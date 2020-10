Airthings selger for 80 millioner på Amazon i år

Det norske vekstselskapet tjener gode penger på å ha vært tidlig ute med å selge på Amazon. Airthings-sjefen mener norske selskaper gjør dumt i å vente for lenge med å lansere produktene sine på plattformen.

Airthings-topp Øyvind Birkenes sammen med investor og styremedlem Aksel Lund Svindal i selskapets lokaler i Oslo. Vis mer byoutline Siv Dolmen

Publisert: Publisert: 19. oktober 2020 12:30

Selskapet, som står bak en rekke avanserte radon- og luftkvalitetsmålere, ble verdsatt til en milliard kroner i sommer, og sikter på børsnotering.

Det er mange år siden selskapet begynte å selge på Amazon, salgsplattformen som er elsket, hatet, fryktet og beundret, alt etter hvem du spør.

Og spør du Airthings-sjef Øyvind Birkenes, som anslår at selskapet vil omsette for 80 millioner kroner på plattformen i 2020, så er beskjeden klar til norske selskaper.

– Det er veldig dumt å vente, for det tar tid å bygge opp en tilstedeværelse på plattformen, sier han.

Totalt vil selskapet omsette for mellom 200–220 millioner kroner i 2020, anslår Birkenes.

E24 skrev allerede i 2017 om Airthings’ Amazon-strategi, men mye har skjedd siden den gang, og Amazon virket langt unna for norske selskaper. Nå har den amerikanske teknologigiganten lansert i Sverige med planer for det norske markedet.

Airthings-topp Øyvind Birkenes snakket engasjert om Amazon-plattformen da E24 tok kontakt. Bilde er fra en annen anledning. Vis mer byoutline Siv Dolmen

– Tok 50 prosent av fortjenesten

– Vi var tidlig ute og har over tid bygget opp mange og gode anmeldelser på plattformen, så hvis man søker på radonmåler så dukker Airthings opp først, sier Birkenes om det han mener er nøkkelen til suksessen på plattformen.

Han sier man ikke kan slå seg opp på Amazon over natten.

– Det handler om å lære seg plattformen, og til det trenger man flinke digitale markedsførere. Da vi ikke kunne plattformen tok de 50 prosent av fortjenesten, nå er det tallet langt lavere, sier Birkenes som ikke vil røpe hvilke betingelser man har i dag.

Han sier Airthings får bedre marginer fra salg på Amazon enn i de store varehuskjedene i USA, som Best Buy og Walmart.

Med tiden har selskapet blitt invitert inn i tjenesten som heter «vendor central» som betyr at Amazon kommer og henter varer direkte fra Airthings’ fabrikk og styrer hele logistikken. For å få et slikt samarbeid med Amazon, må man få en invitasjon fra selskapet, forklarer Airthings-toppen.

Samtidig som Birkenes snakker med E24 klargjøres det en ordre verdt 30 millioner kroner som Amazon skal plukke opp.

Nå gjør flere store norske selskaper seg klare for Amazon-salg, deriblant Orkla og Stormberg.

Airthings Etablert i Oslo i 2008 med navnet Corentium, og ledes i dag av Øyvind Birkenes.

Selskapet ble etablert av en gruppe forskere som har jobbet sammen ved CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

De mente å se et hull i hvordan vi måler radon.

Tradisjonelt sett har forbrukere hatt to alternativer for å måle radon: enten kontakte et profesjonelt radonmålerselskap, eller kjøpe en sporfilmboks som må sendes inn til en lab for å lese av resultatene.

Airthings utvikler og produserer målere og teknologiske løsninger for radon og andre kilder til luftforurensing.

Styreleder og største aksjonær er Geir Førre gjennom Firda AS.

Omsetning på 144 millioner kroner i fjor, opp fra 100.6 millioner kroner året før.

Resultat før skatt i fjor på – 13 millioner kroner, mot en positiv bunnlinje året før på 6,2 millioner kroner.

90 prosent av inntektene deres kommer fra salg i utlandet, og selskapet har kontorer flere steder i Europa, USA og Canada.

Produktet deres Airthings Wave Plus, for privatmarkedet, ble i fjor kåret til en av årets beste oppfinnelser av Time Magazine Vis mer vg-expand-down

Jeff Bezos ble kalt inn på video-teppet i Representantenes hus i sommer for å vitne om anklagene som føres mot Amazon om brudd på konkurranseloven. Vis mer byoutline POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ingen frykt

Samtidig som Airthings er glad for økt omsetning, er det også selskaper som reagerer på at Amazon produserer egne merkevarer og konkurrer med partnerne på plattformen, og i tilfeller selger sine egne varer så billig at det er umulig å tjene penger.

Dette er også blant årsakene til at selskapet mistenkes for brudd på konkurranseloven i USA, og både Konkurransetilsynet, samt statsadvokatene i New York og California er på saken, rapporterte Bloomberg tidligere i år.

– Er det en frykt for Airthings at Amazon skulle lage egne produkter som konkurrerer med deres?

– Hvis Amazon plutselig begynte å lage produkter som måler radon og luftkvalitet ville det gjort vårt marked utrolig mye større, så det er jeg ikke bekymret for, selv om jeg tror det er lite sannsynlig, sier Birkenes i Airthings som tror det vil ta tid for Amazon å bygge seg opp et marked i Norge.

– Så norske bedrifter har ikke noe å frykte fra Amazon?

– Nei, egentlig ikke. Men jeg tror det hadde vært vanskelig å hevde seg om vi solgte joggesko eller et annet produkt som det er masse konkurranse om. Vi var tidlig ute og er glade for det.

