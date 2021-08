Verdens største kryptobørs kutter i Norge etter brev fra Finanstilsynet

Binance er under press fra myndigheter i flere land. Nå har også det norske Finanstilsynet kommet på banen, og kryptobørsen dropper flere produkter i Norge.

NORGE-KUTT: Binance-sjef Changpeng Zhao ved et kryptoarrangement i Malta i 2018. Vis mer

Binance stanser handel og betaling med norske kroner, dropper de norske nettsidene og vil ikke lenger ha noen offisiell kommunikasjonskanal på norsk.

Kuttene kommer etter at Finanstilsynet tidligere denne måneden sendte et brev til selskapet.

Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynets seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak. Vis mer

– Finanstilsynet kan bekrefte at det har rettet en henvendelse til Binance, men kan ikke på det nåværende tidspunkt si noe mer om innholdet i denne henvendelsen, sier seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynets seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak gjennom en e-post til E24.

Schiøtz Worren viser til hvitvaskingsregler og sier Finanstilsynet «følger med for å avdekke om noen driver registreringspliktige tjenester rettet mot det norske markedet uten tillatelse».

Brevet fra Finanstilsynet ble sendt 9. august.

Meldingen fra Binance om kuttene kom fredag. Kuttene ble iverksatt umiddelbart.

I en melding om kuttene skriver Binance at det «ønsker velkommen utvikling av bransjens regulatoriske rammeverk, ettersom det skaper muligheter for å ha bedre samarbeid med myndighetene».

E24 har stilt spørsmål til Binance om kuttene, men har foreløpig ikke fått svar.

Spenninger

Torbjørn Bull Jenssen er sjef i kryptoselskapet Arcane Crypto og ekspert på kryptovaluta.

– Hva betyr dette for norske brukere?

– Det betyr veldig lite i det korte bildet. Binance har fjernet betaling i norske kroner og virksomhet som har vært spesialtilpasset det norske markedet, sier Bull Jenssen, og legger til:

– På lengre sikt indikerer dette at man nå beveger seg inn i en tid med spenninger mellom regulerende myndigheter og kryptovalutaplattformer.

Binance er en kryptobørs som tilbyr en plattform for ulike kryptovalutaer. Kryptobørsen, som sier den opererer uten et hovedkontor, ble startet i 2017 av den kinesisk-kanadiske utvikleren Changpeng Zhao.

Binance, som er den største i sitt slag, har blitt forbudt eller advart mot i Storbritannia, Italia, Tyskland, Nederland, Japan og Hongkong. Nylig meldte selskapet at alle nye brukere må legge frem identifikasjonspapirer og bilde av seg selv for å verifisere sin identitet, ifølge Wall Street Journal.

Tilsyn i flere land gått sammen om å granske selskapet, ifølge Bloomberg.

I juni meldte det britiske finanstilsynet at det forbyr Binance i Storbritannia. Den britiske virksomheten til Binance hadde ifølge tilsynet latt være å svare på grunnleggende spørsmål, som gjorde det umulig å overvåke selskapet.

Det britiske tilsynet oppgir at det mangler informasjon om forretningsvirksomheten, selskapsstrukturen og hvordan kundene tar i bruk selskapets produkter.

– Dette er spesielt bekymringsverdig i kontekst av at selskapet er en del av et globalt konsern som tilbyr komplekse og høyrisikable finansielle produkter, som kan utgjøre en betydelig risiko for forbrukerne, har tilsynet sagt ifølge Bloomberg.

Binance har oppgitt at selskapet samarbeider fullt ut og at det vil fortsette å holde kontakten med det britiske tilsynet for å løse eventuelle problemer, ifølge Financial Times.

Verdensledende

Bull Jenssen i Arcane Crypto sier Binance helt klart er blant de ledende kryptobørsene i verden.

Han viser til grep om hvitvaskingsregler fra myndighetene på spørsmål om at Binance nå kutter i virksomheten i Norge.

– Hvor mye utgjør kuttene som nå skjer i Norge?

– Jeg vet ikke hvor mye Binance utgjør presist, men antall nordmenn som oppgir å ha kryptovaluta er 300.000–400.000, og rundt 100.000 av disse anslås å være på norske plattformer, sier Bull Jensen og peker på at disse i tillegg kan være på utenlandske plattformer.

Har advart

Det norske Finanstilsynet har i flere runder advart folk mot risikoen ved å kjøpe kryptovalutaer, senest for drøye to måneder siden.

I et innlegg skrev Finanstilsynets forbrukerkoordinator Jo Gjedrem at de fleste kryptovalutaer er utsatt for ekstreme prissvingninger og at risikoen for tap er høy.

Gjedrem påpekte at kryptovaluta i det store og hele er uregulert og at det ikke finnes noe lovfestet forbrukervern for kjøpere av kryptovaluta, i motsetning til regulerte spare- og investeringsprodukter.

«Fra tid til annen gis det råd om å handle på norske plattformer fordi disse er godkjent av Finanstilsynet. Dette er sterkt villedende. Plattformene har en meldeplikt til Finanstilsynet etter hvitvaskingsregelverket, men utover hvitvaskingstilsyn fører ikke Finanstilsynet tilsyn med disse aktørene», skrev Gjedrem.

Gjedrem påpekte at markedet også har tiltrukket seg betydelig kriminell aktivitet.

«Svindlere bruker spam, datavirus, falske tegninger og en rekke andre teknikker for å lure forbrukere. Dette betyr at det er vanskelig å orientere seg i markedet, og at risikoen for tap er meget stor», skrev Gjedrem i innlegget.

Tidligere i år støttet tilsynet en felles uttalelse fra flere europeiske finanstilsyn om risikoen ved å investere i virtuell valuta.