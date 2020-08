Musk på vei inn i hjernen

Det er over tre år siden Tesla-gründeren gjorde det kjent at han ønsket å koble hjernen til datamaskiner ved å implantere elektroder. Nå han klar med en oppdatering fra selskapet Neuralink.

I 2019 avslørte Elon Musk nye planer for det som kan koble maskiner med menneskehjerner. Vis mer FREDERIC J. BROWN / AFP

Fabian Skalleberg Nilsen

Publisert: Publisert: 29. august 2020 12:56

– Den passer bra i skallen. Du kan ha den under håret og ingen vet at den er der, sa Musk under en presentasjon fredag, ifølge Dagens Industri.

Etter å ha testet seg på aper, prøver nå Neuralink sin elektrodeløsning på griser. Men Musk sier fortsatt at de vil teste teknologien på menneskehjerner i løpet av 2020.

Tanken er at en del av benet i hodeskallen erstattes med en liten harddisk med ledninger som føres inn på strategiske steder i hjernen. Denne registrerer nerveaktivitet som den overfører via bluetooth til en enhet, for eksempel en smarttelefon.

Skeptiske eksperter

Fredagens presentasjon var for å lokke nye medarbeidere til prosjektet, men flere eksperter tviler på Musks futuristiske ambisjoner.

Christopher James er professor i biomedisinsk ingeniørvitenskap ved Universitetet i Warwick. Han mener det er vanskelig å bedømme hvor fremgangsrikt Musks prosjekt kommer til å bli.

– Hva skal imponere meg her? Datakontroll i sanntid over komplekse bevegelser, gjentatt og med få feil. Og å kunne bevege seg og samtidig gjøre noe annet som å prate eller plystre, eller hva som helst!

Les også Elon Musk: – Vår hjernechip kan «fikse» autisme og schizofreni