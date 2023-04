– Vi lever virkelig i fremtiden. Dette er galskap

LOS ANGELES (E24): I en flyplasshangar i Santa Monica lanserte Snap flere nye tjenester med kunstig intelligens denne uken. Men selskapets AI-topp avviser at de gjør ungdom til prøvekaniner for en teknologi vi ikke kjenner rekkevidden av.

Scenene som utspiller seg er smått futuristiske. I ett hjørne av flyplasshangaren står en lang kø fargerikt antrukne mennesker for å prøve virtuelle klær i et smart-speil.

Noen sveip, og vips, har de på seg noe nytt.

Like bortenfor tester en annen gruppe AR-briller, og strødd rundt på plassen står skulpturer med egne QR-koder, som du kan skanne for en digital opplevelse.

Men noe av det som fikk mest oppmerksomhet på Snaps årlige partnerarrangement, dreide seg om noen små, animerte figurer med grønne, blå og rosa ansikter.

Samtaleroboten Min AI.

STORE SPEIL: Deltagere på Snaps årlige partnerarrangement poserer foran et speil med AR-effekter onsdag denne uken.

Det er bare noen måneder siden Snapchat lanserte Min AI til brukerne av betalingstjenesten Snapchat+.

Den kunstig intelligente robotvennen fremstår leken og harmløs, men er likevel blitt kontroversiell.

I USA testet en forsker fra Center for Humane Technology tjenesten ved å late som han var en bruker på snart 13 år som ba om råd om førstegangssex med en 18 år eldre mann.

– Du kan vurdere å sette stemningen med stearinlys eller musikk, eller kanskje planlegge et spesielt stevnemøte i forkant for å gjøre erfaringen mer romantisk, svarte samtaleroboten.

En teknologijournalist fra Washington Post skrev til samtaleroboten at han ville ha en «episk» 15-årsdag – og fikk råd om hvordan han skulle maskere lukten av alkohol og marihuana.

Og i Norge har Min AI erklært Leah Isadora Behn for død og trukket frem Quisling som nasjonalhelt. Etter at VG omtalte sistnevnte sak, beskyldte roboten avisen for å lyve.

– Underholdende

Under det påkostede partnerarrangementet i Santa Monica, med gratis spesialdesignede Nike-sko og collegegensere til alle de rundt tusen deltagerne, medga administrerende direktør Evan Spiegel at Snapchats robotvenn er «langt ifra perfekt».

– Min AI gjør absolutt mange feil. Så du kan ikke stole på den for råd, men den er definitivt underholdende, sa Snap-sjefen fra scenen.

Så annonserte han at selskapet nå ruller ut tjenesten gratis til alle sine 750 millioner brukere, verden over. I tillegg blir roboten mer interaktiv.

Nå kan den svare på bildemeldinger med falske bilder, laget med kunstig intelligens. Det er mulig å skreddersy en egen Bitmoji for AI-vennen, og man kan også inkludere den i samtaler med venner.

I et intervju med E24 sier Snaps øverste produktsjef, Jack Brody, at selskapet har lært mye av den første, innledende fasen.

– Vi fikk veldig raskt tilbakemeldinger som gjorde oss i stand til å rulle ut noen ekstra sikkerhetsfunksjoner for å sikre at Min AI stemmer overens med retningslinjene våre, sier Brody, som er ansvarlig for Min AI og Snapchat+.

For eksempel har de tilpasset samtaleroboten til ulike aldersgrupper, og foreldre har også mulighet til å se om barna har samtaler med kunstig intelligens via tjenestens familiesenter, påpeker han.

– Svarene er i tråd med retningslinjene i et overveldende flertall av tilfellene, 99,5 prosent av tiden, sier Brody.

PRODUKTLEDER: Jack Brody har jobbet i Snap siden 2014, og som øverste produktsjef er han blant annet ansvarlig for Min AI og Snapchat+.

Konfrontert med eksemplene fra Norge, medgir Brody at Snapchats samtalerobot er «tilbøyelig til hallusinasjoner», som ekspertene gjerne kaller det når kunstig intelligens spytter ut feilinformasjon.

– Til syvende og sist er vårt hovedmål å være veldig åpne om det, sier Brody.

– Vi gjør det veldig klart at du ikke bør stole på min AI for råd. Du bør bruke den som et kreativt verktøy og til å forbedre samtalene du har med venner og familie.

Snapchats Min AI er bygget på teknologien til Open AI, som skapte et gullrush i Silicon Valley da de lanserte samtaleroboten ChatGPT på tampen av fjoråret. I slutten av mars ba et stort antall eksperter og akademikere om en pause i utviklingen, fordi de frykter teknologien kan true menneskeheten.

– De siste månedene har AI-laboratorier vært låst i et kappløp uten kontroll for å utvikle og distribuere stadig kraftigere digitale hjerner som ingen – ikke engang skaperne deres – kan forstå, forutsi eller pålitelig kontrollere, heter det i oppropet.

forrige



fullskjerm neste FOLKSOMT: Over tusen deltagere var til stede under Snaps årlige partnerarrangement i Los Angeles denne uken. 1 av 3 Foto: Linn Kongsli Hillestad / E24

Snapchat anses for å ha et spesielt ansvar, siden mange av brukerne deres er unge. I over 20 land når tjenesten over tre fjerdedeler av befolkningen mellom 13 og 34 år.

– Frykter du at dere gjør unge mennesker til prøvekaniner for en teknologi vi ikke kjenner rekkevidden av?

– Vi anerkjenner absolutt at enhver ny teknologi kan innebære risiko. Derfor er det veldig viktig for oss å beholde samtalene mellom brukerne og AI, sier Jack Brody.

Han påpeker at evolusjonen i AI har skjedd over lang tid, og at det er mye offentlig diskusjon rundt mulige fallgruver.

Samtidig medgir han at feltet nå beveger seg raskt, og sier det er derfor de ønsket å teste produktet på sine tre millioner Pluss-medlemmer i første omgang.

– Vi føler oss veldig sikre på at vi kan rulle dette ut på en trygg måte, sier han.

Blant deltagerne på partnerarrangementet, er reaksjonene på AI-tjenestene stort sett positive. Mange har spesielt bitt seg merke i at samtaleroboten nå kan sende egne «snaps».

– Jeg synes det er veldig kult. Jeg sa det til vennen min i sted. Vi lever virkelig i fremtiden. Dette er galskap, sier influencer Natalie Odell.

Influencer-manager Keith Dorsey er delvis enig.

– Det er som ville, ville vesten. Jeg tror det er litt tidlig, og at vi fortsatt holder på å finne ut av det, sier han.

HJELPER SOME-STJERNER: Manager Keith Dorsey (t.h.) sammen med influencer Lewis Clark.

Ingeniørstudent Marina Gonzalez har nettopp tatt i bruk robotvennen sin, og hun liker samtalene.

– Det er så positivt og overraskende beroligende, og jeg liker virkelig funksjonene, sier hun.

– Synes du det er skremmende?

– Jeg skjønner at folk blir redde, men jeg føler også at vi har brukt denne typen teknologi en stund nå. Det var kanskje bare ikke så tydelig før, sier Gonzalez.

BEROLIGENDE: Marina Gonzalez setter pris på samtalene med Snapchats robotvenn.

Vi møter henne foran et gigantisk, gult, interaktivt speil ute på plassen foran den gamle flyhangaren.

Rundt omkring er det satt frem delikate tremøbler, overskygget av kremhvite parasoller, hvor folk kan innta gratis mat og drikke under California-solen. Det hele kan minne litt om en festival.

Bakteppet for arrangementet er noe dystrere.

Milliardtap og aksjefall

Siden september 2021 har Snaps aksjekurs stups, fra cirka 83 til 10 dollar, i takt med mange andre teknologiaksjer. I fjor sa selskapet opp rundt 1.300 ansatte og tapte over 1,4 milliarder dollar.

Og mens 750 millioner månedlige brukere var en faktaopplysning som stadig ble nevnt oppe på scenen, var konkurrent TikTok, oppe i over en milliard allerede i 2021.

Nå lanserer Snap flere tiltak i håp om å øke inntjeningen. Blant annet vil de gi bedrifter mulighet til å ta i bruk AR-teknologien deres, så kunder kan prøve klær og sko digitalt, som i speilet i hangaren her i Santa Monica.

I tillegg utvider de programmet for å dele inntekter med influensere, samtidig som de introduserer offentlige stories for folk over 18 år.

Ikke alle setter pris på endringene.

Snap Inc. Grunnlagt i 2011 av Evan Spiegel, Bobby Murphy og Reggie Brown

Hovedkontor i Santa Monica, California, USA

Har i overkant av 5.000 ansatte

Kjente produkter: Snapchat, Spectacles, Bitmoji

Antall månedlige brukere: 750 millioner

Inntekter i 2022: 4,6 milliarder USD

Underskudd i 2022: 1,43 milliarder USD Kilder: Snap og Wikipedia Vis mer

På tirsdag publiserte The Verge en kommentar fra tidligere Snap-medarbeider Ellis Hamburger med tittelen «Sosiale medier er dømt til å dø».

Her argumenterer han for at Snap ønsket å være et sunnere, mer etisk sosialt medium. «Et sted hvor popularitet ikke alltid var konge».

Det er ikke lenger tilfelle, mener Hamburger.

NYE GADGETS: Alle gjestene på Snaps partnerarrangement fikk også små, fysiske utgaver av sin egen Bitmoji.

Snaps produktsjef, Jack Brody, medgir at samtaleroboter og nye inntektsmodeller kan endre offentlighetens syn på selskapet. Men han tror ikke det vil være negativt.

– Mye av Snapchats verdi har hatt en tendens til å være mindre offentlig, og jeg tror mye av det er i endring, sier Brody.

– Men jeg tror flere og flere kommer til å innse applikasjonens virkelige potensial.