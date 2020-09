Venter tidenes Porsche-salg

Coronapandemien har ikke lagt en demper på nordmenns sult etter Porsche. Hos Porsche Center Stavanger ventes rekordomsetning i 2020.

Porsche Taycan 4S ble presentert i Los Angeles i november 2019. Vis mer byoutline Andrew Cullen/Reuters-Scanpix

Publisert: Publisert: 17. september 2020 06:25

– 2019 var et tøft år. Men det vil vi glemme. For i år blir det rekordomsetning, sier Bård Stene hos Porsche Center Stavanger.

Å selge Porsche i og rundt oljehovedstaden har vært vanskelig de siste årene, og aller verst i fjor. Porsche-forhandleren solgte riktignok biler for 179 millioner kroner, men tapet lød på 12 millioner kroner før skatt.

Sett over flere år, fra 2014 til og med 2019, var omsetningen 1,04 milliarder kroner i Porsche-butikken. Tapet var i disse årene til sammen 22 millioner kroner.

- Resultatet i fjor er preget av store investeringer før årets lansering av Taycan. Blant annet åpnet vi et eget Porsche Center i Kristiansand, sier Stene.

Eieren, det svenske Hedin-konsernet, måtte i fjor spytte inn 25,7 millioner kroner for å holde egenkapitalen på et akseptabelt nivå.

Men regnskapet for i fjor er gammel nytt. Nå har det virkelig snudd.

Bård Stene er plassjef i Porsche Center Stavanger. Han opplevde dårlig salg i 2019, men en voldsom oppsving i år. Vis mer

Reddes av elbil

For nå har Taycan kommet, og den nye helelektriske Porschen selger som hakka møkk.

– 300 kunder reserverte denne modellen i fjor, så vi visste at 2020 kom til å bli veldig bra. Og det har slått til. Vi tror salget ender på mellom 100 og 120 Taycan når året er omme, sier Bård Stene. Han er plassjef på Porsche Center Stavanger.

Han sier at det var en del kjøpere som trakk seg fra listen da prisen for bilen ble kjent.

Startprisen på el-Porsche er nemlig 960.000 kroner. I praksis koster den over én million.

– De bilene vi har solgt har en snittpris på mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner, sier Stene.

Den helelektriske «familiesportsbilen» Taycan redder bunnlinjen til mange Porsche-forhandlere i Norge. Vis mer byoutline Andrew Cullen/Reuters-Scanpix

Det betyr at denne ene modellen vil gi butikken en omsetning på 125 og 150 millioner kroner. I tillegg kommer salget av modellene Cayenne, Panamera og Macan. Porsche-butikken solgte disse modellene for 179 millioner kroner i fjor. Dermed er det lett å se at Porsche-senteret i Stavanger vil sette omsetningsrekord i år.

Eksplosjon

Statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er hyggelig lesing for de ti Porsche-sentrene i landet. Ved utgangen av august hadde salget økt med 370 prosent mot samme periode i fjor. I 2019 ble det solgt 262 Porscher ut august, i år var det solgt 1.231.

Porsche Taycan

Bilen har en toppfart på 250 km/t og rekkevidden er 400–450 kilometer.

Bilen kommer i tre versjoner; Taycan 4S, Taycan Turbo og Taycan Turbo S. De to sistnevnte har startpris på henholdsvis 1.428.900 og 1.755.900 kroner.

Ifølge Stene vil det neste år komme en svært interessant modell for det norske markedet.

– Til våren kommer det en ny, Taycan Cross Turismo. Det er en stasjonsvogn med høy bakkeklaring, og vi tror den kommer til å falle i smak hos mange nordmenn.

Neste generasjon Porsche Macan vil også komme i en helelektrisk utgave.

– Vi håper at omsetningen vår de neste årene skal holde seg på det høye nivået vi kommer til å ha i 2020, sier Bård Stene.

Tall fra Porsche Center Stavanger, mill kr:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt Omsetning 142,1 180,3 200,2 182,5 161,5 179,0 1045 Resultat før skatt 3,6 - 3,3 - 1,1 - 5,3 - 4,5 - 11,8 - 22,4

Godt i Oslo

Alle Porsche-sentrene i landet selger bedre i år enn i fjor, men regnskapstallene er foreløpig ikke kjent.

Bergen Porsche Center hadde en omsetning på 1.253.000 kroner i årene 2015–2019. Samlet resultat før skatt ble 4,2 millioner kroner. I 2019 ble det et underskudd på knapt én million kroner.

Oslo Porsche Center har naturlig nok den høyeste omsetningen av butikkene i Norge. Regnskap for 2019 er foreløpig ikke kjent, men i årene 2014–2018 var omsetningen totalt vel 1,5 milliarder kroner, mens samlet overskudd før skatt var nær 25 millioner kroner.

Porsche Classic Center Son har også solide resultater, med et overskudd på ca ni millioner kroner i 2018, det siste kjente regnskapet.

