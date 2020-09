Microsofts Tiktok-bud avvist

Kinesiske Bytedance avviser Microsofts bud på den amerikanske delen av videoappen Tiktok. I stedet velger Bytedance IT-giganten Oracle, ifølge flere medier.

Videoappen Tiktok er populær i USA, men kan bli forbudt fra tirsdag dersom ikke den amerikanske virksomheten blir solgt til et amerikansk selskap innen den tid. Vis mer byoutline Anjum Naveed / AP / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 14. september 2020 07:06 , Publisert: 14. september 2020 06:01

– Bytedance har i dag informert oss om at de ikke kommer til å selge Tiktoks amerikanske virksomhet til Microsoft, heter det i en uttalelse fra Microsoft søndag.

– Vi er sikker på at vårt bud ville ha vært bra for Tiktoks brukere, og samtidig ivareta nasjonal sikkerhet, het det videre i uttalelsen.

President Donald Trump har av hensyn til USAs nasjonale sikkerhet krevd at kinesiske Bytedance selger Tiktoks virksomhet i USA. Dersom ikke det skjer innen 15. september, vil appen bli forbudt i USA.

Kina innførte i august en ny lov som gjør at kinesiske myndigheter må godkjenne Bytedances salg av Tiktok.

Kan velge Oracle

Etter kunngjøringen fra Microsoft meldte flere amerikanske medier, blant dem The Washington Post, The New York Times, Wall Street Journal og NBC, at Oracles bud på Tiktoks amerikanske virksomhet har fått grønt lys i stedet. Dette er ikke bekreftet, og Oracle har avvist å kommentere saken.

Det er ikke klart om Tiktoks valg av Oracle som partner i USA også betyr at Oracle blir majoritetseier i det kinesiske teknologiselskapet, skriver New York Times med henvisning til kilder.

Det er ikke kjent hvor mye Oracle er villig til å legge på bordet for å kjøpe Tiktoks amerikanske virksomhet. Kilder til CNBC har tidligere hevdet at prisen trolig blir på mellom 20 og 30 milliarder, tilsvarende opptil 270 milliarder kroner.

Tiktok har ikke svart på APs henvendelser om å kommentere saken, men Bytedance har tidligere avvist at Tiktok utgjør noen fare for USAs nasjonale sikkerhet.

Walmart fortsatt interessert

Walmart, som er verdens største detaljhandelkjede, har også meldt seg inn i kampen om å kjøpe opp deler av Tiktok. Det amerikanske selskapet har samarbeidet med Microsoft om å kjøpe videoappen sammen.

Nå bekrefter Walmart i en uttalelse at det fortsatt vil ha en eierandel i Tiktok, på tross av Microsoft tapte kampen om det kinesiske selskapet.

– Walmart er fortsatt interessert i å investere i Tiktok og fortsetter diskusjonene med ledelsen i Bytedance og andre interesserte parter, skriver detaljhandelkjeden i en uttalelse.

