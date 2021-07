Obos krever 6.000 kroner for eierregistrering som tar «mindre enn 5 minutter»

Eierskiftgebyrer gir Obos anslagsvis 147 millioner kroner i inntekter hvert år. – Grov overfakturering og helt klart i strid med loven, sier tidligere regnskapsfører. Men Obos forsvarer at de «tar markedspris».

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Når en bolig selges videre, skal nye eieropplysninger registreres. Det går som regel raskt, ifølge eksperter.

Men når boliger skifter eier i sameier og borettslag som forvaltes av Obos, faktureres 5.995 kroner i eierskiftegebyr.

Det er det høyeste beløpet loven tillater å kreve.

Norges største boligbyggelag er eid av medlemmene, og oppgir selv at hovedmålet er å «bygge gode boliger» til disse – og «ikke den økonomiske fortjenesten».

Ifølge et E24-estimat kan eierskiftegebyrer alene gi Obos årlige inntekter på 147 millioner kroner. Beløpet forutsetter at de 245.617 boligene Obos oppgir at de forvalter, i snitt skifter eier hvert 10. år.

Obos vil ikke oppgi hvor mange eierskiftegebyrer de fakturerer årlig. De vil heller ikke oppgi hvor mye hvert gebyr gir dem i fortjeneste, og kaller dette «forretningssensitive spørsmål».

Gebyrets størrelse får flere til å reagere.

Eks-forretningsfører: Ulovlig

– Jeg mener lovteksten tilsier at gebyret skal reflektere det den jobben som må gjøres, sier advokat Annita Magnussen i Huseierne.

Hun sier forretningsførerens jobb i de fleste tilfeller innebærer «et raskt navneskifte i registeret».

– Det synes vi er drøyt å ta seks tusen kroner for, sier Magnussen.

Obos-medlem Torstein Vaagen er tidligere forretningsfører og advokat. Han mottok selv krav om å betale gebyret da han nylig solgte en Obos-tilknyttet bolig.

– Dette er ikke bare en grov overfakturering og helt klart i strid med loven, men også misbruk av en monopolstilling, sier han.

Obos avviser anklagene.

– Obos tar markedspris. Det er ikke ulovlig å ta det gebyret loven gir anledning til, skriver kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen til E24.

REAGERER STERKT: Tidligere forretningsfører, advokat og Obos-medlem Torstein Vaagen.

– Klarer det på mindre enn fem minutter

Eierseksjonsloven sier at eierskiftegebyrer kan utgjøre maksimalt fire rettsgebyrer.

Et rettsgebyr ligger for tiden på 1.199 kroner. Moms kommer i tillegg. Det gir adgang til å fakturere maksimalt 5.995 kroner – som er akkurat den prisen Obos tar.

Det er likevel ulovlig mye, ifølge Vaagen. Han viser til at lovteksten også sier at gebyret skal gjelde «arbeid som må gjøres i forbindelse med eierskiftet og eventuell godkjenning av erververen».

Dette betyr at gebyret skal reflektere kostnadene forbundet med jobben som faktisk gjøres, mener han.

– Hvor lang kan det ta å notere selgers nye adresse og kjøperens navn og kontaktopplysninger? Jeg er ganske sikker på at de fleste klarer det på mindre enn 5 minutter. OBOS fakturerer som det var nærmere et dagsverk, sier Vaagen.

Flere tar makspris

Advokaten i Huseierne retter ikke spesifikk kritikk mot Obos, men sier at jobben forretningsførere gjør i forbindelse med eierskifter «kan i de fleste tilfeller ikke forsvare maksimalt gebyr».

Hun mener også at utgangspunktet for innføring av gebyret, var at det skulle være på nivå med det arbeidet som blir utført.

– I noen tilfeller vil man havne i en situasjon der sameiet har vedtekter som forhindrer godkjenning av ny eier. Det kan innebære noe arbeid, sier Magnussen, og fortsetter:

– Men i de fleste tilfeller er dette en rask registrering av nye eieropplysninger. Det vil ikke alltid ta 5 minutter, men det går raskt.

Mens ingen har lov til å kreve mer, er ikke Obos alene om å ha eierskiftegebyr på 5.995 kroner.

Det samme gjør eksempelvis boligforvaltningskjempen USBL. Et annet boligbyggelag, Vestbo BBL, oppgir et lavere eierskiftegebyr på 4.600 kroner ved boligsalg i eierseksjonssameier.

Obos: – På nivå med andre

Selv om Obos altså ikke er alene om det, synes Vaagen det er særlig kritikkverdig at de maksimerer gebyret, gitt samfunnsansvaret de har tatt på seg.

– Dessverre ser vi nok en gang at OBOS i sin jakt på maksimalt overskudd går lenger enn langt. Denne gangen rammer det de boende i OBOS-systemet, sier han.

Obos er forelagt anklagene som rettes mot dem.

På spørsmål om hvordan de kom frem til summen på 5.995 kroner, svarer kommunikasjonsdirektøren at dette tilsvarer markedspris.

– Vårt gebyr for denne oppgaven er på nivå med andre forretningsførere, også andre boligbyggelag, fremholder han.

– Siden dere stanger i lovens beløpsgrense, vil dere kreve mer om grensen økes?

– Nei, ikke nødvendigvis.

– Boligselskapene kan selv velge

– Er det riktig av et medlemseid boligbyggelag som Obos å kreve lovens maksbeløp fra boligselgere?

– Vi leverer produkter og tjenester til markedsmessige priser. Det er ikke slik at OBOS er i en monopolsituasjon. Boligselskapene kan selv velge hvilken forretningsfører de ønsker, svarer Pettersen.

Påstanden om at de ikke skal kunne tjene penger på eierskiftegebyret utover kostnadene forbundet med jobben, er ikke Obos enig i.

– Nei, OBOS leverer produkter og tjenester til markedstilpassede vilkår. Dette fikk bred støtte i OBOS’ generalforsamling, fremholder Pettersen.

Han sier temaet «salg under markedspris» ble diskutert både for boliger og forvaltningstjenester, og «avvist med bredt flertall» under generalforsamlingen.

E24 har spurt om hvor lang tid Obos-tilknyttede-forretningsførere bruker på hver eierregistrering i snitt.

Pettersen sier de ikke kan oppgi noe tall, men at «variasjonen er stor».