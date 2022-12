Far og datter investerer i bolig sammen: – Alltid penger å tjene på eiendom

Marlin Kimo og far Gunnar Kimo investerte i sin første utleiebolig i år. Ekspert advarer mot å kaste seg over prisfallet og mener man heller bør ha is i magen.

– Tidspunktet var kanskje ikke det beste. I etterkant er det lett å si at vi burde hatt litt is i magen. Kanskje burde vi kjøpt nå i stedet for i sommer, sier den ferske boliginvestoren Marlin Kimo (23).