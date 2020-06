Venter snøballeffekt: Flere gigantselskaper boikotter Facebook

Blant annet Coca-Cola, Unilever og Starbucks har kastet seg på en voksende boikott-kampanje mot annonsering på Facebook. Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har tross sensurtiltak ikke lykkes med å dysse ned boikotten.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har sett børsverdien falle markant etter at en boikott-kampanje mot selskapet vokser i omfang. Vis mer Mark Lennihan / AP

Fredag falt Facebook-aksjen 8,32 prosent etter at flere tungvektere meldte om annonsestopp på nettsamfunnet. Aksjefallet barberte bort 426 milliarder kroner av selskapets børsverdi på én dag.

Gjennom helgen meldte flere selskaper at de kastet seg på boikott-kampanjen #stophateforprofit, som forsøker å få Facebook til å ta grep om rasistiske og hatefulle ytringer.

Støtte fra store selskaper

Så langt har selskaper som Starbucks, Levi’s, Coca-Cola, Unilever, The North Face, Honda og Verizon sagt de vil slutte å kjøpe annonser på Facebook i en periode fremover.

Mer enn 100 annonsører har hittil meldt seg på kampanjen. Flere av dem vil også trekke annonser fra alle sosiale medieplattformer, som Instagram og Twitter.

Organisasjonene Free Press og Common Sense er blant initiativtagerne til kampanjen.

– Det neste steget er globalt press, sier Jim Steyer i Common Sense til Reuters.

Kafékjeden Starbucks er blant selskapene som har kuttet all reklame i sosiale medier. Vis mer Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tiltak fra Facebook

Etter at kampanjen førte Facebook-aksjen ned over 8 prosent før helgen, gikk Facebook-sjef Mark Zuckerberg ut og lovet tiltak.

– Vi utvider våre annonseregler til å forby påstander om at folk av en bestemt rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilknytning, kaste, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller immigrasjonsstatus, er en trussel mot andres fysiske trygghet, helse eller overlevelse, skrev Zuckerberg i et langt innlegg på sin Facebook-side fredag.

Facebook skal fra nå av merke, men ikke fjerne «nyhetsverdige» innlegg som bryter retningslinjene, opplyste Zuckerberg i innlegget.

Tiltakene vinner ikke stort gehør hos initiativtagerne bak kampanjen.

– Hvis de tror de er ferdige basert på det de gjorde fredag, tar de simpelthen feil. Vi trenger ikke en engangsendring i retningslinjene her og der. Vi trenger en helhetlig politikk, sier Jessica Gonzalez i Free Press til Reuters.

Venter snøballeffekt

Før nyheten om at merkevaregiganten Unilever kutter all Facebook-annonsering fredag, skrev Bank of America-analytikere i et notat at hvis store selskaper i andre sektorer blir med på kampanjen, er det en risiko for en snøballeffekt.

– Jeg har hørt noen hint fra større selskaper om at de også tenker på å delta. Jeg ville ikke bli overrasket over å se kampanjen bli større, sier Jeff Goodby i reklamebyrået Silverstein & Partners til CNBC.

Facebooks annonseinntekter var 674 milliarder kroner i 2019. Bortimot alt av selskapets inntekter stammer fra annonsesalg, og selskapet skal ha om lag åtte millioner ulike annonsører.

