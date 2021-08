Hackere returnerer nesten halvparten av 5,4 milliarder kroner i stjålet kryptovaluta

Hackerne ser ut til å fulgt oppfordringen fra kryptoplattformen om å gi pengene tilbake, i det som antas å være ett av historiens største kryptotyverier.

Hackere har returnert nesten halvparten av de 600 millioner dollarene de stjal, i det som kan være et av de største kryptovalutatyveriene noensinne.

Det skriver Reuters onsdag kveld.

Hackerne har utnyttet en svakhet i plattformen Poly Network, en plattform som lar brukerne handle kryptovaluta på tvers av blokkjeder.

Plattformen informerte om cyberangrepet tirsdag på Twitter, der de også ønsket å opprette kontakt med hackerne for å be dem returnere midlene de hadde stjålet.

I meldingen sto det også at de hadde kontaktet politistyrker i flere land, som så på dette som en «alvorlig økonomisk forbrytelse».

Onsdag morgen slapp også plattformen ut flere kryptoadresser der hackerne kunne sende pengene tilbake.

Nesten halvparten returnert

Onsdag ettermiddag har omtrent 258 millioner dollar blitt returnert, ifølge CNBC.

– Jeg tror dette viser at selv om du kan stjele kryptoeiendeler, er det ekstremt vanskelig å hvitvaske dem og ta ut pengene, forteller Tom Robinson, sjefanalytiker for blockchains i selskapet Elliptic, til CNBC.

– I dette tilfellet har hackerne konkludert med at det tryggeste alternativet var å returnere de stjålne eiendelene.

Etter at hackerne stjal pengene hadde de begynt å sende eiendelene til andre kryptoadresser.

Ifølge sikkerhetsselskapet SlowMist hadde mer enn 610 millioner dollar, altså omtrent 5,41 milliarder norske kroner, blitt fordelt på tre ulike adresser.

Sikkerhetsselskapet mener også at tyveriet var et resultat av et «planlangt, organisert og forberedt» hackerangrep.

– Største i DeFi-historien

Poly Network er en «desentralisert finansplattform», også omtalt som en «DeFi»-plattform.

Plattformen tilrettelegger for transaksjoner uten mellomledd, som for eksempel meglere, ved hjelp av blockchainteknologi.

– Mengden penger du har hacket er den største i DeFi-historien, skriver plattformen til hackerne på Twitter.