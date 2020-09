Seks milliarder kroner går snart ut på dato

Nordmenn har fortsatt gamle tusenlapper verdt nesten seks milliarder kroner. Dersom du har en eller flere liggende, anbefaler Norges Bank å sette pengene på konto eller bruke dem før de går ut på dato den 14. november.

Vis mer byoutline Kallestad, Gorm / SCANPIX NORGE

Publisert: Publisert: 16. september 2020 10:25

– Det er nær 6 millioner eksemplarer av den utgående 1000-kroneseddelen i sirkulasjon. Med to måneder til fristen 14. november, oppfordrer vi til å sette pengene på konto eller betale med dem, sier direktør Leif Veggum i Norges Bank i en pressemelding.

Enkelte butikker og banker vil riktignok akseptere den gamle tusenlappen etter fristen, men det er bare Norges Bank som har plikt til å ta dem imot etter den 14. november.

Fra før har det også kommet nye 50-, 100-, 200-, og 500-kronesedler, og de gamle sedlene har utgått. Likevel er det fortsatt 26 millioner eksemplarer av disse som ennå ikke har kommet inn, ifølge Norges Bank.

Disse sedlene har en samlet verdi på 4,3 milliarder kroner.

– Jeg fant selv en utgått 500-kroneseddel i en kommode nylig, så jeg vil si at det er verdt å ta en titt i skuffer og skap. På vår nettside nyesedler.no finner du informasjon om hvordan du går frem for å innløse slike utgåtte sedler og mynter, sier Veggum i meldingen.

Les også Nå kommer den nye tusenlappen

Tvunget betalingsmiddel

Sentralbanken opplyser samtidig at de har fått flere henvendelser fra personer som lurer på om de, for eksempel av smittevernhensyn, kan bli nektet å betale med kontanter.

Men her skriver Norges Bank at de må henvise til andre myndigheter.

– Når det gjelder smitterisiko har Folkehelseinstituttet konkludert med at det ut fra gjeldende kunnskap ikke foreligger noen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av Covid-19, sier Veggum.

Pengesedler og mynter fra Norges Bank er definert som et såkalt tvunget betalingsmiddel i henhold til sentralbankloven. Og i henhold til finansavtaleloven har forbrukere alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler, innenfor beløpsgrensen på 40.000 kroner satt av hvitvaskingsloven.

– Håndhevelsen av forbrukeres rett til kontantbetaling tilligger forbrukermyndighetene. Norges Banks ansvar er å sørge for at det er sedler og mynter tilgjengelig, og at de fungerer etter hensikten, sier Veggum.

Her kan du lese mer om Norges Bank Kontanter