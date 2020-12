Dyster inkassoutvikling: I Bærum har snittgjelden økt til 300.000

Dårlige betalere skylder mer og har flere anmerkninger. Snittgjelden er størst i Bærum og Sandnes.

MER GJELD: Andelen bæringer som har betalingsanmerkning er relativt lav, men blant dem med inkassogjeld, er snittet høyt. Bildet er fra Kadettangen utenfor Sandvika. Vis mer byoutline Siri Bjørnbakken / Bærum kommune, Kommunikasjonsenheten

– Mange er dessverre ikke klar over hvor store konsekvensene kan bli av å få betalingsanmerkninger, sier daglig leder Geir Grindland i Inkassopartner til E24.

Statistikk som selskapet har hentet ut fra kredittdataleverandøren Experian viser en svak økning i andelen nordmenn som har betalingsanmerkning, fra 4,3 prosent ved januar 2019 til 4,8 prosent ved slutten av 2020.

Blant dem som har anmerkninger er det imidlertid en mer bekymringsfull trend: Antall anmerkninger per person har gått fra 4,9 til 6,1 og den gjennomsnittlige inkassogjelden har økt med nesten 50.000 kroner – fra 182.000 til 227.000 kroner.

– Det totale beløpet stiger langt mer enn antall betalingsanmerkninger. Det forteller oss at de som allerede sliter med gjeld, har fått enda større problemer de siste månedene, sier Grindland.

Han forteller at antallet saker i Inkassopartner økte med 30 prosent fra juli til desember sammenlignet med samme periode i fjor.

– Jeg tror mye av det vi ser nå, kommer som følge av coronatiden, med permitteringer og oppsigelser. Folk har ikke råd til å betale gjelden sin.

Svært alvorlig

En betalingsanmerkning registreres når saken er kommet såpass langt i inkassoprosessen at skyldneren har blitt varslet om rettslige skritt.

Dette skjer først etter at forliksråd og namsmann har vært på banen, og er med andre ord svært alvorlig, påpeker Grindland.

En betalingsanmerkning slettes etter fire år eller når man har betalt for seg. I mellomtiden vil det som regel være svært vanskelig å ta opp nye lån. I tillegg er det kostbart.

– Dersom du utsetter tilbakebetalingen, kan du risikere å måtte betale tilbake langt mer enn det opprinnelig beløpet, påpeker Geir Grindland.

Administrerende direktør Geir Grinland i Inkassopartner. Vis mer byoutline Privat

Økning på 37 prosent

Oversikten til Inkassopartner viser at Drammen og Fredrikstad er de to byene der størst andel av befolkningen (6,7 prosent) har betalingsanmerkning.

Her ligger snittgjelden på henholdsvis 223.000 og 165.000 kroner.

Høyest inkassogjeld finner vi i Sandnes og i Bærum, begge tett oppunder 300.000 kroner. Her har skyldnernes gjeld økt med henholdsvis 37 og 24 prosent på under to år.

– Det er en nokså heftig sum som det kan ta mange, mange år før man har tilbakebetalt, sier Grindland.

64 milliarder

I høst skrev E24 at nordmenn hadde nådd ny «rekord» i misligholdte forbrukslån, på totalt 64 milliarder kroner, ifølge Kreditorforeningen.

Siden gjeldsregisteret ble innført i fjor sommer, har misligholdte lån økt med syv milliarder kroner.

Administrerende direktør Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen mener gjeldsregisteret, som ble innført for å få bedre kontroll over nordmenns forbruksgjeld, er grunnen til økningen.

Direktør Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen Vis mer byoutline Kreditorforeningen

For samtidig som gjeldsregisteret kan hindre en person å ta opp forbrukslån nummer fem, setter den samtidig en stopper for «gjeldsspiralen», der man tar opp ny gjeld for å betjene den gamle.

Grønnesby mener at det er bra at folk med fire-fem kredittkort er blitt nektet mer forbruksgjeld, men har samtidig påpekt overfor E24 at stengte lånekraner også betyr at «oppgjørets time» har kommet for veldig mange nordmenn samtidig.

Ber folk trosse flauheten

I fjor skrev E24 at nesten én million nordmenn tok julehandelen på kreditt.

Geir Grindland i Inkassopartner mistenker at en rekke nordmenn vil havne i inkassofellen som følge av årets julehandel.

Om man opplever ikke å ha penger til å gjøre opp for kredittgjelden sin, sier han at det viktigste man kan gjøre er å ta kontakt med kreditor eller den man skylder penger.

– Det kan for mange være ubehagelig og flaut å ta kontakt, men om du viser at du vil gjøre opp for deg, vil de fleste inkassoselskaper og bedrifter være villige til å inngå en eventuell nedbetalingsavtale, sier han.

