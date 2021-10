Telia-kunder flere steder har internett-problemer

Internettet til Telia er nede flere steder mandag kveld, melder NTB.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vis mer

– Vi har dessverre ikke så mye informasjon å gi nå annet enn å bekrefte at vi har problemer, og at vi prøver å finne ut hva som er årsaken, sier informasjonssjef Ellen C. Scheen til NRK.

Årsaken til feilen er ikke kjent.

Flere store nettplattformer som Facebook og Instagram har også hatt problemer mandag kveld, om dette har en sammenheng vet vi ikke enda.