Anfo-sjef tror norske annonsører vil se forbi «bøttevis med overtramp» fra Facebook

Reklame-eksperter tviler på at at en økende annonseboikotten av Facebook vil omfavnes av norske selskaper. - Det er fremdeles en effektiv kanal for mange, sier Jan Morten Drange i Annonsørforeningen.

Facebook er nylig boikottet av blant annet gigantselskaper som Adidas, Starbucks, Coca-Cola, Ford og HP. Vis mer LOIC VENANCE / AFP

Publisert: Publisert: 1. juli 2020 06:30

#Stophateforprofit-boikotten fortsetter å vokse blant amerikanske bedrifter.

Kampanjen, som forsøker å få Facebook til å ta grep om rasistiske og hatefulle ytringer, har hittil fått storselskaper som Adidas, Coca-Cola, Unilever og Starbucks til å kutte ut reklame på nettsamfunnet.

– Det er fortsatt tidlig i boikott-kampanjen, men jeg tror at kampanjen etter hvert vil få effekter også utenfor USA, sier høyskolelektor Susanne Wærholm ved Handelshøyskolen BI.

Nesten en tredjedel annonsører vil kutte

En undersøkelse av World Federation of Advertisers (WFA) tirsdag viser at nesten en tredjedel av noen av verdens største annonsører vil kutte i sosiale medier i nær fremtid som følge av kampanjen.

Høyskolelektor i markedsføring Susanne Wærholm ved Handelshøyskolen BI tror annonsekuttene på Facebook vil tilta. Vis mer Privat

Markedssjef Oda Vedlog Kveen i det digitale markedsføringsbyrået Synlighet sier de ikke venter en stor Facebook-boikott blant norske selskaper med det første.

– Men vi ser enkeltaktører som har tatt et tydelig standpunkt, sier hun og viser til blant annet merkevaregiganten Unilever, som før helgen varslet annonsestans på flere sosiale medier frem til nyttår.

– Vi anslår at Unilever bruker mer enn hele Norge til sammen i annonsekroner på Facebook. Det ser ut til å ha effekt, sier hun.

Les også Telia dropper reklame på TV 2

Jan Morten Drange i annonsørforeningen Anfo sier Facebook har en sterk reklameposisjon i Norge.

– Mange annonsører er ganske avhengige av å være på Facebook. Selv om selskapet gjør bøttevis med overtramp er det fremdeles en effektiv kanal for mange, sier Drange.

Jan Morten Drange, administrerende direktør i annonsørforeningen Anfo, tror mange norske annonsører vegrer seg for å trekke Facebook-annonser. Vis mer Anfo

Ifølge IpsosMMI bruker 69 prosent av nordmenn Facebook daglig.

– Facebook er det største sosiale mediet i Norge, og annonsører vil miste en stor reklamekanal og dermed effekt om de boikotter. Dermed er det en viktig avveining for selskaper om de vil kutte ut Facebook-annonsene og vise samfunnsengasjement eller tjene penger, sier Wærholm ved Handelshøyskolen BI.

Drange tror ikke norske annonsører vil stå i kø for å boikotte nettsamfunnet.

– Man vil ikke gi konkurrentene fortrinn om ikke også de boikotter. Hvis det blir en boikott i Norge så er det nok mest sannsynlig fordi kampanjen går globalt og tiltar i omfang, sier Drange.

Les også Venter snøballeffekt: Flere gigantselskaper boikotter Facebook

Økt fokus på samfunnspørsmål

Wærholm ved BI sier #stophateforprofit-kampanjen blant bedrifter er en del av en større trend med mer samfunnsbevissthet hos bedrifter.

– Fokuset på samfunnsansvar, bærekraft og samfunnsspørsmål som Black Lives Matter og Pride-markering viser seg stadig mer. Det positive er at man som selskap kan få oppmerksomhet og effekt ut av sitt eget samfunnsengasjement, mens på en annen side kan det fort få negativ effekt også. Bedrifter må tenke på sin egen stemme utad, sier Wærholm.

Les også Coronautbruddet gir nettboom: Nå kan digitale reklamer for første gang bli størst

Også markedsføringsbyrået Synlighet merker trenden.

– For eksempel er det nå få større selskaper som ikke har endret logo til regnbueflagg, sier Vedlog Kveen i Synlighet.

– Samtidig opplever vi at det stilles større forventninger til bedrifter. Vi ser mange bedrifter har et stadig mer bevisst forhold til markeringer og at det forventes fra målgruppene at det er innhold i markeringene og ikke kun noe man henger seg på, sier hun.

