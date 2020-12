Storbritannia gir AstraZeneca-vaksinen nødgodkjenning

Det første landet i verden som godkjenner vaksinen.

Coronavaksinen til svensk-britiske AstraZeneca og Oxford Universitetet har fått nødgodkjenning av det britiske legemiddelverket. Det skriver britiske myndigheter i en pressemelding.

Dermed er Storbritannia det første landet i verden som gir en form for godkjenning til vaksinen.

Det er ventet at vaksinasjonen vil starte like etter nyttår, opplyser AstraZeneca i en melding.

Vaksinen er godkjent til personer over 18 år, og det anbefales å ta to doser med mellom fire og tolv ukers mellomrom for å få best beskyttelse mot coronaviruset, ifølge selskapet.

AstraZeneca-vaksinen lå lenge først i løypen for å sikre seg en godkjenning, men ble senere forbigått.

Vaksinen er rundt 70 prosent effektiv i å beskytte mot coronaviruset ved bruk av to doser, har selskapet tidligere varslet.

Det undersøkes samtidig om vaksinen kan gi bedre virkegrad. Tester har vist at dersom vaksinen gis i to omganger, først en halv dose og så en hel dose, kan virkningsgraden være på 90 prosent.

Dette ble oppdaget som følge av en feil, ifølge det amerikanske vaksineprogrammet. Ulikheter i produksjonsprosessen gjorde at noen flasker inneholdt mindre vaksine. Noe som også gjorde at noen av dosene ble mindre enn tiltenkt, har NTB tidligere skrevet.

Som følge av denne feilen ble det stilt spørsmål rundt rutinene og prosessene, men AstraZeneca har lovet at produksjonsfeilen nå er rettet.

Fra tidligere har Storbritannia vært først ute med å godkjenne både Pfizer/Biontechs og Modernas vaksine.

I EU og Norge er det foreløpig bare Pfizer-vaksinen som er godkjent. Det er ventet at Modernas vaksine kan få en såkalt betinget godkjenning i EU og Norge i midten av neste uke.

Foreløpig har ikke AstraZeneca og Oxford sendt den formelle søknaden om godkjenning til EUs legemiddelbyrå.

