Røkke jakter talenter til tek-satsingen Aize: – Vi er villig til å stille med kapitalen som trengs

Etter Cognite-suksessen er Aker i gang med en ny teknologisatsing: Aize. Fra å være et «nødvendig onde» for å gjøre butikk, har industriell programvare nå blitt vel så viktig for Kjell Inge Røkke som Akers grønne satsinger.

Kjell Inge Røkke og Jarle Skrebergene på Aker sitt hovedkontor på Fornebu Vis mer byoutline Fredrik Solstad / Fredrik Solstad

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Aize blir børsnotert. Dette selskapet skal gjøre oppkjøp og for å gjøre det må man ha valuta, men produktet og arkitekturen er i sentrum, sier Kjell Inge Røkke til E24.

Storaksjonæren og styrelederen i Aker startet med fisk, bygget seg opp på olje og satser nå tungt på fornybar energi, lavkarbonløsninger og ikke minst: Digitalisering av industri.

E24 treffer han på Akers hovedkontor sammen med Jarle Skrebergene, administrerende direktør i den nye teknologisatsingen Aize.

– Vi er i ferd med å utvikle et unikt teknologimiljø globalt sett her på Fornebu, sier Skrebergene.

Røkke forteller at man brukt mye tid på et strategisk løp for Aize der man ønsker å kombinere produktutvikling og oppkjøp, der de ulike selskapene som kjøpes opp også kan få beholde uavhengigheten sin.

Han bruker norske Visma og svenske Hexagon som eksempler. Akkurat når Aize kan bli børsklar er ikke avklart ennå.

– Mange har fulgt med på den grønne satsingen deres i Aker Horizons. Bruker dere like mye tid og krefter på teknologisatsingene Cognite og Aize?

– Ja, for den ene avhenger av den andre. Teknologien er instrumentell og den fjerde industrielle revolusjonen har bare så vidt begynt, sier Røkke.

Skal doble til 200 ansatte i år

Det er ikke små ambisjoner som Røkke har lagt for Aize. Selskapet kom for alvor i gang i fjor høst og skal ifølge Røkke omsette for «rundt 300 millioner» allerede i år.

– De har en enorm vekst foran seg. Vi er villig til å stille med kapitalen som trengs, sier Røkke.

Røkke og Skrebergene går nå ut for å tiltrekke seg de skarpeste teknologihodene fra inn- og utland for å være med på nysatsingen.

– Det finnes oppstartsbedrifter som lanserer ideer, men som ikke har en industriell bruker av løsningen sin. Det har vi, sier Røkke.

– Her utvikler man ikke i blinde, men får samarbeide med de beste innen sine fagfelt, sier Skrebergene, som har erfaring fra både Kongsberg Gruppen og Cognite.

– Røkke, hvorfor engasjerer du deg spesielt i Aize?

– Det er en del av Akers transformasjon den siste tiden, som kobler sammen tradisjonell industri og programvare for å muliggjøre det grønne skiftet. For å lykkes med dette må vi tiltrekke oss mennesker som brenner for dette og vi må snakke om hva som gjør oss ledende på industriell software.

– Jarle skal ansatte 100 mennesker bare i 2021 og han ansetter vel 1,5 personer i uken nå, sier Røkke videre.

– Det har aldri skjedd før

Aize utvikler i dag to produktfamilier.

Den første er et system som digitaliserer planlegging og gjennomføring av store prosjekter – det kobler data fortløpende mellom prosjektleder hos kunde med alle de ulike leverandørene involvert, slik at alle kan ha en kontinuerlig oversikt.

– I et tradisjonelt løp har man den som kontraherer. Så har man alle de som bygger og leverer. Alle disse har forskjellige dashbord og sitter ikke på samme informasjon underveis i prosessen. Dermed blir prosjekter som regel forsinket og de blir dyrere, sier Røkke.

Det er det kommende Noaka-feltet i Nordsjøen som er første bruker. Dermed kobles oljeselskapet Aker BP og de andre i lisenspartnerne opp mot Aker Solutions og de andre leverandørene.

– Det har aldri skjedd før, fortsetter Røkke.

Utviklingen av systemet er i gang for full maskin slik at det er klart når ingeniørene i Noaka-prosjektet trenger det:

– Hundrevis av folk er allerede involvert i prosjektet. Det er komplekst, men vi gjør jo ikke dette fordi det er lett, sier Skrebergene.

Effektiviseringen av Noaka-utbyggingen er bare første steg. De to peker på at det vil være naturlig å sikte seg inn mot flere prosjekter hos Aker BP og andre operatører når produktene er ferdig utviklet.

– Så er ambisjonen å løfte dette ut og skalere det opp. Det er helt naturlig at vi også vender oss mot fornybarsegmentet, sier Skrebergene videre om fremtidsambisjonene.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik sitter for øvrig i styret i Aize.

Røkke har stor tro på at leverandøren Aker Solutions vil «få en ny vår» med Aize-systemet og at det også vil gagne havvind- og karbonfangstselskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

– Vi fant en juvel i Aberdeen

Den andre produktfamilien til Aize skal løse samme utfordring som den første, men i driftsfasen – man kobler sammen leverandørene for å for eksempel løse utfordringer med inspeksjoner og vedlikehold.

Her bygger man videre på produktporteføljen som Aize kjøpte gjennom selskapet ix3 fra Aker Solutions for 222 millioner i høst.

– På kontoret til Aker Solutions i Aberdeen fant vi en juvel – programvare som allerede var i bruk i et førtitalls oljeselskaper rundt i verden, men som var bortgjemt og ikke skalerbart, sier Røkke.

– På Noaka-feltene vil det være 6.000 større og mindre leverandører som er innom. Så når vi begynner planleggingen ser vi ikke bare på teknologibruken i byggefasen, men også driftsfasen, fortsetter Røkke.

Han forklarer at systemet må kunne skaleres til alt fra store leverandører som Siemens og ABB, og ned til de som leverer kjeledresser.

Måtte «bare» lage Cognite først

For å forstå hvordan Aize ble til må man spole tilbake i tid, til tiden før det egentlig fantes noen storstilt digitalisering av industrien.

– Dette stammer fra en erkjennelse vi kom til for fem år siden. Da så vi at vi ikke brukte mindre ingeniørtimer per kilo stål enn det vi gjorde før vi hadde moderne CAD-systemer, sier Røkke med referanse til systemene som brukes når oljeplattformer og subsea-utstyr skal designes.

Han forklarer hvordan man så at det måtte utvikles noen nye programmer på toppen som kunne løfte produktiviteten og verdiskapningen i selskaper som Aker Solutions.

På den tiden kom også Fast-gründer John Markus Lervik inn i Aker-systemet.

– Vi tenkte at han var den ideelle til å løfte noe slikt frem, men han kom raskt tilbake og sa at systemene ikke var klare. Han sa at man måtte ha en digital plattform i bunn som kunne utgjøre grunnarkitekturen, og samle og lese alle dataene før man kunne bygge skalerbare produkter på toppen av det, sier Røkke.

Derfor ble det Cognite og ikke Aize som ble etablert først. Cognite har de siste årene vokst kraftig, tiltrukket seg internasjonale teknologitalenter og har nå en internasjonal kundebase langt utover Aker-systemet.

Cognite har utviklet dataplattformen Cognite Data Fusion – en plattform som samler, analyserer og systematiserer data fra industri.

Plattformen kan for eksempel samle inn data fra alle de ulike modulene på en gigantisk oljeplattform. Deretter lages det programmer på toppen av plattformen som bruker disse dataene – og det er dette Aize gjør.

– I Aker har programvare vært et «nødvendig onde» for å gjøre butikk, men når vi følger utviklingen til Cognite og Aize, så ser vi at vi klarer å gjøre dette bedre enn andre, sier Røkke.

Prosjekt «Normandie»

Når Cognite Data Fusion Plattformen var på plass kunne det neste steget begynne: Aize.

– Men uten oljeskattepakken hadde man aldri hatt noe å bygge Aize på, sier Røkke, med referanse til at Noaka-prosjektet kunne blitt utsatt som følge av oljepriskollapsen i fjor.

Feltet er komplekst, består av flere reservoarer og installasjoner. En god planlegging og gjennomføring er derfor essensiell.

– Lørdag 14. mars i fjor ringte jeg John Markus (Cognite-sjefen journ.anm.) og samme ettermiddag begynte Jarle og Frode Strand (teknologidirektør i Aize, journ.anm.) å se om man kunne få til en digital replikasjon av prosjektet som et produkt, sier Røkke og fortsetter:

– Åtte uker senere skjønte jeg briljansen til Frode og Jarle.

– Hvorfor er Aize et eget selskap og ikke en del av Cognite?

– Cognite er et plattformselskap. De har laget noen applikasjoner for å vise potensialet i plattformen, men det er smalt og de skal ikke konkurrere med sine kunder. Når vi skulle utvikle Normandie trengte vi et helt annet tankesett, noe som kunne bli et skalerbart produkt, sier Røkke.

– Og det vi ønsker å få til krever dyp domenekompetanse for å treffe behovene til sluttbrukerne. I Aize bygger vi opp kompetanse på spesifikke industrier eller fagfelt, i første omgang i energisektoren, og så bygger vi programvare som benytter seg av data som Cognite har sortert til å løse utfordringer for sluttbrukerne, sier Skrebergene.

