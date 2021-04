Bitcoin med ny rekord: Koster nå mer enn 530.000 kroner for én

Dagen før kryptobørsen Coinbase skal børsnoteres på Wall Street slår bitcoin rekorden fra mars.

NY REKORD: Nå er én bitcoin verdt mer enn en halv million kroner etter at kursen har doblet seg i år. Vis mer byoutline DADO RUVIC / REUTERS

En bitcoin koster nå 62.516,73 dollar, ifølge Coinmarketcap, som tilsvarer 532.881 kroner.

På det meste har prisen vært oppe i 62.839,52 dollar i løpet av dagen.

Med det har kryptovalutaen passert den tidligere rekorden fra 13. mars i år.

Bitcoin-kursen har den siste tiden steget i takt med at en av verdens største kryptobørser, Coinbase, skal børsnoteres på Wall Street onsdag. Så langt i år er prisen mer enn doblet.

Flere skeptikere

For ett år siden kostet én bitcoin 6.848 dollar. Nå har kursen nesten tidoblet seg.

Bitcoin-tilhengere ser på kryptovalutaen som en investering som ligner på gull som kan brukes til å diversifisere porteføljer i krisetider. Men skeptiske økonomer som Joseph Stiglitz og Nouriel Roubini er ikke overbeviste, og ser på bitcoin som ekstremt ustabilt og et middel for ulovlige transaksjoner, skriver CNBC.

Det norske Finanstilsynet stilte seg nylig bak en advarsel fra flere europeiske finanstilsyn om risikoen for å tape alt når du investerer i kryptovaluta. Tilsynet har også tidligere advarte også i 2018 mot kryptovaluta og den store risikoen for tap.

Kredittstrateg Ole André Kjennerud i DNB Markets har advart om at bitcoin er risikosport. Han tviler på at myndighetenes advarsel vil ha noen effekt.

– Jeg vet ikke om det hjelper så mye. Litt av grunnen til at folk kjøper kryptovaluta er gjerne at de ikke har så stor tillit til myndighetene. Så det er ikke sikkert det biter så mye når et tilsyn advarer mot å investere, har Kjennerud sagt til E24.

Flere kjente investorer

Den siste tiden har også flere høyprofilerte aktører investert i bitcoin, inkludert elbilprodusenten Tesla og den norske milliardæren Kjell Inge Røkke.

I mars meldte Aker at de hadde satset en halv milliard kroner på bitcoin, og etablert et nytt selskap, Seetee, som skal satse på kryptovaluta.

Kjell Inge Røkke meldte i et brev til aksjonærene at summen ville økes «betydelig» over tid med mer erfaring, og når selskapet oppdater flere muligheter.

Brevet er skrevet i samarbeid med Ola Snøve, som har skutt inn ti prosent av kapitalen i Seetee gjennom Storbrea AS og skal være arbeidende styreformann. Røkke og Snøve har jobbet med hverandre i om lag 15 år.

Ifølge Finansavisen har også investor Øystein Stray Spetalen investert i kryptovaluaten. Det etter at han omtalte bitcoin som «tull og tøys».

Det skal ha skjedd etter et møte med gründerne bak kryptobørsen Mirai Exchange. Spetalen har opplyst til Finansavisen at han eier 17 prosent av denne børsen gjennom Tycoon Industrier.

– Når fakta endrer seg, så endrer jeg meg. Jeg møtte MiraiEx-gründerne Thuc og Øyvind dagen etter opptaket av podcasten tidlig i mars og skjønte at jeg hadde tatt feil, sa Spetalen til avisen.

Det er etablert flere norske kryptobørser den siste tiden, inkludert Norwegian Block Exchange og Mirai Exchange. Sistnevnte har opplyst til E24 at handelsvolumene deres økte fra 97 millioner kroner i desember til 451 millioner i februar.

