I fjor måtte over halvparten av de ansatte gå etter omsetningssvikt – nå styrer de mot tidenes år Hittil i år er No Isolations salg mangedoblet sammenlignet med hele 2019.

Publisert: Publisert: 28. juni 2020 12:37

– I fjor solgte vi totalt 650 produkter, men hittil i år har vi solgt rundt 3.000, sier medgründer og CEO for selskapet, Karen Dolva.

Da nordmenn i midten av mars ble oppfordret til sosial distansering og å skjerme personer i risikogruppen – deriblant eldre – ble mange isolert hjemme.

Løsningen for flere ble No Isolations produkt «Komp».

– I midten av mars var vi helt utsolgt og det var lang venteliste på produktene våre, forteller Dolva.

– Jeg tror grunnen til det massive salget vi har hatt er at coronapandemien har tvunget flere, spesielt sykehjem, til å se etter nye muligheter for å hjelpe de eldre.

– I den anledning har de blitt oppmerksomme på våre produkter.

«Komp» er en skjerm som ligner på en liten TV. Den har én enkelt knapp som gjør det mulig å ha videosamtaler på en lettvint måte.

Snur etter økonomisk kriseår

I 2019 endte No Isolation med et resultat på minus 21 millioner kroner og et omsetningsfall på fem millioner sammenlignet med året før. Selskapet så seg også nødt til å nedbemanne: 24 av 46 ansatte måtte gå.

I et intervju med bransjenettstedet Shifter la gründeren ut om hvor tungt det var å måtte la mer enn halvparten av No Isolation-familien gå.

– Dette er jo mennesker jeg er glad i, og det er ikke gøy. Det blir alltid mye følelser når det er snakk om jobber, uttalte Dolva til Shifter.

– Hva skjedde i fjor?

– I 2019 endret vi strategi og gjorde en omstrukturering av selskapet. Vi fikk på plass et langt tydeligere fokus mot noen kundesegmenter, blant annet det offentlige

Hun forteller at fordi selskapet er en pioner innen videoteknologi for eldre, er det ingen kommuner som har en post med avsatte midler til et slikt formål. Det tar derfor lang tid å inngå avtaler med det offentlige, og det er noe av bakgrunnen til hvorfor 2019 økonomisk sett ikke endte så godt, ifølge selskapet.

No Isolation-gründeren tror at omstruktureringen de gjennomførte i fjor la grunnlaget for den enorme veksten de nå opplever, men legger ikke skjul på at coronaviruset har vært en god drahjelp for dem.

Ved utgangen av mai hadde selskapet omsatt for 33 millioner kroner siden nyttår.

Et ønske om å hjelpe

Sammen med Marius Aabel og Matias Doyle opprettet Karen Dolva teknologiselskapet No Isolation i 2015. De tre, som alle har informatikkbakgrunn, var sikre på at de ville starte noe sammen.

Det ble etter hvert klart at de ville lage et produkt for å hjelpe langtidssyke barn. Venninnen hennes jobbet som sykepleier på Rikshospitalet og fortalte Dolva om hvor grusomt det var å se barna «bare ligge der.» Det la grunnlaget for No Isolation.

– Etter å ha utført rundt 100 intervjuer av langtidssyke barn, foreldrene deres, sykepleiere og lærere ble det klart for oss at den beste måten vi kunne hjelpe dem på var å få dem tilbake til skolen.

– Den naturlige innfallsvinkelen var å utvikle en form for «telepresence» sånn at barnet kunne møte opp digitalt, og det var viktig for oss å finne et produkt som var tilpasset barnets behov.

Teamet satte dermed i gang med å utvikle produktet som i dag er kjent som «AV1». Det er en avatar som sendes på skolen og barnet kan se, høre og snakke gjennom den.

No Isolations AV1

Produktet kom på markedet i 2016.

Får eldre på nett for å begrense ensomhet

No Isolation har satt seg som mål å bekjempe enhver form for isolasjon og de kastet seg snart over sin nye målgruppe: eldre mennesker.

– Forskning viser at ensomhet er like helseskadelig som å røyke, sier Dolva.

Når man er isolert, kjenner mange seg ensomme.

– Vi stilte oss derfor spørsmålet «hvem er mest isolert?», og svaret ble de eldre.

Dolva forteller at det ble klart for dem at de skulle hjelpe eldre, men at det var vanskelig å vite nøyaktig hvordan de som et IT-selskap skulle få til det.

– Ifølge Eurstat er 75 prosent av dem over 75 år ikke på nett, og vi måtte derfor sette oss inn i problemstillingen for å kunne forstå hvordan vi best skulle hjelpe dem.

Dolva forteller at det er mange faktorer som gjør det vanskelig for eldre å være på touch og nett generelt. Hun nevner synsproblemer, hørselsproblemer og nedsatte kognitive evner sammenlignet med tidligere – det er rett og slett vanskeligere å lære seg noe nytt når man har blitt eldre.

– Den mest overraskende oppdagelsen for min del var at flere eldre fysisk ikke kan bruke touch. – Fordi de har dårligere blodtilstrømming, reagerer touch-skjermen på fingrene deres på samme måte som om de skulle hatt på seg hansker. Med andre ord reagerer ikke skjermen.

No Isolation-teamet måtte derfor finne en måte eldre kan videoringe, motta bilder og annen informasjon digitalt for å kunne holde kontakten med omverdenen.

Løsningen ble «Komp», og det er spesielt den som har solgt som ild i tørt gress under coronapandemien.

Dolva tror ikke at etterspørselen vil stupe når viruspandemien har lagt seg.

– Vi regner med at den massive interessen for produktene har kommet for å bli.

Braksuksess for Lillesand kommune

Lillesand kommune er blant dem som har hatt stor nytte av Komp under coronakrisen.

Fra før hadde kommunen 14 Komper og de bestilte ytterligere ti da pandemien herjet som verst.

– Komp har gjort det mulig for oss å holde kontakt med klientene våre uten å fysisk måtte være til stede, forteller Geir Odmar Heldal som er rådgiver for velferdsteknologi i Lillesand kommune.

Han forteller også at Komp er et utmerket hjelpemiddel for både kommuner og familier. Det er resurssbesparende for kommunen å kunne ha konsultasjoner over nett og de eldre blir bedre inkludert i familien når familien enkelt kan videoringe og dele bilder med dem gjennom Kompen, mener han.

– Vi ga Komper både til de som bor i eget hjem og til de som bor på institusjon. Vi så en stor effekt særlig hos den sistnevnte gruppen: de var vant til å få mye besøk og gjennom bruk av Kompen kunne de opprettholde god kontakt med familien til tross for restriksjoner om fysisk samvær.