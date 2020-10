Få steder er det flere demokratiske megadonorer enn i Silicon Valley. Det er langt mellom hver profilerte Trump-støttespiller. Tek-bransjen anklages for å ha medvirket til økt splittelse blant amerikanerne. Men polariseringen foregår ikke bare på nett. Demokratenes høyborg

Publisert: Publisert: 17. oktober 2020 08:48

SAN FRANCISCO (E24): På kontoret til investor Steve Westly henger billedrammene tett i tett. Fotografier hvor han poserer side om side med Bill Clinton og Joe Biden, eller håndhilser på Jimmy Carter.

På ett av bildene skåler Barack Obama med lederne for noen av verdens fremste teknologiselskaper. Under er det en håndskrevet hilsen:

«Til Steve. Tusen takk for vennskapet og støtten. Barack Obama».

– Jeg har vært med i politikken lenge, sier investoren og smiler.

fullscreen next SKÅL: President Barack Obama i selskap sammen med flere av topplederne i Silicon Valley i 2011, deriblant Mark Zuckerberg og Steve Jobs. 1 av 3 byoutline Jason Henry / E24

Rekordbeløp

Steve Westly har norske aner; besteforeldrene kom til USA fra henholdsvis Bergen og Oslo, og han er slektning av Anne-Kath Vestly. Selv vokste han opp i San Francisco-området, og i 1981, 23 år gammel, ble han valgt inn som finansråd for Demokratene i Nord-California.

Senere har han hatt flere roller i partiet, blant annet som medlem av Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC), og i en periode ryktes det at han var aktuell som energiminister i Obamas første regjering.

Nå samler han inn penger for Joe Bidens presidentkampanje.

– Vi har fått inn rekordstore beløp i år, og jeg tror det er fordi det amerikanske folket, spesielt her i Silicon Valley, lengter etter en ny president, sier han.

POLITISK RINGREV: Steve Westly har vært aktiv i det demokratiske partiet siden han var ung. Nå samler han inn penger for kampanjen til Joe Biden. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Ifølge Los Angeles Times, har penger fra megadonorer i California hjulpet Joe Biden å få et økonomisk overtak på Donald Trump.

De siste tilgjengelige tallene viser at Biden-kampanjen samlet inn 291 millioner dollar i august, over 150 millioner dollar mer enn Trump-kampanjen. Biden har nå mer penger enn presidenten, som han kan bruke på politisk reklame i viktige vippestater.

Mange av donasjonene kommer fra Silicon Valley-profiler som Facebook-grunnlegger Dustin Moskovitz, tidligere Microsoft-sjef Steve Ballmer, Linkedin-grunnlegger Reid Hoffman og tidligere Google-sjef Eric Schmidt.

Det er derimot langt mellom Trump-donorene i Silicon Valley (se faktaboks).

Profilerte Silicon Valley-donorer Demokratene: Facebook-grunnlegger Dustin Moskovitz

Filantrop Laurene Powell Jobs

Jeff Skoll, første leder i Ebay

Zynga-grunnlegger Marc Pincus

Tidligere Microsoft-sjef Steve Ballmer

Meg Whitman, leder for strømmeselskapet Quibi

Linkedin-grunnlegger Reid Hoffman

Tidligere Google-sjef Eric Schmidt

OpenAI-leder Sam Altman

Grunnlegger av Napster og tidligere Facebook-leder, Sean Parker

Instagram-grunnlegger Kevin Systrom

Twitter-grunnlegger Evan Williams

Nicole Shanahan, entreprenør, gift med Google-grunnlegger

Vinod Khosla, grunnlegger av Sun Microsystems

John Doerr, partner i venturefondet Kleiner Perkins

Netscape-grunnlegger James Clark

Netflix-sjef Reed Hastings Republikanerne: Peter Thiel, grunnlegger av PayPal og Palantir

Saul Fox, daglig leder for private equity-fondet Fox Paine & Company

Safra Catz, daglig leder i Oracle

Douglas Leone, administrerende partner i Sequoia Capital Kilde: Forbes Vis mer vg-expand-down

Også blant medarbeiderne i de største teknologiselskapene er det en klar overvekt som støtter Demokratene, og oppslutningen ser ut til å ha økt de siste fire årene.

Hittil i år har 84 prosent av donasjonene fra ansatte i de største tek-selskapene gått til Det demokratiske partiet, sammenlignet med 68 prosent i valgkampen i 2016, ifølge Washington Post.

LIBERALE: Noen av de største Silicon Valley-profilene som har donert penger til Demokratene i år (øverst f.v.): Barry Diller, Dustin Moskovitz, Eric Schmidt, Evan Williams, Jeffrey Katzenberg, Kevin Systrom, Laurene Powell Jobs, Mark Pincus, Meg Whitman, Nicole Shanahan, Reed Hastings, Reid Hoffman, Sam Altman, Sean Parker. Vis mer byoutline NTB

Siden januar har ansatte i store teknologiselskaper donert minst 3,2 millioner dollar til Joe Biden, men bare 106.000 dollar til Donald Trump, skriver CNN.

– Silicon Valley er hovedsakelig et upartisk sted som er fokusert på fremtiden. Nå har vi den mest partiske presidenten i historien, som er fokusert på fortiden. Donald Trump er bakoverskuende når det gjelder nær sagt alt: teknologi, vitenskap og utenrikspolitikk, sier Steve Westly.

Folk her håper desperat på en ny ledelse i Washington.

California er en av de mørkeste blå delstatene i USA, med en klar overvekt av demokratiske velgere. Områdene rundt San Francisco er demokratiske bastioner.

Siden 1988, da George Bush vant i Napa Valley, har republikanerne tapt hvert eneste fylke i San Francisco Bay Area hvert eneste valg, ifølge The Atlantic.

I 2016 fikk Hillary Clinton 84,5 prosent av stemmene i San Francisco, 72,7 prosent i området som defineres som Silicon Valley.

Ifølge forfatter Greg Ferenstein, som har skrevet boken «The Age of Optimists: How Silicon Valley will Transform Political Power», preges Silicon Valley av den samme ideologien som du vil finne i alle store amerikanske byer med en høyvekstindustri.

– De er progressive liberalister som tror på skatter, men ikke er begeistret for fagforeninger eller begrensninger i markedet, sier han.

I 2015 skrev The Atlantic at de sterke, liberale tendensene har ført til at republikanske velgere har trukket seg inn i skapet.

REPUBLIKANSKE DONORER: Douglas Leone (øverst f.v.), Peter Thiel (har flyttet til L.A.), Saul Fox, Safra Catz. Vis mer byoutline Getty Images / NTB

Flyttet ut

Pay Pal-grunnlegger Peter Thiel var én av president Donald Trumps mest uttalte støttespillere før valget i 2016. Han donerte 1,25 millioner dollar til Trumps valgkampanje og talte på Republikanernes landsmøte.

I 2018 proklamerte at han ville forlate Silicon Valley, som han beskrev som «et totalitært sted».

– Jeg synes det er greit å bo et sted hvor flesteparten er liberale, eller hvor flesteparten har andre synspunkter enn meg selv, sa den profilerte entreprenøren i et intervju med Fox News.

– Men jeg synes det er annerledes når det blir mer eller mindre enstemmig. For ting er aldri enstemmig. Så når alle er på én side, betyr ikke det at de alle har funnet sannheten, men at de er på et slags totalitært sted, en ettpartistat, hvor det ikke er lov til å ha avvikende synspunkter.

REPUBLIKANER: Shane Patrick Connolly rekrutterer og støtter Republikanere som stiller til valg til offentlige embeter. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Shane Patrick Connolly er styreleder for Det republikanske partiet i fylket som omfatter Silicon Valley. Han mener den ideologiske enheten gjør det krevende for mange republikanske velgere å tone flagg i politiske spørsmål:

Folk har blitt fysisk angrepet og er redde for å miste jobben.

I fjor hevdet en Google-utvikler at han fikk sparken fordi han var konservativ, og etter et Trump-arrangement i San Jose i 2016 ble flere av deltagerne utsatt for vold. Én av dem brakk nesen.

Når E24 snakker med en representant for Det republikanske partiet i San Francisco Bay Area, får vi beskjed om å ikke omtale valgarrangementer i forkant, fordi de frykter voldelige motdemonstranter.

– Dette er også en utfordring for oss når vi skal ut og samle inn penger og sikre støtte til kandidatene våre. På grunn av disse hendelsene er det flere som er redde for å være åpne om sin støtte til republikanske kandidater, eller de er redde for å få navnet sitt på en donorliste, fordi donasjoner over et visst beløp er offentlig informasjon, sier Shane Patrick Connolly.

Geografisk polarisering

Forskning fra Pew Research Center viser at stadig færre amerikanere deler verdier med både det republikanske og det demokratiske partiet. Stadig flere havner på ytterkantene, og de omgås mer med likesinnede.

I en fersk undersøkelse sier fire av ti registrerte velgere at de ikke har en eneste venn som holder med det politiske partiet de ikke støtter selv. Bare 19 prosent sier at de har mer enn noen få venner som stemmer på motkandidaten.

Sosiale medier er blitt beskyldt for å være én av årsakene til den økte polariseringen. Algoritmene forer oss med det innholdet vi liker, og dermed fremstår virkeligheten mer ensidig.

Men den økte splittelsen foregår ikke bare på nett.

Den geografiske polariseringen har økt jevnt og trutt i USA siden 70-tallet. Amerikanerne bosetter seg i nabolag med likesinnede, noe som har ført til mer og mer homogene enklaver.

I 2018 kom en undersøkelse som viste at amerikanerne var mer geografisk polarisert enn på noe tidspunkt siden 1860. Da var landet nær ved å bryte ut i borgerkrig på grunn av den dype geografiske kløften i politiske preferanser, skriver forskerne Greg Martin og Steven Webster i The Atlantic.

Professor Benjamin Warner ved University of Missouri har forsket på effektene av polarisering. Han sier én av konsekvensene av økt splittelse i USA, er at det blir vanskeligere å inngå kompromisser på tvers av de politiske skillelinjene, noe som gjør det krevende å styre landet.

Dette problemet forsterkes på grunn av det som kalles «gerrymandering»: Partiene inndeler valgkretser på en måte som tjener deres eget parti, noe som gjør dem mer enhetlige.

– Det gjør at representantene får færre incentiver til å inngå kompromisser enn om de hadde representert et mer blandet distrikt, sier professor i kommunikasjon, Karen North, ved University of Southern California.

Det blir også lettere å demonisere politiske motstandere når du ikke omgås dem sosialt.

– I tillegg kan polarisering påvirke demokratiet, med politisk vold som ytterste konsekvens, og jeg tror ikke det er et usannsynlig utfall som situasjonen er nå, sier Benjamin Warner.

Mer konservativ

Celia House er opprinnelig fra Tennessee, men har bodd i Silicon Valley og jobbet i tek-industrien i en årrekke. Frem til 2016 beskrev hun seg som en sentrumsvelger; ved noen valg stemte hun på Republikanerne, andre ganger Demokratene. Dette endret seg i 2016.

House syntes pressen i USA var urettferdige mot Donald Trump, og skrudde stadig over fra CNBC til Fox Business.

– I 2019 begynte jeg for alvor å søke den konservative siden. Jeg dro på en piknik, møtte noen ulike mennesker og lærte om forskjellige muligheter, og så begynte jeg å jobbe frivillig for dem, sier hun.

REPUBLIKANSK FRIVILLIG: Celia House har ved flere anledninger stemt på Demokratene, men etter at Trump ble valgt, er hun blitt mer konservativ. Vis mer byoutline Privat

– Hvordan reagerte venner og bekjente?

– I begynnelsen var det ingen problemer, for det var ikke opplagt at jeg var republikaner, men i år bestemte jeg meg for å bli mer høyrøstet, sier hun.

– Da var det mange av vennene mine prøvde å få meg til å endre mening, og det var flere som slettet meg som Facebook-venn.

Beskyldes for konspirasjon

Representanter for Donald Trumps kampanje har lenge sagt at de store teknologiselskapene i Silicon Valley er partiske og prøver å påvirke valget så Joe Biden vinner. Fox News-vert Tucker Carlson har uttalt noe tilsvarende.

Det faller på sin egen urimelighet, mener forfatter Greg Ferenstein.

– Det er fullstendig latterlig. Hvis Silicon Valley hadde hatt noen som helst innflytelse over politikken, ville Trump aldri ha vært president, sier han.

– De har ikke denne typen makt, og de gjør heller ingen større innsats enn andre borgere. Men det er en fin historie om store, slemme teknologibedrifter som bruker det store maskineriet sitt til å presse ut presidenten.

Ferenstein mener heller ikke at demokratene i Silicon Valley er mindre tolerante mot Trump-tilhengere enn andre deler av det liberale USA.

– Silicon Valley er et temmelig politisk sted, og jeg tror at du vil finne mindre toleranse mot Donald Trump og hans tilhengere i alle liberale, politiske områder akkurat nå, sier han.

– ET AVVIK: Steve Westly har respekt for mange Republikanere – men ikke Donald Trump. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Det samme mener investor og pengeinnsamler Steve Westly.

– Foreldrene mine er republikanere, og jeg har stor respekt for mange republikanske ledere, men Trump er et avvik, han er ikke en republikaner etter vanlige republikanske standarder, sier han.

Westly påpeker også at Silicon Valley er en stor region med mange immigranter, mens presidentens politikk er langt fra immigrant-vennlig.

– Det er vanskelig for republikanere her, for Trump går virkelig imot alt denne regionen og dette landet er bygget på, sier han.

