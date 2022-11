Meglertopp etter kraftig prisfall i Oslo: – Fortsatt den beste investeringen du kan gjøre i boligmarkedet

Boligprisene i Oslo raste med 3,2 prosent i oktober. Meglertopper mener det ikke er grunn til å svartmale situasjonen i boligmarkedet i hovedstaden.

De siste ti årene har boligprisene i Oslo økt med 81,2 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Til sammenligning har prisene på landsbasis økt med 58,2 prosent.

Ikke siden 2008 har boligprisene falt så kraftig i oktober som i år. Størst har prisfallet vært i Oslo. Mens boligprisene på landsbasis falt med 1,9 prosent i oktober, raste prisene i hovedstaden med hele 3,2 prosent forrige måned, viser den ferske boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

Det er helt normalt at boligprisene faller i årets fire siste måneder, men ikke så mye som de gjorde i oktober. Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, sier prisfallet i oktober var noe kraftigere enn hun hadde trodd på forhånd, kanskje særlig i Oslo.

– Likevel er jeg ikke spesielt bekymret for utviklingen i Oslo. Hvis man går inn i Oslo-markedet med noe langsiktighet, er det fortsatt den beste investeringen du kan gjøre i boligmarkedet, sier meglertoppen.

– Siden både prisene og volumet i Oslo er mye høyere, blir også effekten av et prosentvis fall i boligprisene større. Det er alltid i Oslo både prisfallet og den etterfølgende prisstigningen kommer først, sier Meier videre.

Grethe Meier i Privatmegleren tror boligprisene vil øke marginalt gjennom 2023.

– Rentene har begynt å bite ordentlig

Privatmegleren-sjefen peker på at boligprisene har steget veldig mye så langt i år, noe som har ført til en større korreksjon i oktober enn normalt.

– Vi ser også at rentene omsider har begynt å bite ordentlig på budsjettene til husholdningene. Rentenivået fører også til at færre får finansiering i banken, sier hun.

– I tillegg gjør de usikre tidene i norsk og global økonomi, samt kraftige renteøkninger og høy prisvekst, noe med oss rent psykologisk, legger hun til.

Meier mener Oslo vil komme raskere tilbake når prisene omsider begynner å stige igjen, som følge av mangelfull boligbygging.

– I år har det vært regulert under tusen boliger i Oslo. Det burde vært minst 3.000-4.000. Dette, samt vil føre til at tilbudssiden vil forbli lav i Oslo, som igjen vil føre til økte priser på sikt, sier hun.

– Ingen grunn til å svartmale

Selv om det var et stort prisfall i oktober, er det ingen grunn til å svartmale situasjonen i boligmarkedet, mener Karsten Onsrud, administrerende direktør i Aktiv Eiendomsmegling.

– Det er helt vanlig at boligprisene faller i siste tertial. Ser vi på utviklingen de siste årene, er tiden vi er inne i fortsatt meget god. Folk har sett seg blinde på hvor uvirkelig god boligprisutviklingen har vært de senere årene, spesielt i Oslo, under og i etterkant av pandemien, sier Onsrud.

– Prisfallet vi nå ser er ikke så dramatisk som mange eksperter vil ha det til. Ser vi på historikken for i år, er vi fortsatt rikelig på plussiden. Har du eid boligen din i over fem år, har du hatt en prisøkning på mellom 25 og 30 prosent, sier Onsrud videre.

– Etter den ville prisveksten vi har hatt i Oslo, er det naturlig at også prisene korrigeres mest her, sier Karsten Onsrud, sjef i Aktiv Eiendomsmegling.

Kraftig prisøkning siste fem år

Hittil i år har boligprisene i Norge steget med 4,7 prosent. I Oslo har prisveksten vært på 2,9 prosent.

De siste fem årene har boligprisene på landsbasis og i Oslo økt med henholdsvis 23,6 og 29,4 prosent, ifølge boligprisstatistikken.

Videre peker Onsrud på at det ble solgt flere boliger i forrige måned i forhold til oktober i 2017, 2018 og 2019.

– Dette var også meget gode år. Jeg mener det er for mange som maler fanden på veggen. Tallene viser at det ikke er grunn til å snakke med utestemme om situasjonen enda, sier Onsrud.

Sara Midtgaard i Handelsbanken mener det kraftige boligprisfallet i Oslo dels skyldes at innbyggerne i hovedstaden er særlig rentesensitive.

– Særlig sårbare for renteøkninger

Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, sier boligprisfallet i hovedstaden skyldes flere forhold.

– Det ene er at renteeffekten er sterkere i Oslo, fordi husholdningene i hovedstaden har mer lån. Det er mange unge og mange førstegangskjøpere som er mer sårbare for renteøkninger. Husholdningene i Oslo er mer sårbare og bankene holder derfor kanskje tilbake mellomfinansieringen. Mange blir da tvunget til å selge før de kjøper ny bolig, sier Midtgaard.

– I tillegg var antall boliger lagt ut for salg i Oslo på et rekordhøyt nivå i oktober, sammenlignet med oktober tidligere år. Samtidig var antall salg på et rekordlavt nivå. Lagre av usolgte boliger har derfor bygget seg opp, sier hun videre.