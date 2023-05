Innlagt på akutten som 15-åring – nå saksøker hun Meta

LONG ISLAND (E24): Alexis Spence ble alvorlig psykisk syk og lå på sykehuset i ti dager. Tre år senere innså moren hva hun mener var årsaken: – Alle puslespillbitene falt på plass.

Linn Kongsli Hillestad

Pete Kiehart (Foto)

På en tegning i dagboken til Alexis Spence sitter en liten jente klemt inn mot et hjørne. På gulvet ved siden av henne ligger en mobiltelefon og lader, med ordene «dum, stygg, tjukk» skrevet over skjermen.

Like bortenfor ligger en PC slengt på gulvet, med noen av de samme ordene på displayet.

Jenta holder et fast grep rundt knærne sine, og store tårer er på vei ut fra hvert øye. Over hodet hennes er det en stor tankeboble, og inni reflekteres ordene fra skjermene.

«Dum», «stygg», «verdiløs». «Tjukk». «Raring».

«Ingen elsker deg» … «Dø».

En kopi av det dystre selvportrettet er nå del av et søksmål mot tek-gigant Meta. Alexis tegnet det da hun var tolv år gammel. Ett år tidligere hadde hun i all hemmelighet lastet ned Instagram på en iPod hun fikk til jul da hun var ti. Hun visste at foreldrene ikke ville at hun skulle være på sosiale medier, men hun kjente et press fra skolekameratene.

– Jeg ville vel føle at jeg passet inn, antar jeg, sier Alexis, som nå er blitt 20 år.

Så hun klikket på en boks for at hun var over aldersgrensen på 13, og vips, så hadde hun opprettet en profil.

I begynnelsen brukte Alexis Instagram til å legge ut bilder og videoer av Webkinz, kosedyr som kan brukes i nettspill. Da noen av vennene hennes fra skolen så bildene, ble hun ertet, sier hun.

I slutten av mai i 2014, 11 år, åpnet hun derfor en ny Instagram-konto for å skille mellom kosedyrene og sitt private liv.

Samme måned kom hun over innhold fra andre Instagram-brukere, som skulle vise seg «nyttig»: Hun lærte hvordan hun kunne omgå foreldrenes kontroll og skjule appen for dem.

– Enten slettet jeg den om kvelden, eller så brukte jeg en annen applikasjon som gjorde at Instagram så ut som en kalkulator, sier hun.

Da foreldrene sjekket iPoden hennes, og senere smarttelefonen, fant de derfor ingenting som virket mistenkelig.

Men det som så ut som en tilforlatelig regnemaskin, fôret datteren med innhold som tilsynelatende skulle få stor innvirkning på hennes psykiske helse.

Det begynte med at hun interagerte med bilder av modeller, forteller Alexis selv. Så foreslo appen innhold om trening og velvære.

Derfra ble hun ført videre til bilder av mennesker som promoterte spiseforstyrrelser, og hun fikk anbefalinger om å bli med i selvskadingsgrupper.

På dette tidspunktet opprettet Alexis en ny Instagram-konto, for hun ville ikke at familie og venner skulle få vite hva hun holdt på med.

– Hvordan påvirket innholdet deg?

– Det fikk meg til å føle meg veldig usikker. Når du går gjennom puberteten og hormonene raser, vil du gjøre hva som helst for å passe inn og bli likt, sier Alexis.

– Det blir vanskelig å komme seg ut av det. Du blir sittende fast i et mørkt kaninhull.

Mens 12-åringen falt ned i en stadig mørkere avgrunn på nett, visste moren og faren lite om hva som foregikk. Samtidig merket de store endringer i datterens adferd.

– I sjetteklasse var hun veldig glad og godt tilpasset, sier moren Kathleen Spence.

– Da hun kom til åttendeklasse, var hun tilbaketrukket og viste tydelige tegn på angst.

Da de forsto at hun skadet seg selv, booket foreldrene timer hos psykolog, men i niendeklasse ble situasjonen bare verre. Da Alexis begynte på videregående, var situasjonen prekær, ifølge moren.

På dette tidspunktet hadde datteren flere hemmelige Instagram-kontoer, og hun brukte mange timer på plattformen hver dag.

Foreldrene visste ingenting, men de så at datteren var fryktelig tynn og mye sint.

Spesielt ille ble det da de håndhevet regler om mobiltelefonen.

– Det kom til det punktet at hun faktisk laget et hull i veggen fordi vi tok den fra henne, sier Kathleen.

Tirsdag 8. mai, 2018, var hun på vei til jobb da hun ble kontaktet av datterens skole. De ba henne komme umiddelbart. Hun snudde bilen, ringte sin egen mor og ba henne om å bli med.

På skolen fikk hun vite at en annen elev hadde vist dem skjermbilder fra en av Alexis’ hemmelige Instagram-kontoer. Innholdet var forstyrrende.

I innlegg etter innlegg etter innlegg, som E24 har sett utskrifter av, skrev 15-åringen at hun hatet seg selv og kroppen sin. Hun uttrykte at hun var en byrde for andre, og gjentatte ganger skrev hun at hun ville ta sitt eget liv.

– Vi var i ferd med å miste henne. Sannsynligvis var vi bare dager unna, sier moren Kathleen.

De tok datteren med direkte til sykehuset, hvor Alexis lå innlagt i ti dager på grunn av «Anorexia Nervosa og tilhørende vaner med å fremkalle oppkast, samt alvorlig depressiv lidelse og angst», ifølge sykehusdokumenter gjengitt i søksmålet.

Men først tre år senere innså moren hva hun mener var årsaken til datterens mentale sykdom.

forrige



fullskjerm neste Alexis da hun var yngre, sammen med moren Kathleen, broren Ryan og faren Jeff. 1 av 3 Foto: Privat

Da vitnet varsler og tidligere Facebook-ansatt, Frances Haugen, for den amerikanske Kongressen. Her snakket hun blant annet om lekkasjen av interne rapporter, som Haugen mente viste at Instagram har en sterk negativ innvirkning på barn og unge.

Som eksempel trakk Haugen frem bruk av algoritmer som fører barn fra sunne oppskrifter til spiseforstyrrelser.

– Facebook vet at de leder unge brukere til anoreksi-innhold, fortalte hun Kongressen.

Meta-sjef Mark Zuckerberg avviste Haugens karakteristikker av selskapet på det sterkeste, men for Kathleen Spence var høringen en åpenbaring.

– Alle puslespillbitene falt på plass. Det var som en sjekkliste av hva Alexis hadde vært gjennom, sier hun.

På andre siden av landet, i delstaten Washington, fulgte advokat Matthew Bergmann også med på kongresshøringen. Den inspirerte ham til å ta opp kampen mot teknologigigantene, og høsten 2021 startet han organisasjonen Social Victims Law Center.

Nå har han anlagt 66 søksmål mot teknologiselskaper på vegne av over 1400 personer – deriblant Alexis Spence og hennes foreldre. Alle søksmålene involverer barn og unge, som på ulike måter skal ha blitt skadelidende på grunn av sosiale medier.

– Jeg visste ikke hvor ille det var. Jeg tror ikke noen egentlig forstår det før de faktisk går gjennom dataene, sier Bergmann i et videointervju med E24.

– Den dag i dag blir jeg sjokkert over hva barn blir utsatt for på nettet. Det er kvalmende, sier han.

Flere av Bergmanns klienter er foreldre som har mistet barna sine til selvmord. Mange av dem viste ingen tegn til depresjon i forkant, ifølge advokaten, som har over 25 års erfaring med erstatningsrett.

Han forteller at han aldri har representert en gruppe som er mindre opptatt av penger.

– De ønsker bare én ting, og det er å hindre andre familier fra å oppleve det samme som dem, sier Bergmann.

Det siste året har også en rekke skoledistrikter i USA gått til søksmål mot selskapene bak de største plattformene. De argumenterer for at overdreven bruk av sosiale medier har skapt en mental helsekrise blant unge.

«Resultatene har vært katastrofale», står det i søksmålet fra flere skoledistrikter i Silicon Valley. «Det finnes rett og slett ingen historisk analogi til den krisen nasjonens ungdom står overfor nå».

Meta ønsker ikke å kommentere søksmålene, men har sendt informasjon om sin tilnærming til tematikken. Les tilsvaret lenger ned i saken.

Forskerne debatterer fortsatt hvordan sosiale medier påvirker psykisk helse. Kommunikasjonsprofessor Jeff Hancock, som leder Stanford Social Media Lab, er tydelig på at dette er komplisert.

– Forskningen indikerer både negative og positive konsekvenser, sier han.

Et innlegg i dagboken til Alexis Spence fra hun var 11 år gammel og nettopp hadde opprettet sin første Instagram-konto.

Flere hundre ulike studier viser sprikende funn, og Hancock påpeker at effekten ser ut til å være forskjellig for ulike mennesker, avhengig av hvordan plattformene brukes.

Samtidig er det en stor utfordring for forskere å måle bruken av sosiale medier, ifølge professoren, og de sliter med manglende tilgang til data fra teknologiselskapene.

– Det har vært en enorm kamp i vårt forskningsfelt, sier han.

NYU-professor Jonathan Haidt og hans forskningsassistent Zach Rausch mener imidlertid at det finnes et mønster i datajungelen.

– Effekten av sosiale medier er ganske liten på tvers av aldersgrupper og kjønn. Men når vi begynner å konsentrere oss om visuelle plattformer og jenter, spesielt jenter i puberteten, blir effektene ganske betydelige, sier Rausch, som har vært sentral i arbeidet med Haidts kommende bok «The Anxious Generation».

En stor, britisk studie, publisert i mars, viste at kjønn og alder kan ha stor betydning. I tillegg viser ferske data fra det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) at nesten tre av fem amerikanske tenåringsjenter følte vedvarende tristhet i 2021, dobbelt så mange som gutter. En av tre vurderte å ta sitt eget liv, ifølge undersøkelsen.

Tallene føyer seg inn i en trend med en voldsom økning i angst, depresjon og selvskading blant unge, verden over, siden rundt 2010.

– Dette er et internasjonalt fenomen som inntraff akkurat samtidig. Akkurat nå finnes det ingen annen alternativ teori som kan hjelpe oss å forklare hva som skjer, sier Zach Rausch.

Denne uken utstedte den amerikanske helsedirektøren en 19 siders rapport, som advarer om at sosiale medier kan utgjøre en stor risiko for unge.

Med henvisning til en rekke studier, beskrives barn som «uvitende deltakere i et tiårs langt eksperiment», som kan få konsekvenser for deres mentale helse på grunn av skadelig innhold, utenforskap, ukontrollerbar bruk, sosial sammenligning og mangel på søvn og fysisk aktivitet.

Både forskere, politikere, teknologiselskaper og foreldre manes til «umiddelbar handling».

– Våre barn og ungdom har ikke luksusen av å vente i årevis før vi kjenner den fulle rekkevidden av sosiale mediers påvirkning, skriver helsemyndighetene.

På veggen over sengen på soverommet til Alexis Spence står det skrevet i svart: «Og dagen kom da risikoen ved å bli værende stramt i en knopp var mer smertefull enn risikoen ved å blomstre».

20-åringen forteller at hun hørte sitatet fra en av lærerne sine like før hun ble innlagt på sykehuset for fem år siden. Rundt henne hopper terapihunden Draco, som er trent til å varsle Alexis og familien hennes hvis hun begynner med skadelig adferd.

– Det er fortsatt en kamp, sier moren, Kathleen.

– Jeg føler at hun ble frarøvet hele ungdomstiden sin.

Da Alexis ble skrevet ut fra sykehuset, tok hun resten av tiende klasse som hjemmeskole. I 2020 var hun ferdig med videregående. Samme år begynte hun på universitetet for å utdanne seg som lærer, som foreldrene. Like etter fikk hun et tilbakefall, og hun bor fortsatt hjemme hos moren og faren.

– Jeg er virkelig lei av å høre folk si: «Å, vi må beskytte barna». Så gjør noe for å beskytte barna, sier Alexis.

– Selv om ingen bryr seg om historien min, selv om folk synes det er latterlig eller dumt, endrer ikke det faktum at slikt innhold ikke burde være på disse plattformene når de vet at det er barn der.

Meta opplyser til E24 at de fjerner innhold som promoterer selvskading, selvmord eller spiseforstyrrelser. De prøver imidlertid å finne en balanse mellom å hindre folk å se sensitive poster og samtidig gi rom for å diskutere egne opplevelser. Dette er de rådet til av eksperter, forklarer de.

Videre sier selskapet at de bruker teknologi for å unngå å promotere denne typen innhold.

Folk som søker etter spiseforstyrrelser og selvskading, kobles også angivelig med lokale organisasjoner som kan hjelpe dem.

Meta fremhever at de har utviklet en rekke verktøy for å hjelpe tenåringer å være trygge på Instagram, inkludert mulighet for foreldrekontroll og ulike metoder for å forhindre uønsket kontakt. Man kan også be om påminnelser om å ta en pause, og standardinnstillingen er privat for brukere under 18 år.

Advokat Matthew Bergmann mener selskapene har tatt «babyskritt».

Han sier at den juridiske kampen fortsatt er på et tidlig stadium, men han er tydelig på at det blir vanskelig å vinne.

– Det er som mauren mot elefanten, sier han.

En av utfordringene blir å bevise årsakssammenheng.

– I noen tilfeller vil det være enkelt. I noen tilfeller vil det være vanskelig, og i noen tilfeller vil det ikke fungere, sier Bergmann.

Verken han, helsedirektøren eller noen av forskerne E24 har snakket med, tror løsningen er å stenge ungdom ute fra sosiale medier. Men de mener det er essensielt å gjøre dem tryggere.

Flere tar til orde for å heve aldersgrensen til 16 år, med ordentlig verifisering, noe som også har vært oppe til debatt i Norge. Matthew Bergmann mener også at algoritmene må endres og at det må innføres begrensninger på tid og antall kontoer.

Han tror søksmålene kan bidra hvis de klarer å holde selskapene økonomisk ansvarlige.

– Dette må bare stoppe. For meg er dette den viktigste sivile rettskampen siden kampen for borgerrettigheter på 50- og 60-tallet, sier Bergmann.

– Med mindre noe blir gjort, kommer vi til å miste en hel generasjon.

Kathleen Spence forteller at hun har følt seg maktesløs som forelder. Hun og ektemannen kunne ikke vært stort mer involvert i barnas liv, mener hun. De gikk på foreldremøter, de deltok på alle aktiviteter, og hun var speiderleder for Alexis.

De gikk gjennom telefonen, satte på alle sikkerhetsfunksjonene, og innimellom tok de den fra henne.

– Det er veldig enkelt å si at det er foreldrenes jobb å passe på. Jeg er veldig klar over foreldres ansvar, både som mor og som lærer gjennom 23 år, sier Kathleen.

– Men vi kan ikke være sammen med henne 24 timer i døgnet, sier hun.

Alexis’ tatovering av logoen til den nasjonale foreningen for spiseforstyrrelser og en lotusblomst, som «vokser i grumsete vann».

Det siste året har flere amerikanske delstater stemt frem strengere lover, og flere lovforslag skal også behandles i Kongressen.

Alexis Spence håper hun kan være med å bidra til en endring, og moren Kathleen frykter at vi ennå ikke kjenner de langsiktige konsekvensene.

– Det er virkelig skremmende. Disse barna er vår framtid, sier hun.

– Vi er nødt til å ta vare på dem. Hvis ikke, vil det ikke være noe samfunn igjen.