EU anklager Apple for å misbruke markedsmakt med Apple Pay

EU anklager Apple for å misbruke sin dominerende markedsposisjon med måten de driver betalingstjenesten Apple Pay på.

EU mener Apple misbruker sin dominerende posisjon ved bruken av betalingstjenesten Apple Pay.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

EU-kommisjonen har etterforsket saken siden 2020 og uttaler mandag med at selskapet misbruker sin dominerende posisjon ved å begrense konkurrentenes adgang til betalingstjenesten.

– Praksisen har en ekskluderende effekt på konkurrentene og fører til mindre innovasjon og færre valgmuligheter for forbrukerne når det gjelder mobilbetaling via Iphone, skriver EU-kommisjonen i et brev til Apple.

Brevet er et formelt steg i den pågående etterforskningen om mulige brudd på EUs konkurranseregler.

Saken er en av flere som EU har åpnet mot Apple. Det undersøkes også hvorvidt selskapet har brutt EUs regler når det gjelder strømming av musikk ved å ha urettferdige regler for konkurrenter i App Store.

Apple Pay fungerer ved at man holder mobiltelefonen inntil betalingsterminalen, hvorpå fingeravtrykket godkjenner betalingen. Betalingstjenesten er innebygd i alle av Apples produkter, inkludert Apple Watch. Selskapet skriver på nettsidene sine at dette er «fremtidens betalingsmetode».