versjonen til Skatteetaten.

Pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten. Vis mer byoutline Bård Brinchmann Løvvig, Skatteetaten

For det tredje får næringsdrivende i år mulighet til å utvide leveringsfristen lengre enn vanlig. Søker du utsettelse av fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende for 2020, blir leveringsfristen i år automatisk forlenget fra 31. mai til 20. august 2021.

Ifølge skatteetaten har ni av ti åpnet skattemeldingen sin på Altinn, og over 2 millioner har levert den inn.

Over en million som har levert skattemelding har allerede mottatt skatteoppgjøret, og fått utbetalt penger skatt til gode. Til nå er det utbetalt over 6 milliarder kroner til nordmenn som har hatt skatt til gode for 2020, ifølge etaten.

Les også Nordmenn med 50 millioner i kryptoverdier har unndratt skatt

Kryptovaluta og eiendom

Jebsen påpeker at du selv er ansvarlig for å passe på at opplysningene er riktige.

Da kan et være smart å kontrollere både de forhåndsutfylte opplysningene og postene som ikke er forhåndsutfylt. Formuene til nordmenn forandrer seg hver dag. Det kan være vanskelig å vite hvordan en skal forholde seg nye former for kapital en ikke har eid tidligere.

– Bolig og fradrag er områder der folk ofte har spørsmål om eller er redd for å gjøre feil, for eksempel når samboere skal fordele gjeld og gjeldsrenter.

– Har du bolig i utlandet, eller en konto i utlandet, skal det fylles ut i skattemeldingen. Det er heller ikke forhåndsutfylt.

Spesielt er den en ting enkelte nordmenn har hatt en tendens til å skattesynde på, ifølge Jebsen.

– Kryptovaluta er heller ikke forhåndsutfylt og må inkluderes i skattemeldingen, sier hun.

Nye ordninger for næringsdrivende neste år

– I 2021 gjennomfører Skatteetaten en pilot for næringsdrivende, som sender skattemeldingen fra et årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem, ifølge Jebsen.

Målet var å få inn tilbakemeldinger og erfaringer fra dem som deltok i piloten. Det skal brukes for at flere kan få et lettere regnskap neste år.

– Den nye skattemeldingen for næringsdrivende vil ha en tettere integrering med regnskaps- og årsoppgjørssystemene og den vil være bedre tilpasset næringslivets prosesser, sier hun.

– I 2022, altså for inntektsåret 2021, vil de aller fleste personlig næringsdrivende kunne bruke en ny løsning, avslutter hun.

Sjekk også ut guidene til skattemeldingen fra Dine Penger (for abonnenter):

Corona og hjemmekontor - dette må du vite

Få ned inntekten - spar skatt

Skatt ved kortidsutleie av bolig (Airbnb)

Slik håndterer du spillegevinster i skattemeldingen

Skatt ved boligsalg

Feriebolig i skattemeldingen

Slik fikser du skatt på aksjer og fond

Utnytt hele foreldrefradraget

ABC til formuesskatt

De viktige gjeldsrentene

Utleie av egen bolig - utnytt gråsonene

Skatt på kryptovaluta

Lønn fra utlandet

Benytt deg av pendlerfradragene

Senk skatten på frynsegodene

Publisert: Publisert: 30. april 2021 06:58 Oppdatert: 30. april 2021 07:15