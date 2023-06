Ny rapport: Flere sliter økonomisk

Andelen hushold som bare varmer opp deler av boligen for å ha råd til strøm, har økt fra 17 til 21 prosent på seks måneder.

Mens tre av ti er bekymret for økonomien, sier 22 prosent at den økonomiske situasjonen virker negativt inn på den psykiske helsen, mens 17 prosent sier den går ut over den fysiske helsen.