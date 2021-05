DNBs tekniske problemer løst

De fleste brukere av nettbank og mobilbank var rammet, antok DNB.

Norges største bank har tekniske problemer som rammer de fleste brukere av nettbank og mobilbank torsdag. Vis mer byoutline Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdatert klokken 11.41: DNB opplyser at problemene nå skal være løst.

På nettsiden DNB Status, som skal informere kundene om driftsstatusen til DNBs IT-løsninger, var det en rekke varsler om problemer med konto og saldo på mobil og med betalinger i nettbanken.

Det var rapportert om 11 hendelser de siste 48 timene, ifølge nettsiden. Det sto at 11 av 16 systemer fungerte, altså var det fem systemer som ikke fungerte.

Omtrent klokken 11.30 opplyser kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø I DNB at problemene er løst, og at det tyder på at det var nettverksproblemer hos en underleverandør som var årsaken.

IT-problemene påvirket blant annet betaling og kontoinformasjonen, altså informasjon om hvor mye som er på kontoen, for både nettbanken og mobilbanken, ifølge Dalsbø.

De antok at de fleste brukere av nettbank og mobilbank var rammet, sa han.

Han fortalte at han tror at de er på sporet av hva som er grunnen til problemene, men trengte tid til å finne ut av det.

– Vi tror vi er på sporet av det, og håper vi er oppe og går igjen ganske snart, sa Dalsbø.