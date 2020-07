Telia-sjefen vil ha 100.000 kunder på mobilnett-bredbånd

Selv om coronapandemien og krangelen med TV 2 har skapt utfordringer for Telia denne våren, så fortsetter kampen om kundene og utbyggingen av 5G-nettet. Selskapet er nå i et kappløp med Telenor om å rulle ut bredbånd via mobilnettet.

Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Oppdatert: 18. juli 2020 21:49 , Publisert: 18. juli 2020 20:26

– At vi er først i verden på dette synes jeg er ganske morsomt, og det er jo en lang og viktig kontrakt for oss, sier Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan.

Telia slapp fredag resultatene for andre kvartal. I den forbindelse løftet både Telias nye konsernsjef Allison Kirby og Norgessjef Stein-Erik Vellan frem kontrakten selskapet har fått med Sporveien i Oslo.

Telias mobilnett skal nemlig brukes til å styre T-banen i Oslo om noen år og gi en kraftig forbedring i effektiviteten i kollektivnettet.

Selv om selskapet også jobber med å rulle ut det nye 5G-mobilnettet i Norge og andre land, så har kvartalet vært preget av coronapandemien. I Norge har Telia også vært mye omtalt på grunn av konflikten mellom TV 2 og kabelselskapet Get, som Telia eier.

Partene har inntil videre inngått en midlertidig «fredsavtale».

I tillegg til å skru på 5G-nettet på Lillestrøm og i deler av Groruddalen har Telia i kvartalet blant annet lansert en ny teknologi i kabelnettet som gir enda raskere bredbånd.

– Vi har nådd mange nye milepæler og hatt god fart i våre kundemarkedsaktiviteter med mange nylanseringer og igangsettelser av store prosjekter, som blant annet 5G-utrullingen og modernisering av fastnettet vårt. Begge deler vil gi mange nye muligheter for kundene våre, sier Vellan.

Vellan kom for et halvår siden inn som ny sjef i Telia Norge, fra stillingen som sjef for Telia Finland. Nylig blir det kjent at Vellans finansdirektør i Telia Norge, Per Christian Mørland, rykker opp til å bli finansdirektør i Telia-konsernet.

Dermed blir det sittende to nordmenn i Telias sentrale ledelse.

Les også Nordmann rykker opp til finanstoppen i Telia

Bruker mobilnettet til bredbåndskamp

En ganske fersk løsning som både Telia og Telenor ruller ut om dagen er hjemmebredbånd mobil.

Det er snakk om et bredbånd som blir levert over mobilnettet, men der du ikke kan «ta med» deg ruteren på tur. Til gjengjeld betaler man kun for fart og slipper de tradisjonelle datapakkene.

E24 omtalte tidligere i år denne kampen som nå utspiller seg i dette nye markedet i Norge. Løsningen kan være ideell for å nå boliger der det er kostbart å rulle ut fiber.

– Målet er å passere 100.000 kunder i Norge på denne løsningen innen kort tid. Dette er et produkt som egner seg veldig godt i Norge med den geografien og topografien vi har, sier Vellan.

Målet inkluderer kunder direkte hos Telia, partnere og salg via grossistmarkedet.

Telenor, som er størst i dette markedet, hadde per utgangen av andre kvartal 52.000 kunder på sin tjeneste – og etter Telenors rolige lansering i fjor sommer har kundeveksten økt kraftig i år.

Les også Telenors massive teknologiskift skyter fart: Inntektene vokser raskere enn «kobber-fallet»

Telia selger disse abonnementene for 599, 699 eller 999 kroner. Tar man utgangspunkt i det mellomste alternativet betyr det at Telia med 100.000 kunder vil ha en omsetning på dette nye produktet på nesten 840 millioner kroner på årsbasis.

Telia Norge-sjefen påpeker samtidig at dette er et produkt man trenger skala på.

For Telenor fungerer hjemmebredbånd mobil og fiber som erstatningsløsningene de tilbyr kundene når de over de neste to årene legger ned kobbernettet – som har levert fasttelefoni og DSL-bredbånd til nordmenn i en årrekke.

– Vi ser at konkurrentene også kommer på hjemmebredbånd mobil med fullt trøkk, sa Norgessjef Petter-Børre Furberg i Telenor til E24 torsdag.

Telia har særlig rettet salgsinnsatsen inn mot de områdene der Telenor legger ned sitt kobbernett gjennom direktesalg, men interessen og salget er også andre steder:

– Vi ser at det er mulig å selge dette både via digitale kanaler og telemarketing, sier Vellan.

Les også Telenor rammet av store kundetap i Asia: Men Myanmar vokser fortsatt

Økte resultatet under corona

Telia-konsernet, som har sin kjernevirksomhet i Norden og Baltikum, meldte om at coronapandemien har kostet selskapet en milliard kroner i kvartalet – i form av tapte inntekter på sportspakker på TV og roaminginntekter (mobilbruk utenlands).

Corona-effekten på brutto driftsresultat var ifølge Telia om lag 500 millioner svenske kroner (512 millioner) i andre kvartal. Telenor meldte torsdag at deres «corona-regning» lå 850 millioner i kvartalet.

Stein-Erik Vellan vil ikke gi en nøyaktig corona-regning for Telia Norges del, men peker på at særlig redusert utenlandsbruk hos mobilkundene og bortfall av inntekter fra TV-pakker for kansellerte sportsarrangementer har vært det som har slått ut i Norge.

Selskapets mobil- og bredbåndsinntekter falt med henholdsvis 87 og 73 millioner kroner mot samme periode i fjor. Samlet sett er inntektene ned 160 millioner til 2,8 milliarder i andre kvartal.

Samtidig steg netto salgsinntekter med 21 millioner til 3,35 milliarder og det justerte brutto driftsresultatet (justert EBITDA) økte med 125 millioner til 1,56 milliarder.

Forklaringen på at resultatet øker selv når inntektene er under press er tredelt, ifølge Vellan:

Coronapandemien har redusert interne kostnader til reising og andre aktiviteter

Man fortsetter å hente ut kostnadsgevinster i forbindelse med sammenslåingen av Telia og Get

og man har innført en egen pakke med kostnadskutt for å bøte på dagens corona-situasjon

– Hvor mye kostnader skal derre kutte i denne nye tiltakspakken?

– Jeg vil ikke gi et spesifikt tall på det, men det ligger i sakens natur at ethvert teleselskap har blikket på kostnadseffektivisering all den tid man hele tiden er konkurranseutsatt fra mange ulike typer aktører.

– Hovedtiltakene går på digitaliseringsarbeidet vårt, legger han til.

Telias konsernsjef varsler i kvartalsrapporten av andre halvår også blir krevende.

– Jeg forventer noe av den samme trenden i andre halvrå som vi så i andre kvartal, sier Vellan om den norske virksomheten.

– Jeg tror fremdeles vi vil se effekter av corona gjennom lavere roaming. I tillegg får vi noe mindre synergieffekter fra Get/TDC-kjøpet på kostnadssiden, men vi forventer større effekter på inntektssiden i forbindelse med konvergenstilbudet vårt på tvers av Telia og Get, sier han.

Han referere til Telias arbeid med å øke inntektene gjennom å selge både Telia- og Get-produkter til kundene sine på tvers.

Les også Telia sparker i gang milliardopprustning av bredbåndsnettet

Mistet utenlandske arbeidere som dro hjem

En langvarig utfordring som Stein-Erik Vellan har «arvet» fra sine forgjengere er frafallet av kunder i privatmarkedet for mobil.

Over år har Telia (og tidligere NetCom) slitt med dette.

Telia har det siste året mistet 72.000 mobilkunder. Samtidig har Telia i den samme perioden fått 40.000 nye bedriftskunder. Dermed har 112.000 privatkunder forsvunnet ut.

I andre kvartal falt antallet mobilkunder med 8.000 netto.

Snittinntekten per mobilkunde falt fra 253 til 247 kroner per måned, målt mot samme periode i fjor.

– I kvartalet har vi hatt et stort fall i MyCall-porteføljen, men det er ganske naturlig siden det nå er færre fremmedarbeidere i Norge. Vi ser allerede at utviklingen begynner å hente seg inn igjen, sier Vellan og fortsetter:

– Både Phonero (bedriftsmarkedet, journ.anm.) og OneCall (lavpris privatmarkedet, journ.anm.) går bra og OneCall har en ekstremt bra kundetilfredshet.

I hovedmerkevaren Telia er det imidlertid en delt utvikling, med vekst i bedrift og fall i privat. Det er særlig i de lavere prissjiktene at selskapet mister kunder.

– Jeg er ikke fornøyd med der vi står når det kommer til Telia i privatmarkedet, men jeg ser at vi har tatt grep som vi vil nyte godt av i andre halvår, sier Vellan.

En god del av bedriftskundene kommer taket være viktige offentlige anbud som Telia har vunnet, men det er også andre kunder.

– 8.000 av de 40.000 er små og mellomstore bedrifter og denne veksten i bedriftsmarkedet kommer også som følge av at vi har integrert tjenestene som TDC leverte på en god måte i Telia, sier Vellan.

Telia overtok også TDC Norge da de kjøpte Get, et selskap som spesialiserte seg på bedriftsmarkedet.