Fraråder TikTok og Telegram på tjenesteenheter

Etter anbefaling fra NSM fraråder Justis- og beredskapsdepartementet at Tiktok og Telegram installeres på enheter i departementene.

I en pressemelding kommer det frem at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

«Justis- og beredskapsdepartementet ba i begynnelsen av mars Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) om å gjøre en vurdering av om det bør innføres tiltak eller råd knyttet til bruken av den kinesisk-eide appen TikTok og den russisk-eide appen Telegram på tjenesteenheter. Mandag mottok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl den sikkerhetsfaglige vurderingen fra NSM knyttet til disse appene.», heter det i pressemeldingen.

Enger Mehl støtter rådet

De vurderer at dette også bør gjelde ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven helt eller delvis.

De skriver også at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, som selv havnet i trøbbel etter å ha hatt appen på sin tjenestetelefon, støtter rådet fra NSM.

– Jeg støtter NSMs vurdering. Derfor kommer Justis- og beredskapsdepartementet i dag til å sende brev til alle departementer der vi fraråder å ha TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Dersom det er tjenstlig behov for å ha disse appene, bør det være på en egen enhet som ikke er tilknyttet virksomhetens digitale systemer, sier Enger Mehl i pressemeldingen.

Trusselvurderingen «Fokus 2023», peker på Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser. Telegram er spesielt populært i Russland, mens TikTok er kinesisk.

– De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, sier Enger Mehl.

– Bør ha et bevisst forhold

NSM vurderer at det medfører høy risiko dersom applikasjonene TikTok eller Telegram installeres på tjenesteenheter som har tilgang til virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

Andre sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat pekes også på apper som samler mye informasjon.

– Alle som bruker sosiale medier bør derfor ha et bevisst forhold til hvilken informasjon man deler, og innstillingene man har på telefonen sin, sier Enger Mehl.

Risikerer utestengelse i USA

I USA har Biden-administrasjonen bedt Tiktoks kinesiske eierselskap selge andelen i den populære appen eller risikere å bli utestengt fra USA.

Amerikanske tjenestepersoner og folkevalgte har uttrykt bekymring for at data om amerikanske Tiktok-brukere kan havne hos kinesiske myndigheter, da videoappen er eid av kinesiske Bytedance.

Mer enn 100 millioner amerikanere bruker appen, som også ble forsøkt utestengt i USA av ekspresident Donald Trump i 2020. Han ble stanset av rettsvesenet.

– Vi har sett at flere og flere land gjør dette. Derfor var det viktig å få en vurdering av SNM, utdyper ministeren overfor VG i Stortingets vandrehall tirsdag ettermiddag.

– Tilknytning til aktører som er villige til å skape uro

Hun understreker behovet for å vite så mye som mulig om aktører som kanskje ikke bare vil nordmenn ve og vel.

– Nå har det vært en offentlig debatt om TikTok her hjemme. Vi vet at akterører som Telegram kan ha tilknytninger til aktører som er villige til å bruke dataangrep for å skape uro hos oss.

Hun understreker også at vi må passe oss for misinformasjon, som stadig blir et større samfunnsproblem.

– Det er en kjent sak at vi blir mer og mer utsatt for påvirkningsoperasjoner. Det er viktig at vi får opp bevisstheten rundt å ha et kritisk blikk rundt det vi ser. Nå er det snart kommunevalg. Da er det viktig å være klar over hva som er verifisert innhold og ikke.