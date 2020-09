Norges beste aksjefond er grønt

Aksjefondet med aller best avkastning i 2020 heter Handelsbanken Bærekraftig Energi og har gått opp 46,80 prosent hittil i år.

Fondsforvalter Patric Lindqvist har styrt investeringene i Handelsbanken Bærekraftig Energi siden oktober 2015. Vis mer byoutline Bengt Evertsson

Publisert: Publisert: 15. september 2020 06:45

– Hva er et godt fond? spør fondsforvalter Patric Lindqvist, og svarer selv:

– Det er et fond som gir god avkastning og samtidig bidrar til å løse verdens aller største og viktigste problem, nemlig klimakrisen.

Lindqvist og fondet Handelsbanken Bærekraftig Energi har hatt den høyeste avkastningen av aksjefondene som selges i Norge. Og det er tydelig at grønne investeringer tiltrekker seg mye penger.

God økonomi

– Ja, nå er det blitt slik at bærekraftige investeringer ikke bare handler om etikk, men også om god økonomi, sier Lindqvist til E24/Aftenbladet. - Mer og mer penger strømmer til selskaper som produserer klimavennlig energi som vind- og solenergi. Det skjer fordi dette har blitt god business. Det lønner seg å satse grønt, og dermed gjør disse bransjene det svært godt.

Fondet satser sterkt nettopp på vind og sol, og ca 40 prosent av investeringene i fondet er i slike selskaper.

Foruten grønne aksjefond, er det spesielt fond som investerer i Kina som har gjort det skarpt hittil i år. Av aksjefond som selges i Norge er det disse ti som har høyest avkastning hittil i år:

Fond Avkastning hittil i år 1: Handelsbanken Bærekraftig Energi 46,80 prosent 2: First Norden Fokus 43,11 prosent 3: JPM US Growth A (USD) 40,22 prosent 4: JPM China A (USD) 36,04 prosent 5: Parvest Equity China 31,89 prosent 6: JPM Greater China A 30,66 prosent 7: Parvest Equity World Technology 28,70 prosent 8: Handelsbanken Microcap Norden 26,83 prosent 9: Odin Sverige D 26,24 prosent 10: DNB Nordic Small Cap Retail 25,95 prosent Kilde: Finansportalen

Spare energi

– Men klimautfordringen handler også om det er også om å redusere energibruken. Derfor har vi investert i mange selskaper som driver med energisparing. 35–40 prosent av investeringene våre er i slike selskaper, sier Lindqvist.

I tillegg er det gjort investeringen i elbil-selskaper og innen bioenergi.

Fondet har investert mest i selskaper i USA (36 prosent), men også betydelig i Kina (17 prosent). 7 prosent av investeringene er gjort i Norge. Det er et «folkefond» og minste sparebeløp er 300 kroner måneden.

Fondets forvalter i dag 12 milliarder kroner. Lindqvist har forvaltet fondet siden 2015, da porteføljens verdi var 650.000 kroner.

Fondet selges både i Norge og Sverige, der det heter Handelsbanken Hållbar Energi.

De ti fondene som selges i Norge som har svakest avkastning hittil i år:

Fond Avkastning hittil i år DNB Navigator A - 40,52 prosent DNB Navigator C - 40,31 prosent DNB Navigator N - 40,28 prosent Nordea Latin Amerika - 31,57 prosent Aviva Investors-UK Listed Equ High Alpha - 30,18 prosent Handelsbanken Latin Amerika - 29,62 prosent Handelsbanken Brasilien (A1 NOK) - 27,25 prosent Fidelity Fds - Latin Amer (USD) - 26,09 prosent JPM Latin America Eq A dist (USD) - 24,67 prosent Parvest Equity Turkey - 24,35 prosent Kilde: Finansportalen

Det dårligste fondet

DNB forvalter det aksjefondet som kommer aller dårligst ut når det gjelder avkastning hittil i år. Fondet heter DNB Navigator A og har hatt en avkastning på minus 40 prosent hittil i år.

DNB har også de to neste aksjefondene på «taperlisten».

Kanskje ikke så overraskende at fondet investerer i to sektorer som sliter voldsomt for tiden, nemlig oljeservice og shipping, og hovedsakelig på Oslo børs.

DNB bestemte seg nylig for å legge ned fondet, og satse mer grønt.

Her kan du lese mer om Fondssparing Bærekraft Solenergi