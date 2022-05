Nytt mobilnett: Startet med ultralyd på Telenor-sjefen

DAVOS (Aftenposten/E24): Telenor er i Davos for å lære å fylle det nye 5G mobilnettet med innhold. For eksempel en omvisning i Trondheim med Olav den hellige som guide.

Telenors konsernsjef Sigve Brekke er på plass i Davos med den gjeveste merkelappen rundt halsen. Men limousinen foran Hotel Waldhuus er det andre som bruker.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I 2018 tok Telenor ultralyd på konsernsjef Sigve Brekke. Det skjedde på scenen under en konferanse på Kongsberg. Apparatet ble styrt fra et annet sted via mobilnettet.

– De fant ingenting på ultralyden, sier Brekke til Aftenposten/E24 i Davos. Han er fast deltager på de årlige møtene i World Economic Forum.

Ultralyden på Kongsberg var det første lille steget mot det målet som blir nådd første halvår 2024. Da skal alle nordmenn være dekket av neste generasjons mobilnett – i kortform kalt 5G.

– Det er fiber i luften, oppsummerer Brekke.

Davos-møtet World Economic Forum (WEF) er en stiftelse med hovedkvarter i Genève i Sveits. WEF arrangerer hvert år Davos-møtet der politikk, næringsliv, akademia og organisasjonsliv møtes for å diskutere de store temaene.

WEFs formål er å koble sammen næringslivet og politikerne for å skape en bedre verden.

WEF fant opp begrepet «stakeholder capitalism» (kan oversettes til «partner-kapitalisme» eller «interessent-kapitalisme»). Det betyr at næringslivet skal bry seg om mer enn overskudd og aksjekurs.

Davos-møtet er vanligvis i januar. Årets møte er utsatt en rekke ganger på grunn av pandemien. I år er det er 2300 deltagere og 300 åpne møtesesjoner. Vis mer

Mobiltelefonen får motorvei

Både Telenor og konkurrenten Telia bygger nå 5G-nett i Norge.

Mye av det som skjer i dagens kabler og de lokale trådløse nettverkene skal flytte opp i mobilnettet. Hastigheten og kapasiteten i mobilnettet vil øke dramatisk, og det meste kobles opp i skyen.

Telenor skal ikke bare lage den nye og svært brede motorveien. Brekke vil lage bilene folk og næringsliv skal kjøre der med fri fart.

– Vi kunne nøyd oss med bygge nett. Men vi vil også lage innhold og tjenester i det nye nettet, sier han.

Dette er 5G 5G er femte generasjons mobilnett. Det er ikke én teknologi, men en samling av teknologier og oppgraderinger.

Det som hittil har vært internett gjennom bredbånd i fysiske fiberkabler, kan med 5G skje over mobilnettet.

5G er fem til ti ganger raskere enn 4G, kapasiteten er tilnærmet ubegrenset og det er minimal forsinkelse i dataoverføringen.

Ved å bygge 5G inn i maskiner, kjøretøy og mye annet kan tingene som omgir oss bli koblet opp mot internett.

De fleste nye telefoner og PC-er har 5G innebygd. Innfasingen vil skje i takt med at folk kjøper nytt. Kilde: Telenor Vis mer

Norden som lab for Google

For å kunne utvikle nye tjenester i 5G-nettet har Telenor behov for å jobbe sammen med andre. I Davos treffer Brekke de store amerikanske teknologiselskapene Google, Microsoft og Cisco. Alt dreier seg om å utvikle teknologi og tjenester.

– Dette klarer vi ikke alene. De store amerikanske selskapene stiller med det meste av teknologi under utvikling. Vi stiller med Norden som en av verdens mest høyteknologiske regioner, pluss erfaringer fra massemarkedet i Asia, sier han.

Flytter sykehuset hjem

Brekke vil levere tjenestene som kan gjøre det mulig for en kirurg på Rikshospitalet å bruke 5G-nettet til å operere noen i Alta, uten å dra til Alta. Eller som gjør det mulig å gjennomføre en hjerteundersøkelse med EKG mens pasienten er hjemme.

– Satt litt på spissen: Med 5G kan vi flytte sykehuset hjem til folk, sier Brekke.

Musikere kan finne hverandre med 5G. De kan gjennomføre en nettkonsert med høy kvalitet, selv om bandmedlemmene spiller hver for seg fra Bergen, Bodø og Berlevåg. Grunn: Tidsforsinkelsen med 5G er nede i et millisekund. Musikerne hører hverandre som om de var i samme rommet.

Telenors Sigve Brekke deltok i flere debatter på World Economic Forum. Davos-designet med hvite skinnstolene er det samme i alle rom

Dette kan 5G gjøre Ved å kombinere 5G og smartbriller med «utvidet virkelighet» (AR-augmented reality) kan Olav den hellige vise oss rundt i Trondheim på hans tid. Det går an å dramatisere historisk hendelser samtidig.

På samme måten kan 5G kombinert med smartbriller (AR) forandre netthandelen til å gi følelsen av å vandre rundt i en vanlig butikk. Nettbutikken er ikke lenger en flat skjerm med bilder av produktet. Det kan bli mulig å prøve klær i 5G-nettbutikken.

Under besøk i en vanlig butikk kan telefonen rettes mot et produkt. Så vil produktet bli demonstrert på skjermen, pluss mye ekstra informasjon.

Medisinsk utstyr med innebygd 5G kan fjernstyres. Eksperter på Rikshospitalet kan undersøke pasienter i ulike deler av landet, stille diagnoser og utføre behandling, for eksempel dialyse (rense blodet). Eller gjøre alt dette i en ambulanse på veien.

Det kan settes opp lokale og midlertidige 5G-nett, for eksempel i et katastrofeområde. Da kan nødetatene kommunisere raskt og sikkert.

Bønder kan installere målere i jorden og deretter overvåke fuktigheten, for eksempel for å vanne og gjødsle best mulig.

Kommuner kan plassere målere i alle kummene knyttet til vann og avløp for å overvåke dem

Så er det enda flere selvkjørende biler, kraner og trucker. 5G kan komme inn i hele bilparken etter hvert og teknologien kan bygges inn i gater og kryss. 5G overtar mye av det sjåførene gjør i dag.

Det blir mulig å jobbe fra hvor om helst med like god nettkvalitet som i det lokale nette på kontoret. Det er bare å logge seg rett opp i 5G. Glem alle lokale nett. Kilde: Telenor Vis mer

Ferdig i 2024

I første halvår 2024 skal hele Telenors nett være oppdatert til 5G. I sommer vil halvparten av Norges befolkning være dekket.

Brekke snakker om en teknologisk storm som kommer. Han ser lenger enn til bare 5G:

Stadig flere av tingene rundt oss utstyrt med sensorer som kommuniserer med oss og med hverandre på 5G-nettet.

Dette produserer enorme datamengder.

Siste steg er å bruke datamengdene til å trene maskiner. Da er vi på «kunstig intelligens».

Sitt eget nett

Brekke sier Telenor jobber med at kundegrupper kan få sine egne 5G-nett bare for dem. Det kan sikre dekning og reservert kapasitet i et avgrenset geografisk område eller et lukket nett der ingen andre har tilgang.

Det går altså an å dele opp 5G-nettet. Personkunder, næringslivet, helsesektoren, energiforsyningen og forsvaret kan få sine egne 5G-motorveier.

– Dette vil gi enorme gevinster. Slike eksklusive, lukkede 5G-nett vil øke sikkerheten og effektiviteten enda mer, sier Brekke.

De ansatte må henge med

Teknologien påvirker forholdet mellom mennesker og den kan forandre maktforholdene og økonomien.

Et tema i tiden er forskjellene mellom de som mestrer ny teknologi og de som ikke gjør det. Noen kan bli frakjørt, kanskje fordi det blir vanskelig å få jobb.

– Slike forskjeller har vi sett lenge. Skolen, helsesektoren, resten av offentlig sektor og næringslivet må løfte alle sine ansatte. Det er ikke nok å kun ansette en haug med ingeniører, sier Brekke.

Les også Telenor-leder svarer: Slik dyrker vi ansatte som ikke går ut på dato

Les også Telenor Norge tilbyr sluttpakker til de ansatte

Alt er ikke tech

På den annen side: Teknologien kan ikke gjøre alt for oss. Det vil være behov for mange hender i tillegg til hoder.

Mandag sa amerikanske Dan Schulman i en paneldebatt i Davos:

– I dag er alle selskaper teknologiselskaper.

Schulman er toppsjef den amerikanske giganten PayPal, som blant annet driver med betalingsformidling.

– Jeg synes det er å dra det litt langt, kommenterer Brekke.

I lobbyen Hotel Waldhuus i Davos blir han servert vann av et menneske. Helt uten hjelp av 5G.

Les også Amerikanske flyselskaper sier 5G-utrulling kan holde fly på bakken