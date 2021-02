Newyorkere om Gamestop-dramaet: – Kampen mellom de superrike og den vanlige mannen i gaten

NEW YORK (E24) Private hobbyinvestorer sendte Gamestop-aksjen til himmels i forrige uke – det tas godt imot blant enkelte av newyorkerne på Wall Street.

STUNT: Delaney Kulinski og Max Ye kledde på «Den fryktløse jenta» en T-skjorte for å vise sin støtte til private hobbyinvestorer. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland /E24

– Dette er kampen mellom de superrike og den vanlige mannen i gaten, sier Delaney Kulinski (18) til E24.

Han og kompisen Max Ye (18) har nettopp kledd på «Den fryktløse jenta», som står utenfor børsen i New York, en T-skjorte.

VILLE VISE STØTTE: F.V. Delaney Kulinski og Max Ye 18-åringene Delaney Kulinski (18) er glade for det som skjer på Wall Street. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

T-skjorten er en hyllest til de private hobbyinvestorene som i forrige uke presset prisen på Gamestop-aksjene til himmels, og en kritikk av de store hedgefondene.

– Hedgefond har i lang tid shortet aksjen for å drive dem til konkurs – og dét midt under en verdensomspennende pandemi. Det siste vi trenger nå er selskaper som går konkurs, sier Kulinski.

PENGESENTRUM: Forrige ukes drama på Wall Street fortsetter. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

Markedsmanipulasjon

Videospillselskapet Gamestop har den siste tiden skapt overskrifter verden over.

Aksjen har lenge hatt en svært høy shortinteresse, men da det på nyåret ble snakk om ytterligere shorting av aksjen, tok hobbyinvestorer i amerikanske aksjeforum, spesielt på Reddit-forumet «WallStreetBets», affære.

Resultat? Milliardtap for hedgefond og det etablerte Wall Street.

– Vi liker ikke hedgefond som driver med markedsmanipulasjon og rovdrift, sier Kulinski, og trekker spesielt frem Melvin Capital som ifølge CNN skal ha tapt så mye som 53 prosent i januar som følge av Gamestop-dramaet.

Selv ønsker ikke Kulinski å oppgi om han er en av de mange som har kjøpt Gamestop-aksjer.

Privatpersoner har ikke lagt skjul på at de har hevet seg på bølgen – og i sosiale medier spres det nå enkelthistorier om hvordan blant annet unge har nytt godt av det kollektive prosjektet om å øke verdien på Gamestop.

Sherri Hellenbrand jobber med eiendom og har kontoret sitt på Wall Street. Hun følger situasjonen nøye.

– Er det én ting jeg håper dette fører med seg så er det at shorthandel blir mer transparent, sier hun.

På tross av dette ønsker hun ikke ytterligere regulering velkommen – og mener at hedgefondene som nå taper penger bruker nettopp dette som argument.

– Når de vinner kjører de på, mens når de taper roper de at det er trengs mer regulering. Det er patetisk.

FØLGER MED: Sherri Hellenbrand har kontorer på Wall Street. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland /E24

Ønsker etterforskning

Senator Elizabeth Warren, som lenge var med i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat før valget i 2020, har uttalt at det ikke er noen klare vinnere i dramaet som fortsetter å utspille seg på Wall Street.

Hun ønsker nå en SEC-etterforskning. SEC er et amerikansk tilsyn som blant annet har ansvar for verdipapirhandelen.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvem spillerne er oppi alt dette – om det er «store penger» på begge sier, sa hun under et CNN-intervju søndag i forrige uke.

Kjæresteparet Brandon (24) og Elisa (22) kommer gående opp en av sidegatene til Wall Street og stiller seg opp foran børsen med en plakat med påskriften:

«Robinhood, Robbin The Hood».

En tydelig henvisning til aksjeplattformen Robinhood Markets Inc som torsdag i forrige uke stengte kjøpet av aksjer i Gamestop, sammen med en rekke andre selskaper i et desperat forsøk på å stoppe Gamestop-dramaet.

Robinhood brukes av mange hobby-investorene til å kjøpe og selge aksjer.

Torsdagens stengning skapte reaksjoner, som også ente med at Kongressen valgte å kalle inn til høring for å se på den siste ukens utvikling.

– De kan ikke forsøke å hjelpe hedgefondene, samtidig som de hevder å hjelpe enkeltinvestorer, sa Warren videre.

KRITISKE TIL ROBINHOOD: kjæresteparet Brandon (24) og Elisa (22) med plakaten sin. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland /E24

Brandon og Elisa kunne ikke vært med enig, og henviser til spekulasjoner i amerikanske medier om at Robinhood har samarbeidet med ulike hedgefonds.

Noe som Robinhood CEO Vladimir Tenev har benektet.

– Det har nå blitt tydelig for alle hvordan aksjeplattformer slik som Robinhood ikke egentlig gir friheten til å investere slik som man vil, og det har blitt tydelig hvordan de jobber sammen med hedgefond. Dette er millionærer som beskytter millionærer, sier Elisa.

Hun forteller til E24 at hun selv eier aksjer, og ikke ønsker å ha etternavnet sitt på trykk når hun uttaler seg om tematikken.

Vil ikke se kollaps

Eksperter har påpekt hvordan oppgangen ikke vil komme til å vare – og at selv om småinvestorene nå har klart å påføre hedgefond enorme tap, vil også hobbyinvestorene i det lange løp kunne tape.

Mandag kveld – amerikansk tid – kunne New York Times melde om et fall på Gamestop på 31 prosent. Og tirsdag kveld - norsk tid - endte den på 90 dollar , ned 60 prosent for dagen. Det er mye lavere enn toppen på 469 torsdag i forrige uke.

– Det siste jeg vil er at markedet skal kollapse. Det ville vært katastrofalt for alle, spesielt for arbeidsklassen. Men det har en effekt på den måten at «mannen i gaten» står opp mot de styrtrike hedgefondene som forsøker å tråkke på «den lille mannen», sier Kulinski.

AVSLØRT: Brandon (24) og Elisa (22) mener at Robinhood nå er avslørt. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland /E24

Store bevegelser i sølvprisen mandag

Ye tror derimot at dette ikke blir siste gang vi ser denne type sosialt engasjement på sosiale medier i et forsøk på å kontrollere markedet.

Og kanskje får han rett.

Mandag steg sølvprisen nesten 15 prosent etter å ha blitt omtalt på blant annet Reddit og Twitter.

Men brukerne av Reddit tok raskt avstand fra koblingene til nettforumet, som ble omtalt av både E24 og flere andre medier.

Noen hevder at det er hedgefondene selv som står bak innlegg om å kjøpe sølv. Det ble også påpekt at mange av brukerne som har lagt ut oppfordringer om å kjøpe sølv ble laget de siste par dagene.

