Linn Kongsli Hillestad

Pete Kiehart (Foto)

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

MIAMI (E24): To skapninger ruller sakte frem foran et fargesprakende gatekjøkken. De har nettopp gjennomført en testrunde på parkeringsplassen like ved, nå er de klare for dagens dont.

Ett år gamle Benjamin følger dem litt mistenksomt, der han står noen meter unna sammen med moren Stephanie Gilbertie.

Det er som om ettåringen forstår at dette er noe annet enn biler, selv om de har hjul. De har knall oransje varselflagg, frontlyktene sitter tett sammen og minner litt mer om øyne. Fra siden lyser store, hvite bokstaver ut fra en svart bakgrunn.

«Fremtiden er mye nærmere», står det.

Vis mer

De to doningene kan se litt ut som rullende, høytekniske kjølebokser, og på en måte er det litt det de er også.

– Dette er autonome leveringsroboter, sier Scott Norville, leder for forretningsutvikling i teknologiselskapet Cartken.

De har laget de to robotene, som har surret rundt på fortauene blant skyskraperne i forretningsområdet Brickell siden slutten av mars.

Her operer de fra en slags gatekjøkkensentral drevet av logistikkselskapet Reef Technologies. På kveldstid, mandag til fredag, leverer de mat til kunder innen en radius på cirka én kilometer, forteller Joshua Amaro, som er logistikkansvarlig for sentralen.

– Til sammen håndterer de cirka ti ordre hver kveld, sier han.

Vis mer

Robotene har innebygget GPS, og når det kommer inn en passende ordre, kan Amaro taste inn kundens adresse. Så skal roboten finne veien helt av seg selv.

Kameraer og kunstig intelligens sørger for at de kan «forstå» gatelysene og stopper når det blir rødt.

Les også Byen som vil bli verdens kryptohovedstad

Samtidig har de også innebygde sensorer, som gjør at de skal stanse hvis de møter på mennesker eller andre hindringer langs fortauet. Temperaturen i beholderne kan justeres så maten holder seg varm eller kald, og kundene kan til enhver tid se hvor de befinner seg via en app.

– Robotene har vært i drift i Miami sentrum i flere måneder nå, og vi har faktisk ikke hatt noen tilfeller av skade, trakassering eller kollisjon med biler, sier Scott Norville i Cartken.

Økende trend

Cartkens leveringsroboter er på ingen måte de første som har tatt til fortauene i USA. Tvert imot, ser de ut til å være del av en økende trend, som har akselerert på grunn av pandemien.

Selskapet Starship Technologies, som har operert leveringsroboter på mange amerikanske universiteter siden 2017, annonserte i januar at deres roboter hadde gjennomført én million selvstendige leveringsoppdrag. Det er opp fra 100.000 sensommeren 2019. Selskapet opererer nå i 20 land.

I september i fjor inngikk Starship også samarbeid med en dagligvarebutikk i California, samme måned som den lokale TV-kanalen ABC7 kunne melde at roboter fra Berkeley-selskapet Kiwibot hadde rullet ut i San Jose i Silicon Valley.

Kiwibot lanserte også robotlevering i Los Angeles i april, dagen etter at pizzakjeden Dominos annonserte et pilotsamarbeid med selskapet Nuro. De lager selvkjørende leveringsbiler som kjører på veien og har tidligere bl.a. lansert et testprosjekt med Walmart i Texas i 2019.

I mars ble det også klart at den store dagligvarekjeden Safeway vil teste ut robotlevering ved en av deres butikker i Nord-California, med roboter fra selskapet Tortoise, som ble lansert i september i fjor.

Tidligere i år kunngjorde også Philadelphia internasjonale lufthavn at de har fått en autonom matleveringstjeneste ved bruk av roboter.

I tillegg har flere delstater, som Iowa, Oklahoma og Indiana, innført ny lovgivning i år, som legger til rette for at robotene kan få operere fritt.

Vis mer

Flere av de store teknologiselskapene har også kastet seg på bølgen. I mars skrev TechCrunch at Uber skiller ut robotikkselskapet Serve Robotics, som lager fortausroboter. Også Amazon har konstruert sin egen leveringsrobot. Den har fått navnet Scout og ligner mye på de to robotene som kjører langs fortauene i Miami sentrum.

Les også Tek-toppenes nye tumleplass

En pressemedarbeider i Amazon opplyser til E24 at Scout foreløpig opererer i avgrensede områder i fire forskjellige delstater: Washington og California på den amerikanske vestkysten, samt sørstatene Georgia og Tennessee.

Robotene er fortsatt i en testfase, og de blir fulgt av såkalte «ambassadører», først og fremst for å bidra til å integrere dem i samfunnet rundt.

På sikt er planen å rulle ut tjenesten til kunder over hele verden.

Følges av sykkelbud

På gatekjøkkensentralen til Reef Technologies er det blitt mørkt før en av robotene får inn sin første ordre. Den ruller opp foran ett av gatekjøkkenene, og en medarbeider taster inn en kode, åpner topplokket og plasserer en pose med mat nedi.

Så kjører den av gårde.

forrige





fullskjerm neste 1 av 2

Det går såpass sakte at det er enkelt å følge den til fots, først ut av parkeringsplassen, så videre gatelangs. Nysgjerrige forbipasserende stopper og peker.

Roboten stopper på rød mann, og hver gang den krysser gaten, blinker noen relativt kraftige lys langs toppen for å signalisere at den er på vei.

Men selv om den skal evne å manøvrere rundt eventuelle hindringer, følges den av sykkelbudet Armand Cabrera, som på ett tidspunkt må intervenere og fjerne en elektrisk sparkesykkel som blokkerer hele fortauet.

Les også Robothviskeren

Roboten skal imidlertid også kunne håndtere slike situasjoner selv, ifølge Scott Norville i Cartken.

– Vi har bygget inn en evne til å klatre kurver, i tilfelle det er hindringer som rett og slett ikke kan unngås, sier han.

– Det innebærer at roboten har muligheten til å gå ned fra fortauet, passere blokkeringen og deretter klatre opp på fortauet igjen, sier han.

Vis mer

– Hva hvis noen prøver å stjele dem?

– Innholdet er låst med en PIN-kode, som kunden får etter at bestillingen er mottatt, sier Norville.

– Robotene i seg selv er ikke veldig enkle å stjele. De er ganske tunge, de veier omtrent 36 kilo, og de kan ikke rulles nedover gaten når de er i drift.

Samtidig er robotens kameraer tilgjengelige for en ekstern operatør, som følger med hele tiden og kan identifisere eventuelle vandaler, og Cartken jobber også med å legge inn muligheter for muntlige reprimander.

I Miami, hvor de bare kjører korte distanser, vil det også være mulig å rykke ut raskt fra sentralen dersom noe skulle skje med dem, påpeker Norville.

– Dramatisk innvirkning

Prosjektet i Brickell gir dem mulighet til å se hvordan robotene fungerer i tettbebodde, urbane omgivelser. Tidligere har de bare operert i mer avgrensede områder, og Norville tror også de kan fungere bra i forsteder, hvor de ikke møter på vanskeligheter som trapper og heiser.

– Vi er veldig opptatt av å forstå ulike konseptgrunnlag for å videreutvikle robotene før vi virkelig begynner å skalere, sier Norville.

Han påpeker at robotene kan kjøre i timevis, så det er ikke distanse, men leveringstid, som legger begrensninger for dem.

Les også Silicon Valleys skyggeside

For Reef Technology er partnerskapet en naturlig del av deres visjon om bedre utnyttelse av byområder, forklarer kommunikasjonssjef Mason Harrison.

Logistikkselskapet, som har det japanske gigafondet Softbank inne på eiersiden, er en av få «enhjørninger» i Miami. De er inne på rundt 5.000 lokasjoner i USA, hvor de blant annet driver gatekjøkken, og de har et sterkt fokus på nærhet og kortdistanselevering.

De jobber også med partnerskap med selskaper som lager leveringsdroner, opplyser Harrison.

– Denne teknologien er fremdeles er i startfasen, men jeg tror den kommer til å ha dramatisk innvirkning på måten vi beveger oss på, og beveger ting rundt i byene, sier han.

Vis mer

Andre er mer skeptiske. En nasjonal forening for tjenestemenn i bytransport mener det bør innføres sterke begrensninger for robotene, hvis ikke de skal forbys, skriver Axios.

En døvblind kvinne i Silicon Valley har også skrevet om et ublidt møte med en sekshjuling på fortauet.

Les også Google spytter milliarder inn i enormt byggeprosjekt

I Miami har selv borgermesteren uttalt seg i rosende lag om leveringsrobotene. Men det er uansett et stykke igjen til de er helt selvgående.

Vel fremme på leveringsadressen, en stor boligblokk, kjører roboten frem til garasjen før den stanser opp.

Sykkelbudet Armand Cabrera åpner lokket med PIN-koden og tar ut maten før han tar heisen opp til riktig etasje for å levere den til kunden.

forrige





fullskjerm neste 1 av 2

På veien tilbake stanser roboten på rødt lys, men den blir stående når det blir grønt igjen. En liten gruppe forbipasserende stanser, og en kvinne bøyer seg ned.

Hun lurer på hvorfor den ikke kjører videre.

Så intervenerer sykkelbud Armand Cabrera igjen, lysene langs toppen begynner å blinke skarpt, og roboten ruller over veien. Vel tilbake på parkeringsplassen foran gatekjøkkensentralen drar Cabrera alene videre for å ta seg av neste levering.

Det går mye raskere, påpeker han.