Elon Musk vil dele ut 100 millioner dollar

En av verdens rikeste vil få opp dampen på det som kan dempe klimakrisen.

TOPPEN: Elon Musk står bak flere suksessbedrifter. Nå inviterer han andre til å konkurrere om å være best på karbonfangstteknologi. Vis mer byoutline JOE SKIPPER / Reuters

Fabian Skalleberg Nilsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I begynnelsen av januar gikk Elon Musk forbi Amazon-sjef Jeff Bezos, og ble verdens rikeste person, da formuens hans passerte 185 milliarder dollar.

Fredag har Bezos topplasseringen igjen med seks milliarder dollar mer enn Musk, ifølge Forbes’ milliardæroversikt.

Uansett vil Tesla-gründeren dele ut en liten del av formuen sin til kampen mot global oppvarming.

– Donerer 100 millioner dollar som premie for beste karbonfangst-teknologi, skriver han på Twitter natt til fredag.

Videre legger Musk til at det kommer flere detaljer neste uke.

Ved 8-tiden fredag morgen har snart 300.000 likt Twitter-meldingen. Enkelte har allerede kommet med sine forslag i konkurransen. En bruker har lansert en ganske enkel løsning:

Det er langt fra første gang Musk skaper engasjement på Twitter. Forrige uke sendte en av meldingene hans «feil» aksje opp over 11.000 prosent.

«Bruk Signal», skrev han på Twitter den gang – og investorene kastet seg rundt.

Tjenesten Musk viste til er imidlertid eid av en ideell organisasjon og ikke børsnotert. Investorene sendte dermed Signal Advance, som produserer teknologi innen helsesektoren, rett til værs.

Internasjonalt behov

Å fange utslipp av gasser som varmer opp kloden blir en stadig viktigere del av mange klimaplaner. Men det går tregt med utviklingen av teknologien siden mye av innsatsen heller har dreid seg om å kutte utslippene, skriver Reuters.

Det internasjonale energibyrået (IEA) understreket i fjor at en storstilt innføring av karbonfangst-teknologi trengs for at land skal oppnå sine nullutslippsmål.

USAs nye president Joe Biden har lovet å få opp utviklingen av slik teknologi som en del av en større plan han har for å takle klimaendringene.

Tre år til norsk fangst

Først i 2024 får Norge sitt første fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO 2 .

Det er Total, Shell og Equinor som står bak lageret «Northern Lights».

Karbondioksid skal mellomlagres på minst ett anlegg på Østlandet, sendes til Vestlandet med båt og transportes videre til havbunnen i Nordsjøen via et injeksjonsanlegg fra Øygarden.

