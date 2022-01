Bjarne Melgaard har solgt kryptokunst for over 10 mill.

NFT-kolleksjonen med Melgaards «The Lightbulb Man» solgte nesten helt ut. Kunstneren selv sier han ikke vet hvor lenge han vil eie kryptogevinsten.

Bjarne Melgaard er ikke redd for å teste ut nye formater. Han har tidligere brukt både VR og AR i kunstprosjekter. Vis mer

Bjarne Melgaards NFT-salg åpnet for allmennheten lørdag 22. januar og stengte igjen søndag kveld.

Da hadde 1025 av de 1122 eksemplarene blitt solgt.

– NFT-ene som ikke ble solgt ble brent, det vil si slettet, forteller kurator Sam Farao, som også får sin del av inntektene fra salget.

En NFT (non-fungible token) er en digital fil lagret på en blokkjede, eksempelvis et bilde eller en video. Den skiller seg fra andre digitale bilder og videoer ved at den beviselig er en original.

Farao sier at han ikke er overrasket over det høye salget, men at de heller ikke hadde tillatt seg å forvente det.

– Bjarne Melgaard er en betydelig kunstner på internasjonalt nivå, og vi visste at interessen ville være stor. Han har jo imidlertid ikke laget kunst på denne måten tidligere, så vi var spente, sier Farao.

Sam Farao (til venstre) og Bjarne Melgaard deler inntektene fra NFT-prosjektet. Vis mer

Kraftig kursfall

Prisen på hver NFT lå på 0,5 ethereum. Med dagens kurs på rundt 21.000 kroner betyr det at kunstprosjektet har dratt inn ethereum til en verdi av 10,7 millioner kroner.

Hva Bjarne Melgaard faktisk får tilført lommeboken, avhenger naturligvis av når han selger kryptovalutaen. For tiden er ethereum, på lik linje med andre ledende kryptovalutaer, inne i en negativ trend.

– Akkurat nå befinner jeg meg i begynnelsen av dette NFT-prosjektet, og tanken på realisering av kryptovalutaen har jeg ennå ikke tenkt på. Det er faktisk unaturlig for meg å tenke på dette akkurat nå, skriver Melgaard i en e-post.

Først søndag kveld vet kjøperne nøyaktig hvordan deres «Lightbulb Man» ser ut. Vis mer

I dagene før slippet, mens ekstra interesserte kunne forhåndsbestille NFT-er, var hvert digitale kunstverk verdt rundt 14.000 kroner.

Kjøpte man søndag kveld, med nylig ervervet ethereum, ville prisen ligget på omtrent 10.500 kroner.

Og ser man noen måneder tilbake i tid, er ethereum-kursen nesten halvert siden toppnoteringen fra månedsskiftet november/desember i fjor.

– Slik er det med kryptovaluta , og det er vanskelig å time sånt. Vi er selvfølgelig først og fremst opptatt av kunsten, og hvordan få det formidlet til folk der ute. Det fokuset kommer vi til å fortsette med, og prisen på ethereum er egentlig noe som ikke er så viktig i den prosessen vi er i nå, sier Farao.

Kursutviklingen for ethereum hittil i 2022. Vis mer

Ingen helt like

Det var i september i fjor at E24 kunne skrive om Bjarne Melgaards NFT-prosjekt for første gang.

Gjennom et samarbeid med kurator Sam Farao er «The Lightbulb Man», ett av Melgaards hovedverk, blitt digitalisert.

De har hentet frem trykk fra arkivet til Melgaard, scannet dem og tilført verkene særegne trekk og egenskaper som sørger for at ingen av de 1122 variantene er helt like.

Bjarne Melgaard er Norges kanskje mest kjente samtidskunstner. Vis mer

Deretter er de lagret på blokkjeden ethereum. Gjennom blokkjedeteknologien kan man garantere at kunstverket er en original. Derav navnet NFT. Dette står for «non-fungible token» og kan oversettes til «ikke-utskiftbar dataenhet».

Akkurat hvilken «The Lightbulb Man» kjøperen har fått ble imidlertid ikke avslørt før mandag kveld, mange timer etter de siste kjøpene.

Tjener på hvert videresalg

Da E24 intervjuet Melgaard og Farao om saken i fjor høst, sa Melgaard at han ikke ante hva han ville komme til å tjene på kryptokunsten, men at det naturligvis var et økonomisk motiv for å gjøre dette.

Den gangen var det en litt annen prismodell på prosjektet. Den foreløpige prisplanen la opp til et høyere totalantall ethereum enn slik det til slutt ble.

Kombinert med at de satt på analyser som tilsa en kursoppgang til opp mot 90.000 dollar per ethereum frem til nyttår, kunne partnerne skissere inntekter i størrelsesorden 200 millioner kroner.

Så ble det altså «kun» 10 millioner på de to, selv om dette fort kan stige med potensielt høyere ethereum-kurser. Melgaards inntekter stanser imidlertid ikke ved første salg, slik det er ved tradisjonell kunst.

Blokkjedeteknologien muliggjør at kunstneren også får gevinst ved eventuelle prisøkninger.

For hver gang én av Melgaards NFT-er blir videresolgt, vil han selv få noen prosenter av kjøpesummen.

