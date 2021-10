Derfor flytter ladesuksessen utviklingen til Oslo: - Et naturlig steg

På grunn av lokal kompetansemangel ser nå Easee til Oslo for å fortsette utviklingen: - Man kan ikke være så naive at man tror man finner alle i regionen, sier de.

I desember i fjor flyttet Easee inn i nye lokaler på Forus. Nå flyttes noe av driften til Oslo for å kunne vokse. Økonomisjef Maren Thu (f.v.), Chris Jenssen og Kenneth Bjerga i Easee inspiserer bygget på Forus i 2020. Vis mer

Det sitter heller ikke langt inne for Sandnes-selskapet å se mot Oslo for utvikling. Det er bare forretninger, beroliger Bjerga.

– Det er ikke med tungt hjerte for oss. Vi begynner å bli et ganske stort internasjonalt selskap allerede. Vi holder til i sju land. At vi velger å flytte noe til Oslo er bare et naturlig steg i en utviklingsprosess, sier kommunikasjonssjefen.