Norsk instrument skal til månen. Der skal det forske på månestøv.

De forente arabiske emirater vil bygge by på Mars. Men først skal de til månen. Med på ferden er UiO og et Eidsvoll-selskap.

Emiratene ønsker å være et av verdens første land på månen. Fra før har USA, Kina og Russland sendt kjøretøyer dit. Kun USA har sendt mennesker til månen. Vis mer

De forente arabiske emirater skal sende et ubemannet fartøy til månen neste år. Fartøyet skal undersøke et område som aldri før er blitt utforsket av mennesker.

Med på reisen er norsk teknologi. Dog ikke helt uten betenkeligheter hos de norske deltagerne. Mer om det senere.

– Vi ble veldig overrasket da Mohammed Bin Rashid Space Centre tok kontakt. Å putte instrumentet vårt på månen sto ikke i bedriftens veikart for å si det sånn, sier Tore André Bekkeng i Eidsvoll Electronics (EIDEL).

Han er en av oppfinnerne av instrumentet.

Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) er romfartsprogrammet til De forente arabiske emirater. De står bak prosjektet som elektronikkselskapet EIDEL og Universitetet i Oslo (UiO) deltar i.

Det norske instrumentet sitter på kjøretøyet «Rashid». Det skal også monteres på solcellepaneler. Her fra et testrom med svarte vegger og simulert månestøv. Vis mer

Klebrig månestøv

Det norske instrumentet, en såkalt plasmaprobe, skal brukes til å forske på månestøv ved å måle tettheten av elektroner i overflaten på månen.

– Det har ingen gjort før. I alle fall ikke på den måten vi skal gjøre det på, sier Lasse Clausen. Han er førsteamanuensis i seksjon for plasma- og romfysikk ved UiO.

Instrumentet består av sensorer, som er festet på utsiden av kjøretøyet, og et kretskort. UiO eier rettighetene til instrumentet, mens EIDEL har enerett til å selge det.

Hvorfor akkurat månestøvet er interessant, forklarer Bekkeng slik:

– Når solen lyser på månen, eller rettere sagt sanden på månen, løsrives det elektroner som legger seg i et lag over månens overflate. Månestøvet blir ladet opp statisk, og fester seg på alt fra hjul på kjøretøy og solcellepanel til klær på astronauter. Det er en utfordring at støvet fester seg til alt hvis man skal ha en permanent base på månen.

UiO er ansvarlig for å samle inn og analysere dataene. Forskningen kan bidra til å finne materialer som egner seg bedre på månen.

Lever kun en halv månedag

En såkalt månelander vil brukes til å frakte kjøretøyet til månen. Kjøretøyet skal utforske et område som kalles «Lake of Dreams».

Der vil det være aktivt i en halv månedag, fra solen står opp til den går ned. Det tilsvarer 14 dager på jorden.

På månen blir det nemlig 180 minusgrader om natten, noe elektronikken ikke tåler. Kjøretøyets størrelse gjør at det ikke har nok batterikapasitet til å varme seg selv, forklarer Bekkeng.

– De 14 dagene blir nok ganske intense. Det blir mest planlegging og å samle inn mest mulig data. Analysedelen kommer etterpå, sier Clausen.

Et lite steg mot Mars

Bekkeng forteller at både NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA har planer å bygge baser på månen innen 2030. Det er et av stegene for å oppnå det ultimate målet: bebo Mars.

– Det er veldig mye man kan teste ut på månen før man tar det store skrittet til Mars, forklarer Bekkeng.

– Det er et ønske om å kolonisere månen og Mars. Det høres jo helt galskap ut for hvermannsen. Selv for en som jobber med romfart, så føles det litt fjernt å skulle gjøre det. Det er et utrolig teknologisk steg, men det kommer etter all sannsynlighet til å skje i relativt nær fremtid, legger han til.

Aftenposten har tidligere skrevet om Emiratenes ville planer i verdensrommet. De syv sjeikdømmene ønsker å lede utbyggingen av en by på Mars. Innen 2117 skal den ha 600.000 innbyggere.

Positivt med kvinner i teamet

Kritikere arresteres, homofile fengsles og utenlandske arbeidere jobber under elendige vilkår.

– Hadde dere betenkeligheter med å si ja til et prosjektet som er finansiert av Emiratene?

– Ja, jeg har betenkeligheter og det er vanskelig. Men jeg opplever samarbeidet med MBRSC som positivt. Halvparten av teamet består av kvinner, som har sentrale roller i utviklingen av kjøretøyet, sier Clausen.

– Det er slike ting som trekker i riktig retning. Og som gjorde at vi sa ja, istemmer Bekkeng.

Clausen understreker at UiO, i motsetning til EIDEL, ikke får betalt for oppdraget.

Gror planter i verdensrommet

EIDEL har også levert utstyr til et drivhus på den internasjonale romstasjonen. Prosjektet er et samarbeid med Centre for Interdisciplinary Research in Space (CIRiS) i Trondheim.

– De lager et drivhus på romstasjonen, med frø, vanningssystem og kameraer. Alt for å overvåke hvordan en liten bønnespire blir til en plante i verdensrommet.

EIDEL bidrar med elektronikken som kontrollerer kameraer, sensorer, lys- og vanningssystemer, forteller Bekkeng.

EIDEL skal også sende instrumentet til romstasjonen. Der skal det undersøke forstyrrelser av GPS-signaler.

– Vi posisjonerer oss for å være med på månen og Mars fremover, sier Bekkeng.