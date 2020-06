NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

NHO vil ikke gi noe lønnstillegg under forhandlingene i år. De avviser også økninger i minstelønnssatsene.

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener det ikke er rom for noen lønnstillegg under årets lønnsoppgjør. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 26. juni 2020 14:39

– Vi må stille opp for alle som har mistet jobben sin, eller står i fare for å miste jobben sin. Da er det eneste riktige å si nei til sentrale lønnstillegg, å si nei til økning i minstelønnssatsene og vi oppfordrer også til at det heller ikke gis noen lønnstillegg lokalt i år, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Fredag har representantskapet i NHO sittet i møte for å stake ut kursen før årets lønnsforhandlinger, som starter i august. Der ble de enige om at situasjonen for norske bedrifter nå er så alvorlig at de mener det ikke er rom for noen nye tillegg i år.

Samtidig vil de avvise alle krav om endringer i tariffavtalene.

– Viktig å vise solidaritet

Det kommer etter at en rekke bedrifter har måttet permittere og si opp ansatte, som følge av virkningene av koronaepidemien.

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Almlid, og fortsetter:

– Samtidig er det viktig at bedriftene får mulighet til å komme seg på beina, og får mulighet til å skape nye jobber.

– Uendret kjøpekraft

Almlid viser til at Teknisk beregningsutvalg, som i forkant av hvert lønnsoppgjør legger fram et tallgrunnlag som brukes som utgangspunkt i forhandlingene mellom partene, i forrige uke anslo en prisstigning i år på 1,2 prosent. Samtidig beregner de lønnsoverhenget, som er forskjellen mellom lønnen ved inngangen til det nye året og gjennomsnittslønnen året før, til 1,2 prosent.

– Med det blir det altså uendret kjøpekraft med vårt forslag. I disse tider, hvor vi må stille opp for alle som er utenfor arbeidslivet og som har usikre jobber, sier vi derfor at det må bli null i lønnstillegg, sier Almlid.

