Teslas «Battery Day»: – Vil bli ganske sinnssyk

Tirsdag kveld går Teslas «Battery Day» av stabelen. Mens analytikere og investorer håper på ny batteriteknologi, forsøker Elon Musk å dempe forventningene.

LADER OPP: Tesla-sjef Elon Musk har gjort sitt for å hausse opp tirsdagskveldens presentasjon, der det skal komme «mange spennende ting», ifølge milliardæren. Vis mer byoutline BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Publisert: Publisert: 22. september 2020 11:02

Tirsdag holder Tesla sitt aksjonærmøte, etterfulgt av en presentasjon av teknologinyheter. Fremvisningen har fått navnet «Battery Day».

Det hele strømmes via videolink fra klokken 22.30 norsk tid.

Tesla-sjef Elon Musk har fra før lovet å vise frem «mange spennende ting» i løpet av kvelden, og har også tvitret at batteridagen «vil bli ganske sinnssyk».

Men mandag kveld var tonen enn annen, da Musk skrev at produktet (eller produktene) som blir vist frem ikke vil bli produsert i høyt volum før i 2022.

– Dette påvirker produksjonen på lang sikt, spesielt Semi, Cybertruck og Roadster, skrev Elon Musk.

Tesla har masseprodusert batterier for bilene sine ved sin «Gigafactory» i Nevada siden 2017, sammen med partneren Panasonic. Nylig har Tesla også begynt å kjøpte battericeller fra CATL og LG.

I mandagens melding skrev Musk at Tesla planlegger «å øke, og ikke redusere, kjøp av battericeller fra Panasonic, LG & CATL (muligens fra andre partnere også). Men, selv om leverandørene våre produserer maksimalt, ser vi fremdeles betydelig mangel i 2022 og fremover med mindre vi tar grep selv».

Tesla-aksjen falt 5,8 prosent i etterhandelen etter Twitter-meldingene fra Musk, etter å ha avsluttet den ordinære handelen på Wall Street med en oppgang på 1,6 prosent.

Les også Elon Musk i intern e-post: – Kan bli et rekordkvartal

Les også Tyskland lover Musk «all nødvendig assistanse» til Tesla-fabrikk

Nye batterier

Teslas presentasjoner har hatt en tendens til å gi svingninger for aksjen, og det er ikke uvanlig at aksjen stiger samme dag.

Tidligere denne uken økte Deutsche Banks analytiker Emmanuel Rosner kursmålet på aksjen med 33 prosent til 400 dollar, og viste samtidig til batteridagen, ifølge Marketwatch.

Ifølge nettsiden spekulerer analytikeren i at Tesla vil presentere sin egen produksjon av batterier, med mål om å øke kapasiteten, forbedre kjemien og å kutte kostnader.

Les også Veddet mot Elon Musks Tesla: Spekulantene har tapt 220 milliarder i år

Tørre elektroder

Også UBS venter at Tesla vil komme med en oppdatering av batteriteknologien sin, ifølge The Guardian. De viser til Teslas oppkjøp av Maxwell Technologies i fjor.

Maxwell produserer teknologi for såkalt tørrelektrode, som ifølge avisen hevdes å øke energitettheten i batterier med så mye som 50 prosent.

I tillegg hevdes det at teknologien kan gjøre batterier billigere å produsere. Den kan også gjøre det mulig for Tesla å fjerne kobolt fra batteriene sine.

Samtidig ser analytikere etter hva Tesla kan gjøre for å levere på målet om et såkalt «million mile battery», altså et batteri med en levetid på 1,6 millioner kilometer.

Et slikt batteri vil ha potensial til å kunne brukes om igjen flere ganger, og vil gjøre det mulig å rulle ut flåter av selvkjørende biler som kjører autonomt dagen lang, skriver Teknisk Ukeblad.

Les også Ett år etter lansering tjener Tesla penger på Megapack

Løfter

Det er imidlertid bare Tesla som vet fasiten for hva som skal presenteres tirsdag kveld, og alt annet er foreløpig bare spekulasjoner.

Men det er ikke nødvendigvis slik at det Elon Musk presenterer blir virkelighet i løpet av den nærmeste tiden.

CNBC trekker frem Teslas presentasjon av solcelletaksstein i oktober 2016. Presentasjonen bidro til å gjøre det mulig for Tesla å kjøpe opp SolarCity, men selskapet har foreløpig ikke begynt å installere solcelletak i betydelige volum.

Og i april 2019 uttalte Musk at «vi forventer å være sikre på, fra vårt ståsted, at folk ikke trenger å røre rattet og kan se ut av vinduet» når de kjører Tesla-biler med Full Self Driving-funksjonen påslått innen andre kvartal 2020.

I sommer kom det imidlertid frem at selvkjøringssystemet gjennomgår en «fundamental omskrivning», skriver kanalen.

– Vi advarer investorer mot å stupe inn i eventuelle påstander som er «årevis» unna, skriver Chris McNally ved Evercore ISI i et notat, gjengitt av Marketwatch.