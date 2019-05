Konfrontasjonen

OSLO, FEBRUAR 2019: – I den perioden jeg ledet selskapet, så prøvde jeg å lede det så godt som jeg kunne, sier Chris Rynning.

Det er mandag i siste uke av februar. Rynning er på besøk i Oslo for å holde et av sine foredrag. Han møter også E24 til intervju denne dagen.

– Jeg er jo veldig lei meg for at det har gått som det har gått. Veldig lei meg for det.

Rynning vedgår at avkastningen i Origo Partners «har vært elendig», men understreker at «det er ingenting som er dokumentert ulovlig».

– Det er overhodet ingenting ulovlig som har skjedd, gjentar han.

Rynning avviser at milliardkapitalen til Origo er tapt, fordi investeringene som er nedskrevet, igjen kan stige i verdi:

– Det er bokføringsjusteringer, og selskapet har jo overlevd. Det er på børsen. Så de som driver selskapet i dag, vedlikeholder det fordi de tror det er verdier der i fremtiden.

Han fremholder at alle selskapene i Origos portefølje ble verdsatt i henhold til strenge internasjonale regnskapsstandarder.

At han selv hadde eierskap i selskaper Origo investerte i, mener han er uproblematisk.

– Det er jo sånn at de aller fleste forvaltere i investeringsbransjen ønsker at du skal ha et skin in the game - at du tror såpass mye på investeringen at du er villig til å bruke dine egne sparepenger på det.

Rynning anklager ny ledelse for å være «aktivister» som motiveres av å drive ned verdien på Origos gjenværende investeringer.

– Jeg mener at det er mange her som er interessert i å holde andre aksjonærer borte fra selskapet. Ha fullstendig kontroll over selskapet, og si at alt bare er helt ille, sier han.

Styrelederen avviser påstanden som latterlig.

– Hvis Chris synes disse verdiene er verdsatt feil, er han velkommen til å ringe meg, og kjøpe dem fra oss. Let him put his money where his mouth is. Hvis han synes at vi ikke verdsetter dem korrekt, selger vi dem gladelig til ham, sier Chapman.

Forklaringene

Innovasjon Norge sier E24s funn om Rynnings tidligere investeringsselskap er helt ny informasjon for dem.

– Vi har kjent til at Rynning har vært en stor investor. Men vi har ikke gått bakover og sett på historikken, eller undersøkt hvordan det har gått, sier selskapets gründerdirektør Pål T. Næss.