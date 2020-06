DNB-problemer fortsetter å forsinke lønn, feriepenger og Vipps

Et «betydelig antall» DNB-kunder rammes fortsatt av problemene som oppsto mandag. Også Vipps-transaksjoner som ble gjennomført i helgen er rammet av problemene.

Publisert: Oppdatert: 16. juni 2020 12:04 , Publisert: 16. juni 2020 08:58

Problemene rammer både bedrifts- og personkunder som skulle fått gjennomført transaksjoner fra andre banker til DNB.

«Tekniske problemer gjør at et betydelig antall kunder i DNB opplever at penger som skulle kommet på konto i går fortsatt ikke er på plass», skriver banken på sine sider.

– Vi har problemer med en større betalingsfil som skulle vært kjørt igjennom våre systemer mandag morgen. Det oppstår feil som gjør at transaksjonene ikke går igjennom. Problemene gjelder kun disse transaksjonene, andre overføringer mandag og tirsdag har gått uten problemer. Vi har jobbet i hele går og igjennom natten med å rette opp feilen, men dessverre har vi enda ikke klart å finne en løsning, sier Maria Ervik Løvold, leder for teknologi og service i DNB i en kommentar på egne nettsider.

Banken understreker at den jobber på spreng med å løse problemet.

Kan få krisehjelp

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø opplyste til VG tidligere tirsdag at det er vanskelig å garantere eller spå når problemene er løst, og at de derfor vil fortsette å holde kundene orientert gjennom mediene og i egne kanaler.

– Hvis problemene vedvarer må vi vurdere også andre måter å varsle kundene på, sa Dalsbø.

Han sier DNB har iverksatt tiltak for at kunder som er rammet av problemene kan få hjelp. Dette innebærer at berørte kan få hjelp til kreditt.

– Vi ber om at bare kunder som har akutt behov tar kontakt fordi vi akkurat nå har stor pågang på kundesenteret.

Skaper Vipps-trøbbel

Problemene med transaksjonsfilen kom samme dag som svært mange skulle fått utbetalt lønn og feriepenger i tillegg til andre ordinære betalinger.

DNB opplyser også at transaksjonsfilen inneholder oppgjør for betalinger og overførsler fra Vipps fra helgen 12–14. juni. På grunn av dette vil kunder derfor oppleve at beløp som er mottatt som vennebetaling fra konto i andre banker ikke er tilgjengelig. Disse vil komme på konto når feilen er rettet, skriver banken.

– Vi beklager på det sterkeste til alle som er rammet, og har full forståelse for at det kan skape vansker når pengene ikke kommer på konto slik de skal. DNB gjør alt vi kan for å rette opp i problemene slik at våre kunder kan få overført pengene så raskt som mulig, sier Løvold.

