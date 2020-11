Norges egentlige 5G-general: – Jeg var nesten overrasket over hvor mange som tilbyr dette

Ericsson gjør nå et kraftig comeback i Norge og bygger ut 5G for både Telia og Telenor. Her forteller Norgessjefen om hvem som leder 5G-kampen globalt, hvordan norske distrikter kan få trådløst bredbånd og når det tekniske som trengs er på plass for det neste norske nødnettet.

Jan Christian Hole, Norgessjef i Ericsson Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Publisert: 30. november 2020 22:21

– Jeg var nesten overrasket over å se hvor mange som tilbyr dette, sier Jan Christian Hole, administrerende direktør i Ericsson Norge.

Ericsson er ute med sin årlige «Ericsson Mobility Report» der nettverksleverandøren ser på trender innen alt fra mobilbruken rundt i verden til utrullingen av 5G og nye bruksområder som nødnettet FirstNet i USA.

Tallet som overrasket han er andelen av europeiske mobilselskap som nå tilbyr trådløst bredbånd – fixed wireless på bransjespråket. Det har steget fra 49 til 93 prosent siden desember 2018 og er høyest i verden.

Trådløst bredbånd fungerer som et vanlig bredbånd for kunden, med den vesentlige forskjellen at det er mobilnettet, og ikke fiber- eller kabelnettet som leverer nettlinjen.

Teknologien vil bli svært viktig for Norge hvis man skal nå målet om at alle husholdninger skall ha tilgang til ordentlig bredbånd, tror Hole og mange i bransjen.

– Nå har både Telia og Telenor lansert trådløst bredbånd over 5G denne høsten. Det er viktig fordi det er mye trafikk som skal tas unna. Begge sier også at de vil komme med TV over trådløst bredbånd det neste året. Det er bra og nødvendig, sier Hole.

At alle norske hjem skal ha tilgang til bredbånd, er en viktig faktor i 5G-planene:

– Det er en av kreftene som gjør at mobiloperatørene snakker om at de vil ha landsdekkende 5G-nett i Norge, sier Hole.

Han peker på at man i Norge bruker 3,6 gigahertz-frekvensen som utgangspunkt for 5G. Så kan Ericssons utstyr dynamisk tilby 5G i lavere frekvenser med bedre dekning ved behov, der det i dag sendes 4G-signaler.

– Både Telia og Telenor har bra tilgang på frekvenser og vi håper neste års frekvensauksjon i Norge vil videreføre det. Ved riktig allokering av spektrum fra myndighetene vil vi kunne levere godt trådløst bredbånd til distriktene, sier Hole.

Nettene knakk ikke av corona

Det har vært et ekstremt spesielt år for telekombransjen i år. Samtidig som man er i ferd med å ta det store løftet fra 4G til 5G, har coronapandemien sørget for at bruksmønsteret har endret seg enormt:

Minimal reising har bråbremset roaming (utenlandsbruk) på mobil, mengden videomøter har skutt i været og med store mengder av befolkningen på hjemmekontor har jobbtrafikken i nettene flyttet seg fra kontorbygg til de tusen hjem.

– I det store og det hele ser vi at nettene har klart seg godt, sier Jan Christian Hole, administrerende direktør i Ericsson Norge.

Etter mange år der Huawei har dominert det norske telekommarkedet gjennom sine kontrakter med Telenor og Telia, gjør Ericsson nå et comeback.

Selskapet har sikret seg kontrakten med å bytte ut hele Telias norske nett, inkludert oppgradering til 5G, mens de skal stå for mesteparten av 5G-utstyret i Telenors nett.

– Vi har doblet staben siden i fjor, sier Hole og forteller at nå teller rundt 100 personer.

– Hva er 5G-erfaringene deres som leverandør så langt?

– Overordnet har de vært gode. Vi holder oss til planen i begge kontraktene vi inngikk i fjor. Beviset på det kom jo egentlig med lanseringene som både Telia og Telenor har gjort og de planene de har kommunisert, sier Hole.

– Samtidig er vi ydmyke med tanke på at det er lenge siden Ericsson har rullet ut store nett i Norge. Derfor har vi også hentet nøkkelpersoner fra viktige Ericsson-markeder både for å håndtere det tekniske og de store volumene, fortsetter han.

Mange basestasjoner må mekkes på

I Ericssons rapport kommer det tydelig frem at det foreløpig er særlig Kina, USA, Sør-Korea og til dels Japan som leder an i 5G-kappløpet. Europa henger etter.

– I Norge har myndigheter og aktørene vært frempå og vi ligger brukbart an i europeisk målestokk. Det er viktig at både norske og europeiske myndigheter fortsetter å tildele spektrum (frekvenstillatelser, journ.anm.) og fjerner barrierer for utrullingen, sier Hole.

Selv om «det kan høres lenge ut til» Telia og Telenor når målene sine om nasjonal 5G-dekning i henholdsvis 2023 og 2024, så peker Hole på at man må forstå omfanget.

Telenor har for eksempel rundt 8.200 basestasjoner i Norge, ifølge selskapet selv. Skal disse oppgraderes på fem år må man innom rundt 140 basestasjoner i måneden.

Ericsson har foreløpig 70 5G-nett i drift verden over og har kontrakter på snaue 120 totalt.

Det første de skrudde på var i Sør-Korea og USA i april i fjor.

Ericsson venter at verden fra slutten av 2020 og frem til 2026 vil gå fra 220 millioner til 3,5 milliarder 5G-abonnenter.

Overgangen til 5G vil gå raskere enn overgangen til 4G, spår Ericsson.

– Vi tror det store skiftet vil gå vesentlig raskere. 4G tok i underkant av seks år for å nå en milliard abonnenter, mens 5G vil gå på under fire år, sier Hole, som peker på to sentrale faktorer:

Kina er tidligere med i kappløpet enn før og har gjort det til en nasjonal strategisk satsing. Bare befolkningsstørrelsen i seg selv gjør uansett store utslag. I tillegg er både USA, Sør-Korea og delvis Japan også pionerer, ifølge Hole

Tilgangen til mobiler er bedre og det har raskere kommet et bredt utvalg med modeller som også er konkurransedyktige på pris

Det er flere grunner til at Europa henger etter, men de viktigste faktorene er at det er en komplisert region med mange ulike nasjonale regelverk, det er mangel på frekvenser for 5G i mange land og noen prosesser er utsatt i 2020 takket være corona.

I 2026 regner Ericsson med at det er i Nord-Amerika 5G er mest populært, med en utbredelse på rundt 80 prosent av brukerne. Europa er ventet å ligge rundt 68 prosent på samme tid.

Nødnett-mulighet åpner seg i 2022

Det neste store steget i 5G er såkalt «standalone-5G». Det åpner for muligheten til å skivedele nettet, altså at man kan dele opp brukerne i ulike og uavhengige lag.

Det kan for eksempel sikre nødetatene sin egen kapasitet, selv på en konsert med tusenvis av brukere som tynger nettet med video og sosiale medier.

Norske myndigheter har allerede gjort det klart at det neste norske nødnettet vil bruke de kommersielle mobilnettene, og ikke et eget nett som i dag. Hvem som eventuelt får levere den tjenesten er ikke avklart.

Hole forteller at Ericsson har begynt å levere «standalone-5G» til noen operatører internasjonalt. Selve basestasjonene som nå settes opp i Norge vil også kunne brukes, men kjernenettet til mobilselskapene må oppgraderes.

– Det tekniske utstyret finnes og er tilgjengelig, men det er et relativt stort prosjekt som må gjennomføres. Operatørene i verden er i ferd med å virtualisere kjernenettene sine til skyløsninger for å få dette til, og de er nå i anskaffelsesprosesser for å sikre seg et rent 5G-kjernenett, sier Hole.

– Man tenker å rulle dette ut i 2021 og 2022, men tiden går fort til 2022 før det er ordentlig på plass, fortsetter han.

– Så en lansering i Norge i 2022 er mulig?

– Teknisk sett vil det være mulig, men selve tidspunktet må operatørene avgjøre.

Han peker på at Ericsson og AT&T har levert et nytt nødnett i USA:

– Erfaringene fra FirstNet i USA er også interessant for den norske prosessen. Erfaringene der er gode og de har nå rundt 1,7 millioner brukere.

