Zuckerberg mener Facebook kan stanse innblanding i det amerikanske valget

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg sier han føler seg ganske trygg på at selskapet kan klare å hindre forsøk utenfra på å påvirke presidentvalget i USA.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg, her i New York i 2019. Vis mer Mark Lennihan / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Publisert: Publisert: 22. mai 2020 06:28

Det sier 36-åringen i et intervju med BBC, der han fremholder at nettsamfunnet er bedre forberedt på å hindre desinformasjonskampanjer nå. Han innrømmer at Facebook var bakpå under valget i 2016.

– Land vil fortsette å forsøke å påvirke, og vi vil se problemer av den typen, men vi har lært mye siden 2016 og jeg er ganske trygg på at vi vil klare å beskytte integriteten til det kommende valget, sier han.

Zuckerberg sammenligner kampen for å hindre valgpåvirkning med et våpenkappløp med land som Russland, Iran og Kina.

Vil hindre

– Vi vil ikke at andre regjeringer skal blande seg i valg, så uansett hvor effektivt det er, ser jeg det som vår oppgave å arbeide med alle vi kan for å hindre at det skjer, sier han.

Facebook er blitt beskyldt for å ha bidratt til Donald Trumps valgseier gjennom å spre desinformasjon som var lagt ut på nett av personer som arbeidet på oppdrag for andre land.

Til tross for at Hillary Clinton fikk 2,8 millioner flere stemmer enn Trump, sikret Trump seg hårfine seiere i avgjørende viktige vippestater, noe som førte til at han fikk støtte fra flest valgmenn og dermed sikret seg seieren.

En rekke analytikere, blant dem Hamdan Azhar i Forbes, har pekt på at Trumps valgseier ble sikret med hjelp fra mindre enn 78.000 velgere i avgjørende viktige fylker i delstatene Wisconsin, Pennsylvania og Michigan.

Høring

I en høring i Senatet i oktober 2017, uttalte Facebook at innhold som ble skapt med støtte fra Russland, nådde 126 millioner amerikanere hos dem under og etter valget i 2016.

Facebook opplyste også at de trodde det hadde vært 120 falske profiler med russiske bånd som totalt postet 80.000 meldinger i valgkampen mellom Donald Trump og tidligere utenriksminister Hillary Clinton.

I etterkant av valget ble det en omfattende debatt om de sosiale medienes ansvar for å hindre at uriktig informasjons spres, etter at en rekke konspirasjonsteorier og uriktige meldinger viste seg å ha blitt spredt bredt.

Fjernet Bolsonaro-melding

Zuckerberg ble også spurt om Facebooks holdning til desinformasjon under den pågående pandemien, som så langt har kostet over 330.000 mennesker livet verden over. Han sier Facebook vil fjerne innhold som vil føre til «umiddelbar skade» for brukerne.

En påstand fra Brasils president Jair Bolsonaro om at forskere hadde «bevist» at det var en kur for coronaviruset, er blitt fjernet av selskapet.

– Det er åpenbart ikke sant, så vi tok det ned. Det betyr ikke noe hvem som sier det, sier Zuckerberg.