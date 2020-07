Ikke kritisk søkelys på Tiktok i Norge: Ingen har vurdert sikkerheten

Norske myndighetsorganer har ikke gjort noe forsøk på å kikke den populære videoappen Tiktok i kortene.

Tik Tok har i løpet av de siste to årene rukket å bli en av verdens mest populære apper. Vis mer AP / NTB scanpix

NTB-Johan Falnes

Publisert: Oppdatert: 8. juli 2020 06:02 , Publisert: 8. juli 2020 05:44

India har innført forbud mot 59 kinesiske apper, inkludert Tiktok. USA vurderer å gjøre det samme. EU, Storbritannia, Nederland og Danmark har alle åpnet sak.

Med mer enn to milliarder nedlastinger er Tiktok blitt en av verdens mest populære apper. Men parallelt med populariteten vokser skepsisen.

Frykten er at Tiktok, som eies av kinesiske Byte Dance, kan brukes til storstilt innsamling av personopplysninger, deriblant om barn – og at disse personopplysningene i verste fall kan havne i kinesiske myndigheters hender.

Likevel har ingen av de relevante myndighetsorganene i Norge undersøkt appen nærmere.

Ingen konkret vurdering

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til at det alltid vil være en risiko for at informasjon fra apper, sosiale medier og andre digitale tjenester kan samles inn og benyttes til formål som ikke er ønskelige.

Men NSM har ikke gjort noen konkret vurdering av Tiktok.

– Vi har foreløpig ingen planer om å se nærmere på den konkrete appen, sier Roar Thon, fagdirektør for sikkerhetskultur i NSM, til NTB.

Heller ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har viet appen oppmerksomhet.

– Vi har ikke gjort noen spesiell vurdering av Tiktok, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Dette er Tiktok * Tiktok er en app der brukere kan dele korte videoer. Appen passerte to milliarder nedlastinger i vår. * Tiktok eies av Byte Dance, et kinesisk selskap med hovedkontor i Beijing. Byte Dance ble grunnlagt i 2012 av Zhang Yiming. * Byte Dance kjøpte opp det sosiale nettverket Musical.ly i 2017. Byte Dance hadde på dette tidspunktet allerede lansert Tiktok. Året etter ble alle kontoer på Musical.ly overført til Tiktok. * Tiktok er ikke tilgjengelig i Kina. Der har Byte Dance i stedet lansert den lignende appen Douyin. Vis mer vg-expand-down

Viser til europeisk gransking

Datatilsynet har hatt en sak til behandling som gjelder sletting av en konto hos Tiktok, men har ikke satt i gang noen større undersøkelse, opplyser tilsynet.

Datatilsynet ser likevel «visse personvernrettslige utfordringer» med Tiktok og viser til EUs personvernråd (EDPB), som nylig har opprettet en egen arbeidsgruppe for å se nærmere på appen.

Arbeidsgruppen skal ifølge Datatilsynet spesielt undersøke behandlingen av mindreåriges personopplysninger, men også se på spørsmålet om overføring av opplysninger til Kina. I arbeidsgruppen vil medlemslandene også utveksle informasjon om de nasjonale granskingene som er i gang.

Datatilsynet deltar i EDPB som medlem uten stemmerett.

Undersøkes i flere land

Det indiske forbudet mot Tiktok ble innført i kjølvannet av voldelige sammenstøt i grenseområdene mellom India og Kina. India har begrunnet forbudet med at de kinesiske mobilappene «stjeler brukerdata og overfører dem i skjul».

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa mandag at også amerikanerne vurderer å forby Tiktok og andre kinesiske apper.

Det ble allerede i fjor kjent at føderale myndigheter i USA har satt i gang en nasjonal sikkerhetsgransking av Tik Tok. En anonym kilde hevdet da at etterretning har vist at data fra appen er sendt til Kina, ifølge avisen The New York Times.

Samtidig har Danmark , Nederland og Storbritannia alle åpnet sak for å undersøke om Tik Tok behandler personopplysninger i samsvar med loven. Bekymringen er spesielt knyttet til hvilken informasjon Tik Tok samler om de mange barna som bruker appen.

Tiktok avviser anklagene

Tiktok selv har gjentatte ganger avvist anklagene. Selskapet opplyser til NTB at Tiktoks brukerdata lagres i USA, med sikkerhetskopi i Singapore, og at datasentrene ligger utenfor Kina og dermed ikke er underlagt kinesisk lovgivning.

Tiktok forsikrer også om at selskapet overholder lokal lovgivning.

– Tiktok forplikter seg til å respektere brukernes personvern og vise åpenhet med samfunnet vårt og sikkerhetseksperter om hvordan appen fungerer, sier en talsperson for Tiktok til NTB.