Svenskene gir nordmenn best rente på innskudd

Det er tusenlapper å tjene på å flytte innskuddet til småbankene som driver med forbrukslån. Innskuddene der er like sikre som i storbankene.

Svenske småbanker i Norge gir best rente på innskudd. Slik finansierer bankene forbrukslånene de gir. Vis mer Heiko Junge, NTB scanpix

Publisert: Publisert: 10. juni 2020 14:28

Norges Bank har satt styringsrenten til null og bankene følger etter nedover. Det er magre tider for småsparerne.

Håpet ligger i bankene som spesialiserer seg på forbrukslån, og særlig hos de svenske. Her er det innskuddsrenter godt over 2 prosent. DNB gir 0,15 prosent rente på et sammenlignbart innskudd.

Alt dette ifølge Forbrukerrådets finansportal. Dette nettstedet sammenligner blant annet renter for innskudd.

Spesialiserer seg på forbrukslån

For et innskudd på 300.000 kroner uten krav og begrensninger pålagt av banken viser Finansportalen for en innskyter på 50 år:

De tre bankene med best rente har alle AB (aktiebolag) etter navnet. De er svenske banker.

På listen over de 15 beste rentene er det nesten bare banker som spesialiserer seg på forbrukslån, om enn i ulik grad. Ingen av dem gir tradisjonelle boliglån.

Det norske Finanstilsynet har definert syv banker som spesialistbanker innen forbrukslån. Seks av dem er på listen.

Blant Norges fem største banker tilbyr fire av dem renter i intervallet 0,10–0,75 prosent, med og uten krav eller begrensninger.

Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Den effektive renten ligger i intervallet 10–20 prosent pr. år. En rekke banker spesialiserer seg på slike lån eller har det som en vesentlig del av virksomheten.

Også disse bankene må selvsagt ha penger inn for å kunne låne ut («funding»). Med så høy rente på utlån blir det mulig å gi høy rente på innskuddene.

Låner ut dyrere enn snittet

Oslo-filialen av svenske Bluestep Bank AB ligger på 2. plass på Aftenpostens liste. Den tilbyr 2,20 prosent rente på et innskudd på 300.000 kroner.

Erik Walberg Olstad er daglig leder for den norske virksomheten.

– Innskudd fra kunder er en viktig finansieringskilde for oss. Skal vi være attraktive, så må vi i dagens marked opp på disse nivåene, sier han.

Høy pris på penger inn krever høy pris på penger lånt ut.

– Vi tilbyr boliglån, og har en gjennomsnittlig rente som er høyere enn tradisjonelle banker fordi vi retter oss mot mennesker som ikke kvalifiserer til lån hos disse bankene, sier Olstad.

Innskudd er sikre

Alle norske banker er medlemmer i Bankenes sikringsfond. Det garanterer for innskudd inntil 2 mill. kroner pr. bank. Også utenlandske banker som har filial i Norge kan bli medlemmer i ordningen.

For EU-landene gjelder et sikringsbeløp på 100.000 euro. Noen av de svenske bankene helt i toppen av Aftenpostens liste oppgir 950.000 svenske kroner eller 100.000 euro som garantibeløp.

– Slik sett er de aller fleste bankkundene trygge, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Oppfordrer til flytting

Jensen sier det er svært enkelt å flytte bankinnskudd.

– Det er mye enklere enn å flytte lånet, sier han.

Med de svært store renteforskjellene på innskudd er det mange tusenlapper ekstra å tjene.

– Vi synes at bankene med de beste rentene fortjener å få nye kunder. Det er slik et marked fungerer. Vi anbefaler derfor folk å ta kontakt med banken sin. Hvis ikke får bedre vilkår, bør de flytte innskuddet, sier han.

Låner bare til næringslivet

Blant alle forbrukslånsbankene blander Næringsbanken ASA på Moelv i Innlandet seg inn. Den gir 2 prosent rente fra første krone på innskudd, men driver ikke med forbrukslån.

– Vi er en bank som bare gir lån til næringslivet. Derfor kan vi gi relativt høy rente på innskudd. Det eneste produktet til privatkunder er en sparekonto som blir etablert digitalt, sier finansdirektør Per Arne Kvaalen.

DNB: «god innskuddsrente»

De tradisjonelle storbankene havner langt nede på listen. Ifølge Finansportalen er DNBs rente 0,15 prosent på innskudd på 300.000 uten bindinger.

Kommunikasjonsrådgiver Marte Vilming skriver i en e-post at «de lave innskuddsrentene gjenspeiler at rentenivået er historisk lavt». DNB har «flere gode alternativer til sparekonto», blant annet ordninger med fast rente eller faste innskudd.

Videre skriver hun: «Sammenlignet med de tradisjonelle aktørene, så har vi en god innskuddsrente i dagens marked.»