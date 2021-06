Telia selger deler av tårnvirksomhet i Norge og Finland for 7,35 milliarder kroner

Milliardavtalen er den første i Telias satsning om å skille ut infrastrukturen.

Mobilmast i Lillestrøm sentrum. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Halvparten av Telias tårnvirksomhet i Norge og Finland til Brookfield og Alecta, til en pris som verdsetter selskapet til 1,524 milliarder euro - tilsvarende 15,5 milliarder norske kroner.

Telia vil motta 7,35 milliarder kroner etter salget av andelen på 49 prosent.

– Telia er en klar leder innen digital infrastruktur, og eier den største tårninfrastrukturen i Norden og Baltikum. Vi er glade for å inngå et strategisk partnerskap med Brookfield og Alecta, både for å tydeliggjøre verdien, og enda viktigere, å hjelpe Telia med å bedre utvikle sin infrastrukturbase, sier konsernsjef Allison Kirkby i meldingen.

I Finland og Norge består Telias tårnvirksomhet av omtrent 4.700 tårn med en total omsetning i 2020 på 88 millioner euro, og et driftsresultat (ebitda) på 56 millioner kroner. Transaksjonen er betinget av regulatoriske godkjenninger og gjennomføring er forventet å ta plass i fjerde kvartal 2021.

Les også Telenor og Telia kan realisere milliardverdier ved tårnsalg: – Kan vel trygt si at interessen er veldig sterk

– Handler om ekspertise

Tidligere i år annonserte selskapet at de åpent jaktet investorer som ville kjøpe seg inn i deres tårnvirksomhet.

– Vårt innledende fokus er å finne partnere for tårnvirksomhetene i Norge og Finland. Man kan vel trygt si at interessen fra eksterne partnere er veldig sterk, sa konsernsjefen under selskapets kvartalspresentasjon i slutten av april.

Kirkby understreket også at de ikke trengte tilgangen til kapital, men at det handlet om å få inn ekspertise, ledende driftskompetanse og forberede seg på en verden med 5G.

Les også Telenor og Axiata slår sammen selskaper: Skaper mobilgigant i Malaysia

Kan frigjøre kapital

Bakgrunnen for salget av tårnvirksomheten er at dekningen vi er vant til i flere runder har blitt oppgradert - fra 2G, til 3G og så til 4G.

Samtidig som mobilbransjen ruller ut neste generasjons 5G-nettverk for fullt, har selskapene jobba med finansielle grep som kan få stor økonomisk betydning. Bransjen sitter nemlig på enorme verdier i infrastrukturen, som de kan drifte bedre, synliggjøre og potensielt frigjøre kapital fra.

Dette kan de gjøre ved å legge hele eller deler av infrastrukturen i egne selskap, og få inn investorer som kjøper seg inn i infrastrukturselskapene.