Forbrukerrådet klager inn Amazon for brudd på markedsføringsloven

Amazon tvinger forbrukere gjennom en rekke steg og forvirrer bevisst for å gjøre det så vanskelig som mulig å avslutte abonnementet på Amazon Prime, mener Forbrukerrådet.

– Det skal være like lett å avslutte som å inngå et abonnement, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Amazon blir nå klaget inn til Forbrukertilsynet for urimelig handelspraksis og for å være i strid med markedsføringsloven.

– Aktører som Amazon gjør alt i sin makt for at brukerne skal fortsette å betale. Dette bryter ikke bare med brukernes forventninger, men er også etter vår mening i strid med både norsk og europeisk lovgivning, sier forbrukerdirektør Blyverket.

I en gjennomgang publisert av Forbrukerrådet viser etaten at Amazon bruker manipulativ design og forvirrende informasjon når en bruker prøver å si opp abonnementet.

Amazon manipulerer og forvirrer

Forbrukerrådet mener det er bevis for at Amazon tvinger deg gjennom en rekke sider hvor man gang på gang må bekrefte at man ønsker å si opp, Amazon forvirrer og gjemmer valgene ved bruk av design og tekst, og Amazon truer og lokker med alle fordelene du mister samtidig som de stiller spørsmål om du egentlig vet hva du er i ferd med å gjøre.

Konklusjonen til Forbrukerrådet er at Amazon bruker «dark patterns», brukerdesign laget for å lede forbrukere til valg som er i tjenesteleverandørens interesser.

16 forbrukerorganisasjoner i Europa og USA går også i dag til aksjon mot Amazon på bakgrunn av Forbrukerrådets rapport, ifølge Forbrukerrådet selv.

– Hvis Forbrukertilsynet er enig med oss i denne saken, kan det føre til at selskaper må gjøre det enklere for brukere å utføre de valgene de ønsker, også utover det å avslutte et abonnement, sier Blyverket.

En tidligere rapport og klage fra Forbrukerrådet i 2018 førte til at åtte forbrukerorganisasjoner klaget inn Google for hvordan Android-brukere blir manipulert til kontinuerlig sporing gjennom utspekulert design, misvisende informasjon og gjentagende masing. Klagen er til behandling hos det irske Datatilsynet i dag.

