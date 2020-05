Det hvite hus varsler presidentordre om sosiale medier etter Twitters faktasjekk

Dagen etter at Donald Trump truet med å stenge sosiale medier, varsler Det hvite hus en presidentordre om temaet. Ifølge Washington Post kan den åpne for at Twitter, Facebook og Google kan straffes for innhold som publiseres på deres plattformer.

TUR RETUR FLORIDA: USAs president Donald Trump på vei til Florida for å se SpaceX-oppskytningen onsdag – som endte med å bli utsatt på grunn av dårlig vær. Vis mer JONATHAN ERNST / REUTERS

Publisert: Oppdatert: 28. mai 2020 06:23 , Publisert: 28. mai 2020 05:44

Det hvite hus selv har ikke gitt detaljer om hva presidentordren vil inneholde, skriver Reuters.

Kunngjøringen kommer dagen etter at Twitter før første gang plasserte en faktasjekk-merkelapp på to Twittermeldinger fra Trump.

Som svar har Trump truet med å kontrollere eller stenge sosiale medier dersom de fortsetter å sensurere konservative stemmer. I en melding på Twitter natt til torsdag, gjentar han anklagene om at tek-selskapene prøver å blande seg inn i presidentvalget, og gir også uttrykk for at noe snart vil skje.

– De store teknologiselskapene gjør alt i sin makt for å sensurere før valget i 2020. Dersom det skjer, har vi ikke lenger vår frihet. Jeg vil aldri la det skje! De prøvde hardt i 2016, og tapte. Nå går de helt av skaftet. Følg med!!!

Begrensede muligheter

Men hvilke muligheter har egentlig USAs president til å eventuelt stenge ned sosiale medier? Ifølge juridiske eksperter CNN og Business Insider har snakket med, er det lite han kan få gjort uten drahjelp fra Kongressen eller føderale forvaltningsorgan som Federal Communications Commission (FCC) eller Federal Trade Commission (FTC).

– Dette er bare nok et eksempel på at Trump tror grunnloven gjør ham til en konge, men det gjør den ikke, sier jusprofessor ved universitetet Georgetown David Vladeck til CNN.

En mulig fremgangsmåte for Trump er ifølge CNN å presse gjennom endringer i loven som i dag gjør at teknologiplattformer som Facebook, Google og Twitter ikke er juridisk ansvarlige for innhold som publiseres på sidene deres. De republikanske senatorene Hosh Hawley og Marco Rubio har allerede tatt til orde for at selskapene bør holdes ansvarlige for slikt innhold. De argumenterer med at dersom selskapene først skal moderere noe innhold, må de ta på seg ansvaret for alt.

Ifølge kilder Washington Post har snakket med, er det noe slikt Trump trolig kommer til å gjøre. De påpeker at mye fortsatt kan skje, men at de tror presidenten vil åpne for at de føderale byråene kan se på denne loven.

Zuckerberg stusser over kontroll-trussel

Twitters beslutning om å faktasjekke USAs president i et valgår har økt spenningene mellom Det hvite hus i Washington D.C. og Silicon Valley, skriver Washington Post. Forrige uke meldte Wall Street Journal at Trump vurderte å sette sammen et panel som skulle gå gjennom klager på at selskaper som Twitter har en såkalt «antikonservativ» slagside.

Teknologiselskapene jobber allerede for å overbevise amerikanske politikere om at de er rustet til å stå imot potensielle utenlandske krefter som vil forsøke å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Twitter har forsvart beslutningen om å faktasjekke Trumps meldinger, og visepresident for global kommunikasjon Brandon Borrman sier til Washington Post at de i flere år har jobbet med å få bukt med mengden villedende beskjeder fra mektige menneskers kontoer.

Twitter-sjef Jack Dorsey sier at selskaper ønsker å vise frem tilgjengelig informasjon slik at folk selv kan bedømme hva som er riktig.

Til tross for at også Facebook har brukt store ressurser på faktasjekking av innhold på sine plattformer, sier selskapets sjef Mark Zuckerberg i et intervju med Fox News at de vil være forsiktig med å påberope seg rollen som sannhetsforvalter.

– Vi har en ulik tilnærming enn Twitter på dette, tror jeg. Jeg mener sterkt at Facebook ikke skal være en sannhetens forvalter. Antagelig bør ikke noen private selskaper ta den rollen, spesielt ikke plattformer som dette, sier han i et intervju med Fox News.

Facebook-sjefen sier likevel det virker merkelig av amerikanske myndigheter å true sosiale medier med nedstengning eller økt kontroll dersom det de selv er redde for nettopp er sensur.

– Jeg må finne ut av hva de faktisk akter å gjøre. Men generelt tenker jeg at en regjering som velger å sensurere en plattform fordi den er redd for sensur ikke akkurat er den rette reaksjonen, sier han.