Telenor legger frem nye planer for Norge: Oslo, Bergen og Stavanger får 5G før jul

Både Telenor og Telia har skrudd på sine splitter nye 5G-nett i Norge, mens konkurrenten Ice er like rundt hjørnet. Nå løfter Telenor litt mer på sløret og forteller om storsatsingen.

Teknologidirektør Ingeborg Øfsthus i Telenor Norge

Publisert: Oppdatert: 23. oktober 2020 11:01 , Publisert: 23. oktober 2020 10:30

– Vi har i dag 5G på 12 lokasjoner og Petter har et mål om «fem om dagen», sa konsernsjef Sigve Brekke i Telenor da han onsdag la frem konsernets resultater for tredje kvartal.

Han snakket ikke om Norgessjef Petter-Børre Furbergs kostholdsplan, men om selskapets 5G-planer som skulle legges frem to dager senere.

Petter-Børre Furberg, teknologidirektør Ingeborg Øfsthus og mobildirektør Ric Brown stilte fredag opp for å fortelle om planene som konsernsjefen hintet om.

Telenor lover nå å rulle ut fem basestasjoner med 5G hver dag i 2021 og 2022. Selskapet har drøye 8.200 basestasjoner i Norge, noe som betyr at rundt 3.650 eller snaue halvparten av basestasjonene vil ha 5G før 2022.

I 2024 skal hele utskiftningen av basestasjoner være ferdig.

– I slutten av 2022 snakker vi kanskje fort om det dobbelte, sier Øftshus om utbyggingstakten per dag.

5G er neste generasjons mobilnett. Mens 3G virkelig innførte mobildata, tok 4G steget videre med langt høyere hastigheter. Med 5G kommer det enda flere muligheter:

Farten øker dramatisk (hastigheten varierer av ulike faktorer, men man kan fort oppleve å gå fra 80 til 1.000 megabit per sekund

5G-nettet kan håndtere langt flere enheter på samme sted enn 4G. Det er viktig etter hvert som vi kobler stadig flere ting på nett

Responstiden (latency) i nettet er mye raskere , nesten simultan. Dette er nyttig for spill, selvkjørende kjøretøy og andre tidskritiske applikasjoner

Nettet kan deles i ulike lag (skivedeles). Det betyr for eksempel at nødetater eller andre kan få en egen «reservert» del av nettet som er uavhengig av trafikken ellers, eller man kan lage en kanal for dem som kun skal sjekke mail og en annen for dem som må ha kapasitet til video, for eksempel.

Petter-Børre Furberg, sjef for Telenor Norge

Telenor har jobbet med 5G de siste to årene og frem til i år har det handlet mye om testing, både av teknologien og hvordan den fungerer for testkunder – både for mobil, bedriftsløsninger og bredbåndsløsninger.

– Vi tror dette sannsynligvis er den viktigste investeringen i Norge de neste 10 årene. Det er blant annet fordi man får en sammensmelting av tjenester som kobles på 5G-nettet. Det handler om mobilnettet, jernbanetrafikken, nødetatenes kommunikasjon og annet, sier Ric Brown.

Mobilsjefen trakk frem at Apple, som er en av de mest populære mobilleverandørene her i landet, har kommet med 5G-telefoner nå. Konkurrenter som Samsung har allerede hatt 5G-telefoner på markedet en stund.

Selv om 4G er raskt vil man merke at bufring og fart bedrer seg markant, hevder han:

– Når de kobler på sine nye telefoner på 5G vil de få en wow-opplevelse, sa Brown.

For den jevne mobilbruker vil man som regel ikke merke den store forskjellen fra et godt 4G-nett, siden det allerede takler streaming av video og andre datkrevende bruksområder.

Forskjellen vil være at responstiden er mye kortere og at man kan laste ned store datamengder på kort tid - for eksempel store datafiler eller hvis man vil lagre episoder av en TV-serie før man går ombord i et fly.

De som bruker trådløst bredbånd vil kunne merke stor forskjell, særlig hvis flere bruker nettet samtidig i boligen.

Lover dekning i de store byene

Telenor annonserte i desember i fjor at Ericsson ville være selskapets hovedleverandør for 5G i Norge, selv om kinesiske Huawei også vil levere noe av utstyret fremover.

Telenor åpnet formelt det første kommersielle 5G-nettet i Norge den 13. mars, dagen etter at Norge stengte ned. Telia har fulgt etter og nylig hadde utrullingen deres kommet til Oslo.

– Vi kjenner ikke til Telias planer utover det som er skrevet i mediene, men vi skal ikke gi opp vår posisjon. Vi har hatt verdens raskeste nett og vi skal ha det i fremtiden, sa Brekke på onsdag.

Nå legger Telenor frem detaljene om hvem som får 5G fremover:

Oslo og Bergen vil ha 5G i november

Stavanger får i desember

I januar kommer Bodø etter

I april kommer Kristiansand, Tromsø, Ålesund, Drammen og Fredrikstad

– Når vil folk flest oppleve at de har 5G stort sett overalt, slik man har 4G i dag?

– Det kommer litt an på hvordan man definerer dette. Vi går etter prosent befolkningsvekst. Skal man være rettferdig mot alle distriktene, så må vi forholde oss til at vi skal ferdigstille dette arbeidet i 2024. Men vi vil se veldig store løft i befolkningsdekningen i starten av perioden. Så dette kommer litt an på hvor man bor, sier Øftshus.

Telenor lover at sikkerheten og robustheten i nettet skal bli enda bedre. Det skal blant annet skje gjennom «dual homing», forklarte teknologidirektøren. Det betyr at hver basestasjon har oppkobling i to veier tilbake til kjernenettet.

– Da ville man kunne unngått utfallet i Jølster som vi så i sommer, sier Furberg.

Den såkalte skivedelingen, som vil være helt nødvendig den dagen nødnettet skal over på de kommersielle mobilnettene i Norge vil imidlertid ikke være klart fra dag én:

– Skivedeling krever «standalone 5G». Vi har begynt den prosessen sammen med våre kollegaer på innkjøp og i Telenor Group for å kunne bygge inn den egenskapen i nettet. Jeg vil være forsiktig med å gi et konkret tidspunkt (...) men det kommer ikke neste år, sier Øftshus.

– Det er to behov for skivedeling. Det ene er at man kan sikre at noen alltid har kapasitet. I starten av 5G vil det stort sett være rikelig med kapasitet, slik at skivedeling ikke er nødvendig. Men når det gjelder nødnett, liv og helse vil skivedeling være en forutsetning, fortsetter hun.

Opplevde ekstrem datavekst i sommer

Norgessjef Petter-Børre Furberg begynte seansen fredag med å påpeke hvordan pandemien har vist oss viktigheten av digital infrastruktur og hvordan nettene virkelig har blitt satt på prøve i år.

– Vi besto testen fordi vi over mange år har bygget en utrolig god infrastruktur i Norge. Det har vært gjort av hundrevis av fiberselskaper og tre store mobilselskaper, sa Furberg.

Mobildatabruken vokser 30 prosent hvert år, forteller han og legger til:

– Men i juli var veksten 130 prosent mot juli i fjor. Det var fordi alle tok med mobilen, hjemmekontoret og ungene med nettbrett i bilen og kjørte til hytta. Vi ser at kundene våre har et enormt behov for data.

Furberg forteller at Telenor planlegger for at datatrafikken vil tidoble seg de neste ti årene.

– Å bygge ut for å dekke dette behovet er 5G en måte å gjøre det på som er veldig kostnadseffektiv per gigabyte vi skal levere, sier Øfsthus.

Han benyttet anledningen til å komme med en appell til norske politikere:

– Norske kunder har en ekstrem preferanse for fiber sammenlignet med nesten alle andre land, men vi regner med at det mobile bredbåndet med 5G vil bli et reelt alternativ. Med en nasjonal strategi om at alle innbyggere skal ha tilgang til bredbånd, mener vi at man må satse på en god kombinasjon av fiber og 5G, sier Furberg.

Han mener det er en unik mulighet for politikerne til å trappe opp satsingen på å dekke alle nordmenn med bredbånd fremover:

-Behovet er der, kapasiteten for å utnytte dette er der, nå står det på politikerne til å stille opp med mer midler. Svenskene viser med sitt budsjett for 2021 at de åttedobler tilskuddene til utbygging viktigheten av dette.

