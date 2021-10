Netflix: Produksjonen tilbake i tempoet fra før pandemien

Strømmegigantens aksje nådde sitt høyeste nivå noensinne denne uken. Nå melder de mer innhold fremover.

Netflix-produksjonene har lagt pandemien bak seg, ifølge TV-sjefen i strømmetjenesten. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Netflix vil ha et jevnt tempo av programmer i tiden frem mot slutten av 2022, opplyser TV-sjefen Bela Bajaria, ifølge Financial Times.

– Med mindre noe skjer med pandemien, men akkurat nå er vi i et jevnt stadium hele veien gjennom 2022 når det gjelder det som leveres, sier Bajaria, ifølge avisen.

Det meste av de nye programmene til strømmetjenesten har blitt forskjøvet til andre halvår i 2021 og neste år, på grunn av pandemien, skrev selskapet i et brev til aksjonærene da kvartalstallene for andre kvartal ble lagt frem.

Bela Bajara (t.h.) sier at de nå er på et jevnt stadium på det som leveres, her er hun sammen med Alyssa Milano på en Netflix-premiere i 2018. Vis mer

Det er også selskapets begrunnelse for at abonnentsveksten sakket av i starten av året, ifølge avisen. Da pandemien rammet verden fikk strømmetjenesten ti millioner nye brukere, mens ett år senere fikk de 1,54 millioner nye betalende abonnenter.

Aksjen på sitt høyeste noensinne

Nå har strømmetjenesten sluppet nye serier, og sesonger. Blant dem er snakkisserien «Squid Game», som er den mest sette på strømmetjenesten i Norge. Serien kan bli den største noensinne på strømmetjenesten, har sjef Ted Sarandos sagt, ifølge Financial Times.

Nye serier er kritisk for at strømmetjenesten abonnentsbase vokser, skriver avisen, og setter det i sammenheng med hvordan aksjekursen gjør det.

Denne uken har ikke bare vært preget av den sørkoreanske suksesserien, men aksjen til strømmetjenesten nådde også sitt høyeste nivå noensinne. De siste fem dagene har aksjen steget 3,08 prosent.

Følger med på mulig streik

Nå er det også fare for streik blant arbeidere som jobber bak kamera, som blant annet fotografer, lydarbeidere og scenografer, ifølge Financial Times.

I september skrev avisen at det var potensielt 60.000 som ville gå ut i streik fordi de mener at de ikke får en lønn de kan leve av, etter at teknologiselskapene har endret økonomien i film og TV-bransjen. En streik ville være den første siden 1945, ifølge Financial Times.

Brajaria sier at enhver form for produksjonsstreik er noe de følger med på.

– Men det virker som de på begge sider er virkelig engasjert i å finne en løsning, sier hun, ifølge avisen.