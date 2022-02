The New York Times kjøper Wordle

Storavisen The New York Times har kjøpt opp Wordle, et ordspill på nett som har rukket å få millioner av spillere på noen få måneder.

NTB-AP

Avisen sier spillet ble kjøpt opp for et sjusifret antall dollar, men oppga ikke detaljer. De lover også at Wordle fortsatt skal være gratis og fungere på samme måte som før.

Wordle ble skapt av dataingeniøren Josh Wardle i New York. Opprinnelig lagde han spillet for kjæresten, men i oktober ble det tilgjengelig for offentligheten. 1. november var det bare 90 spillere, men etter hvert som folk begynte å dele poengsummene sine i sosiale medier vokste populariteten raskt.

Nå er det millioner av mennesker som går inn på Wordle daglig. En gang om dagen legges det ut et nytt ord på fem bokstaver, og spillerne får seks forsøk på å gjette det. Har man en bokstav på rett sted lyser den opp i grønt, er det en bokstav som er med i ordet lyser den opp i gult, og er den ikke med lyser den opp i grått.

Spillet er svært populært dels fordi det er svært enkelt – og uten reklame eller registreringskrav. Det har dukket opp egne versjoner på en rekke andre språk, deriblant norsk i begge målformer.